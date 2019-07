Rettet den Gaggalaari!

Bei Kritik an ihrem Berndeutsch werden die Berner grantig. Dass die Zürischnurre nicht beliebt ist, ist dem Zürcher einewäg – was man ihm auch anhört. Bündner und Walliser Bergler kümmern sich nicht gross, was andere sagen, und sirachen einfach weiter. Ebenso die Innerschweizer, die oft meineid überrascht sind, dass andere überhaupt anders reden. Nichts verbindet die Deutschschweizer mehr als ihre Mundart – und nichts grenzt sie stärker voneinander ab. Der eigene Dialekt schafft Heimat, wird bewusst gepflegt, oft gar zelebriert – und gegen den Einfluss fremder Fötzel notfalls verteidigt («Hier sagt man foif, nicht füüf», belehren einen Zürcher zum Beispiel gerne). Tatsächlich herrscht ein Lokalpatriotismus im Schweizerdeutschen, der heute sonst wohl nur noch beim Fussball möglich ist.

Dabei ist unser Dialekt ein Chrüsimüsi, das sich nicht festmachen lässt: kleine Änderungen, lokale Verschiebungen, spielerische Mixturen, überraschende Comebacks ebenso wie unaufhaltsame Siegeszüge neuer Wörter gehören zum Wesen jeder gesprochenen Sprache. Und wer kennt nicht dieses heimelige Gefühl, einen vergessen gegangenen Ausdruck wie Chnuuschti zu hören, der dank seines lautmalerischen Klangs selbst von jenen auf Anhieb verstanden wird, die ihn noch nie gehört haben?

Das besonders Schöne an der Entwicklung der Sprache ist, dass sie sich nicht voraussagen lässt, dass sie stets neue Überraschungen bereithält. Die Prognose der Sprachforscher in unserem Artikel, dass Züritüütsch die Vielfalt der Dialekte bedrohe, klingt zwar plausibel und entspricht der ökonomischen Logik, dass grosse Zentren sich ­ausbreiten und das Kleinteilige bedrohen. Aber wer weiss schon, was wirklich passiert? Vielleicht reden wir im Zuge der nicht enden wollenden Swissness-Welle dereinst bald wieder wie Emil, Polizischt ­Wäckerli oder HD Läppli. Das wäre schüüli scheps. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass sich das Denglisch weiter ausbreitet, mit dem Manager oder Pubertierende gerne ihre angebliche Weltläufigkeit zelebrieren.

Wir können es viel besser

Mit der Sprache verhält es sich wie mit allem: Das Neue poppt zuerst im Kleinen auf, bei irgendeinem Chuderluuri, Plagööri oder Glünggi. Der letzte grosse Trend, das Balkan-Deutsch der Einwandererkinder, wurde von Schweizer Schülern übernommen und landete irgendwann auf den Comedy-Bühnen. Dann fanden es plötzlich alle garement lustig – und ebenso nachahmenswert: exakt der Moment, als der Trend gestorben war. Der ewige Kreislauf des Coolen macht keine Ausnahmen. Wer heute, zwanzig Jahre nach der grossen Einwanderungswelle und zehn Jahre nach dem Balkanesisch-Hype, noch Sätze wie «Ey, Monn, chusch Starbucks?» sagt, ist entweder schlecht integriert – oder hat eine lange Leitung.

Tatsächlich scheint sich eher eine Art Renaissance alter, oft vergessener Dialektworte bemerkbar zu machen. Läck, bisch du en Gwaggli!, klingt einfach herzig und schön, obwohl es ein Vorwurf ist – in ­ welcher anderen Sprache gibt es so was? Ohnehin die Beschimpfungen: Irgendwie scheinen unsere Vorfahren ein Flair für charmante Beleidigungen gehabt zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Zumindest waren sie viel kreativer und auch differenzierter – heute wird das Gegenüber meist einfach mit dem A-Wort bedacht.

Das können wir viel besser: Gaggalaari, Teigaff, Pumpi, Tschumpel, Schpinoggel, Lappi, Habasch oder Schnuderbueb für Männer, dummi Schesä, Totsch oder Zwätschge für Frauen – versuchen Sie es beim nächsten Mal auf diese Art. Man wird Ihnen fast nicht mehr böse sein können.



