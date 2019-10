SP sagt Ja zu grünem Bundesrat

Langsame Berner wollen die Schweiz nicht mehr warten lassen

Nach Spott und Häme hat der Kanton Bern reagiert: Eine neue Software soll jetzt dafür sorgen, dass es beim Auszählen der Stimmen schneller vorwärtsgeht. Bei den letzten Nationalratswahlen musste das ganze Land auf die Ergebnisse der langsamen Berner warten. Erst um 23.45 Uhr lagen sie vor.

Seit einem Jahr ist die neue Software in Betrieb, heute erstmals bei Wahlen. Die Gemeinden übertragen die Resultate jetzt direkt in ein kantonales Programm. Der Zwischenschritt mit einer Meldung an die Regierungsstatthalter entfällt. «Diese Neuerung kann zu einer Beschleunigung der Resultatermittlung führen», sagt Stefan Wyler, Leiter Politische Rechte beim Kanton Bern. Wenn aber in einer Gemeinde Probleme bei der Auszählung aufträten, ändere auch die neue Software daran nichts. Das passierte vor vier Jahren, ein Software-Fehler in der Stadt Bern verursachte die Verspätung. Auch die Stadt hat seither Massnahmen ergriffen, um schneller zu werden: mehr ständige Mitglieder in den Stimmausschüssen, frühere elektronische Erfassung der Wahlzettel, Anpassung der Einsatzzeiten. 650 Personen hat die Stadt für heute aufgeboten.

Trotz Optimierungen werden die Berner weiterhin zu den Letzten gehören. Grosse Kantone mit vielen Gemeinden brauchen naturgemäss mehr Zeit. Bern rechnet damit, die Ergebnisse der Nationalratswahlen zwischen 22 und 23 Uhr bekannt zu geben. Möglicherweise werden dann die Waadt und das Wallis noch nicht fertig sein. Zürich hingegen schon: Dort soll das Schlussresultat zwischen 20 und 21 Uhr vorliegen. Die Berner haben somit immer noch Steigerungspotenzial. (ad)