Putsch am Bundesstrafgericht

BellinzonaDie Justiz auf Bundesebene kommt nicht zur Ruhe. Während die Affäre rund um geheime Treffen zwischen Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Chef Gianni Infantino seit Monaten hohe Wellen schlägt, ist es zur gleichen Zeit am Bundesstrafgericht in Bellinzona zu einem eigentlichen Putsch gekommen. Und zwar gegen zwei Figuren, die gleichzeitig in der Lauber-Affäre eine wichtige Rolle spielen.

Der Putsch ereignete sich am 20. August. An diesem Tag versammelten sich die 20 vollamtlichen Richter und Richterinnen des Bundesstrafgerichts, um die Präsidenten der drei Kammern zu wählen: der Beschwerde-, der Straf- und der per Anfang 2019 neu geschaffenen Berufungskammer.

In den letzten zehn Jahren wurden Kammerpräsidenten jeweils anstandslos wiedergewählt. Doch dieses Jahr verweigerten die Richter gleich zwei von drei Präsidenten die Wiederwahl. Nämlich der Vorsitzenden der neuen Berufungskammer, Claudia Solcà, und dem Präsidenten der Beschwerdekammer, Giorgio Bomio. Über Bomios Abwahl berichtete gestern auch die NZZ.

Grobe Führungsmängel bei Solcà – doch ist das alles?

Recherchen zeigen: Zumindest bei Solcà waren grobe Führungsmängel ein Thema. Auffällig ist weiter, dass sowohl Solcà als auch Bomio massgeblich beteiligt waren an den Entscheiden gegen Bundesanwalt Michael Lauber. Entscheide, die diesen am kommenden Mittwoch seine Wiederwahl kosten könnten.

Was ist genau geschehen? Im Winter gingen beim Bundesstrafgericht mehrere Beschwerden gegen Bundesanwalt Lauber ein. Sie stammten von Beschuldigten in Fifa-Verfahren. Sie forderten, dass der Bundesanwalt in den Fussball-Verfahren in den Ausstand treten müsse, weil er sich mit Fifa-Chef Infantino im Geheimen traf.

Die Beschwerden landeten bei Richter Bomio. Ein Dreiergremium um Bomio hiess einzelne davon gut – ein schwerer Schlag für Lauber. Der Bundesanwalt wehrte sich dagegen mit dem ­Argument, Bomio habe sich im Vorfeld der Entscheide abfällig über ihn geäussert. Er sei deshalb befangen.

Von Gesetzes wegen musste Lauber seine Beschwerde gegen Bomio an der nächsten Instanz, der Berufungskammer, einreichen. Dort sass Claudia Solcà. Als Präsidentin der Kammer konnte sie nun das Richtergremium für diesen deutschsprachigen Fall selber zusammenstellen. Solcà, die für die Arbeitssprache Italienisch gewählt ist, setzte sich selbst als Vorsitzende ein und überging ihre für Deutsch gewählte vollamtliche Stellvertreterin. Stattdessen zog die Kammerpräsidentin nebenamtliche Richter bei, beide aus ihrer Partei, der CVP, einer davon französischsprachig. Das Dreiergremium entschied dann in mehreren Fällen gegen Bundesanwalt Michael Lauber. Der Bundes­anwalt hat zwei dieser Entscheide in­zwischen an das Bundesgericht weitergezogen.

Abgewählte fällten für Lauber negative Urteile

Die Entscheide von Bomios und Solcàs Gremien sind für Lauber verheerend. Sie gaben den Ausschlag, dass die zuständigen Politiker in Bundesbern ihn nicht zur Wiederwahl empfohlen haben.

Recherchen zeigen weiter, dass es nicht das erste Mal war, dass Solcà ein Richtergremium sehr eigenwillig zusammenstellte. So hat sie zum Beispiel in zwei Fällen ausgerechnet Richter Bomio in ihr Gericht geholt – obwohl er in einer anderen Kammer arbeitet. Dabei überging sie wie im Fall Lauber ihre vollamtliche Vizepräsidentin mehrfach. Der Beizug von Richtern aus einer anderen Kammer wäre eigentlich nur ausnahmsweise vorgesehen, nämlich bei Kapazitätsengpässen in einer Kammer.

Warum also zog Solcà Bomio ihrer eigenen Vizepräsidentin mehrmals vor? Hat sie ein besonderes Verhältnis zu ihm?

Das würde ihre Entscheide gegen Lauber und für Bomio in ein anderes Licht rücken. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Bomio Glauben geschenkt wird, während dem Zeugen für Bomios abfällige Äusserungen über Lauber, SP-Ständerat Claude Janiak, unterstellt wird, er erinnere sich falsch.

Ein Brief vom 23. April 2019, der dieser Zeitung vorliegt, deutet jedenfalls darauf hin, dass die eigenwillige Richterauswahl mit ein Grund gewesen sein könnte, warum Solcà im August abgewählt wurde. Das Schreiben ist unterzeichnet von sämtlichen acht nebenamtlichen Richterinnen und Richtern aus Solcàs Berufungs­kammer. Dazu gehört die bekannte Aargauer Staatsanwältin Barbara Loppacher, die im Vierfachmord von Rupperswil Anklage erhob.

Richter stellen Funktion des Gerichtsbetriebs infrage

Neben dem Vorwurf, Solcà übergehe ihre Vize und ziehe ohne Not Richter aus einer anderen Kammer bei, gibt es im Brief etliche weitere Kritikpunkte. Es zeigt sich, dass der Start des neuen Berufungsgerichts komplett missglückt ist. Im Brief bringen die Nebenamtlichen «Missmut und Unverständnis» zum Ausdruck über die (Nicht-)Führung Solcàs. «Bisher müssen wir feststellen, dass unsere sämtlichen Bemühungen abgeblockt werden. Wir werden vom Kammerpräsidium weder informiert noch einbezogen. Die Strukturen für einen tauglichen Austausch unter den Richterinnen und Richtern sind unseres Erachtens nicht gelegt», schreiben sie. Und werfen die Frage auf, ob überhaupt eine «Basis für einen funktionierenden Gerichtsbetrieb» vorhanden sei.

Anstelle von Solcà wählte das Gericht an jenem Augusttag als neuen Präsidenten der Berufungskammer einen früheren Kadermann von Michael Lauber: den ehemaligen Leiter der Abteilung Wirtschaftsdelikte bei der Bundesanwaltschaft, Olivier Thormann. Er wird die Kammer ab Januar 2020 leiten. Solcà und Bomio bleiben weiterhin ordentliche Richter am Gericht.

Beide Richter geben die Schuld an ihrer Abwahl dem Gericht. Laut Bomio habe es nichts mit der Causa Lauber oder mit Solcà zu tun. Vielmehr habe er Kritik am Gesamtgericht geübt, weil es drei deutschsprachige Mitglieder, die derselben Partei angehörten, in die Verwaltungskommission des Bundesstrafgerichts gewählt habe. Das habe es an Gerichten in der Schweiz noch nie gegeben. Sonst werde auf sprachliche Minderheiten und die politische Vielfalt sorgfältig geachtet. Auf Anfrage sagt Solcà, sie sei abgewählt worden, weil sie sich für die Unabhängigkeit der Berufungskammer eingesetzt habe, was von der Leitung des Bundesstrafgerichts erschwert worden sei.



