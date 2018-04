Rap macht Judenhass wieder salonfähig

Zu Hause möchte Adam Armoush keine Besucher empfangen, also hat er eine Parkbank im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg vorgeschlagen. Er trägt eine kurze Hose, Flip-Flops, das Handy hat er auf lautlos gestellt, es sind zu viele Anrufe. Die Polizeibeamtin, die ihn betreut, hat sich schon gewundert, dass sie ihn nicht erwischt. Seit drei Jahren lebt der 21-jährige Israeli in Deutschland, erst seit einem Monat in Berlin. Deutsch hat er in Rostock gelernt, Tiermedizin hat er in Hanno­ver studiert, aber Hannover war nichts für ihn. Jetzt lebt er in der Stadt, in der Tausende Israelis leben. Berlin. Mit zwei Nebenjobs finanziert er sein Studium, aber an Arbeiten ist gerade nicht zu denken.

Vom Arzt hat er sich krankschreiben lassen. «Mir geht es wirklich nicht gut.»

Armoush hat eine Kippa getragen, was kein Problem sein sollte; andererseits ist Deutschland jenes Land, in dem der Rapper Bushido auf seinem Twitterprofil Israel von der Landkarte getilgt hat; es ist das Land, in dem die Rapper Farid Bang und Kollegah den Musikpreis Echo für ein Album bekommen, auf dem Auschwitz-Opfer verhöhnt werden.

Am Dienstagabend ist Armoushim Stadtteil Prenzlauer Berg verprügelt worden. Die Kippa hatte der arabische Israeli, dessen Eltern Christen sind, vor ein paar Wochen in Israel von einem jüdischen Freund beim Pessach-Abendessen geschenkt bekommen. Der Freund hatte ihm geraten, trag die nicht offen in Berlin – das sei «sehr gefährlich».

Mit Kippas auf die Strasse

Die jüdische Kultur, sagt Ar­moush, «ist ein Teil von mir, alle meine Freunde sind Juden. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Kippa aufsetzen sollte, um Solidarität zu zeigen», auch weil vor ein paar Tagen der Holocaust-Gedenktag war. Es sei «eine grosse Freude gewesen», als er und sein aus Marokko stammender Mitbewohner und Freund die Kippas aufgesetzt und auf der Strasse Selfies gemacht hatten. Eine Gruppe von drei arabischen jungen Männern schrie von der anderen Strassenseite Schimpfwörter. Dann rannte der Haupt­täter, ein aus Syrien stammender 19-jähriger Palästinenser, auf die beiden kippatragenden Männer zu, er zog seinen Gürtel aus und schlug damit auf Armoush ein. «Yahudi!», brüllte er, das arabische Wort für Juden. Adam Armoush filmte den Angriff und stellte ihn ins Netz.

Die Attacke folgt auf inzwischen zahllose offene Angriffe auf Juden, jüdische Einrichtungen oder Lokale in Deutschland – einem Land, das während der Nazi-Herrschaft sechs Millionen Juden ermordet hat und in dem nicht zuletzt sehr viele Deutschstämmige bis heute ihre Ressen­timents pflegen.

Der neue deutsche Antisemitismus ist multikulturell

Zum stets warmen Mief der Altvorderen gesellt sich nun ein Pop-Antisemitismus; vertont wird er durch Spielarten von deutschem Rap, als solcher ist er inzwischen ein beachtlicher Teil der deutschen Schulhofkultur: Judenfeindlichkeit als Coolness-Code. Der neue deutsche Antisemitismus ist multikulturell geworden.

Deutsch-Rap ist die Musik der Schulhöfe und Kinderzimmer, der Zehn- bis Zwanzigjährigen. Er wird dort nicht von allen gehört, aber doch sehr, sehr viel häufiger, als das die Erwachsenen im Land gerade glauben. Er wird so viel gehört, dass er am Fliessband Stars hervorbringt, die Millionen verdienen. Die grössten von ihnen sind derzeit die beiden Düsseldorfer Rapper Felix Blume alias Kollegah und Farid Hamed El Ab­dellaoui alias Farid Bang. Allein ihr im Dezember 2017 erschienenes Album «Jung, brutal, gutaussehend 3» verkaufte sich bislang mehr als 200'000 Mal und wurde 30 Millionen Mal gestreamt. Am Freitag wurde bekannt, dass ihre Plattenfirma BMG die Zusammenarbeit ausgesetzt hat.

Die beiden Rapper hätten auch in der Schweiz auftreten sollen. Sie waren am 5. Mai am Albanian Festival in der Schaffhauser BBC-Arena gebucht. Am Freitag hat der Veranstalter, der Kulturverein Alba, den Auftritt abgesagt. Er distanziert sich nun von «der De­batte um die umstrittenen Künstler» und wolle sich nicht zur Diskussion um die Textinhalte äussern. Zuvor hatte der Vermieter der Halle nach heftiger öffentlicher Kritik geraten, das Konzert nicht durchzuführen. Der Aufstieg des deutschen Rap von der Subkultur sorgenfreier Mittelschichtssöhnchen à la Die Fantastischen Vier zu einem Mainstream-Phänomen, für das man kein Abitur in Stuttgart mehr gemacht haben musste, sondern besser mal in Berlin kleinkriminell war, dauerte etwa 15 Jahre: bis nämlich 2004 Anis Mohamed Youssef Ferchichi alias Bushido von seinem zweiten Album «Electro Ghetto» über 100'000 Einheiten verkaufte.

Die Kunst der Unterschicht

Ferchichi, Sohn eines Tunesiers und einer Deutschen, wurde 1978 in Bonn geboren. Als er drei Jahre alt war, verliess der Vater die Familie. Ferchichi wuchs bei seiner Mutter in Berlin-Tempelhof auf und war auf dem Gymnasium, verliess die Schule aber nach der elften Klasse. Dann machte er sich daran, mit Alben wie «Vom Bordstein bis zur Skyline» oder, mit seinem Freund Fler, «Carlo Cokxxx Nutten» dem deutschen Rap die Ironie auszutreiben und stattdessen Frauenverachtung und Gewaltverherrlichung reinzuprügeln: «Nur weil du eine Frau bist und man dir in den Bauch fickt / heisst es nicht, dass ich dich nicht schlage, bis du blau bist.»

Deutscher Rap wurde so allerdings auch das, was er in den USA von Anfang an gewesen war: die Kunst der Unterschicht. Er wurde also zur Kunst der hoffnungslosen türkisch-, kurdisch-, arabisch-, osteuropäisch- oder afrikanischstämmigen Migrantenkinder, zur Kunst der Strasse, auf der man sich besser nicht an Regeln hält, die nicht für einen gemacht wurden.

«Körper, definierter als der von Auschwitz-Insassen»

Wer im Moment über Texte und Ideologie des deutschen Rap reden will, sollte ein paar dieser Dinge im Kopf haben. Andererseits: Wie viel Frauenverachtung, Judenhass, Gewaltverherrlichung und Homophobie kann die liberale Gesellschaft auf Schulhöfen und in Kinderzimmern eigentlich wollen? «Dein Chick ist ’ne Broke-Ass-Bitch, denn ich fick sie, bis ihr Steissbein bricht», rappen Farid Bang und Kollegah.

Was ist davon zu halten, wenn, wie gerade wieder, Rapper und berufsjugendliche Deutschrap-Versteher, die Angst haben, den Anschluss zu verlieren, sich auf lässige Reimkunst, die Eigengesetzlichkeiten des Genres und natürlich auf die gute alte Kunstfreiheit berufen?

In den Texten zeigt sich dann ein klarer, habitueller Antisemitismus, meist nicht in offen antisemitischer Agitation, aber als skrupelloses Spiel mit antisemitischen Klischees. Und zwar auch und gerade in den Texten der grössten Stars. Der kurdischstämmige Offenbacher Aykut Anhan alias Haftbefehl rappt von der «Rothschild-Theorie» oder davon, dass er «Kokain an die Juden von der Börse» verkaufe; die Superstars Kollegah und Farid Bang von «jüdischen Zinssätzen» oder ihrem Körper, der definierter sei «als der von Ausch­witz-Insassen», oder dem «neuen Holocaust», den sie mit einem Molotowcocktail veranstalten.

Israel fehlt auf Karte

Mit der Kunstfreiheit liesse sich glaubwürdiger argumentieren, wenn das alles wäre. Ist es aber nicht. Das Facebook-Profilfoto von Bushido zeigt eine Karte, auf der Israel nicht existiert. Kollegah veröffentlichte ein Hochglanzvideo zu seinem Song «Apokalypse», in dem das Böse, von dem er dann die Welt erlöst, einen Ring mit Judenstern trägt. Dann können «Budd­histen, Muslime und Christen» wieder friedlich zusammenleben.

Kollegah, ein konvertierter Muslim, reiste vergangenes Jahr nach Palästina und drehte auf ei­gene Faust eine Dokumentation über die Lage der Palästinenser, die vor Vorurteilen gegenüber Israel strotzt. Seine «Boss-Aura» betont Kollegah seit Jahren mit grotesken Muskelbergen; seinen Fans gibt der Bodybuilding-Fetischist Ernährungs- und Trainingstipps, damit auch ihnen die «Bosstransformation» gelinge. Davon fühlen sich vor allem chancenlose Underdogs angesprochen.

Keine Cola, kein McDonald’s – «das würde Juden finanzieren»

Politologe David Ranan kennt diese Zielgruppe. Er hat ein Buch über muslimischen Antisemitismus herausgebracht. In den geschilderten Gesprächen wird deutlich, wie sehr ein aus Verschwörungstheorien, Internet, Tratsch und Fake News zusammengesampeltes Weltbild dominiert, das um eine halluzi­nierte jüdische Macht kreist, die überall Geldgeber hat und die Strippen zieht – um einen Feind, auf den man sich einigen kann, egal, woher man kommt und wie man lebt.

Ein türkisch-deutscher Student sagt Ranan, dass er nicht zu McDonald’s gehe und keine Cola trinke, weil die Kon­zerne Juden gehörten, die das Geld verwendeten, um Palästina zu bombardieren. Ein 20- jähriger Informatiker glaubt, dass die Juden mit den Illuminaten gemeinsame Sache machten. Für einen von Ranan befragten jungen Mann ist Judenhass eine Art Familientradition. Seine Grosseltern waren Palästinenser und lebten lange in Flüchtlingslagern im Libanon, später kamen sie nach Berlin. Israel war zu Hause immer ein Thema, der Mann ist der Erste seiner Familie, der sich Fragen stellt. Der Judenhass sei das gewesen, was die Familie, die es in Deutschland schwer hatte, zusammenhielt, bis in die vierte Generation.

Armoush: «Seelisch geht es mir nicht gut»

Für antisemitische Angriffe werden meist muslimische Täter verantwortlich gemacht. Genauer: für 48 Prozent der versteckten Andeutungen, 62 Prozent der Beleidigungen und 81 Prozent der körperlichen Angriffe. Das ergab eine Studie 2017, für die deutsche Juden befragt wurden. Die Über­griffe gehen demnach keineswegs nur von Flüchtlingen aus, sondern auch von Leuten, die seit langem in Deutschland leben und einen arabischen, türkischen oder afrikanischen Hintergrund haben. In seinen verschiedenen Spielarten hat der Antisemitismus immer schon die Zeit widerspiegelt, in der er entstand.

Armoush möchte keine Interviews mehr geben. «Seelisch geht es mir nicht gut.» Eine Mondsichel steht über dem Berliner Platz, Gesprächsfetzen schallen über den Spielplatz. Armoushs Eltern in Haifa, der Vater ist Arzt, die Mutter ist Lehrerin, wüssten nicht, was ihm hier widerfahren ist. Er möchte sie nicht ängstigen. Aber eigentlich sehnt er sich auch nach ihnen. «Ich habe mich in den letzten Tagen auch verdammt einsam gefühlt», sagt er.

Der Angreifer sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, Armoush musste bei der Polizei Fotos anschauen und dessen Identität bestätigen. «Ich fühle mich nicht mehr sicher hier.»

(SonntagsZeitung)