SVP sägt an SP-Sitz

Grüne entscheiden nächste Woche über Kandidatur

Das Warten hat bald eine Ende: Die Grünen entscheiden in Kürze, ob sie im Dezember zu den Bundesratswahlen antreten. «Bis zu den Fraktionssitzungen von Ende nächster Woche wollen wir Klarheit haben», sagt Präsidentin Regula Rytz. Vor dem Beschluss will die Parteispitze weitere Gespräche führen und eine «solide Abklärung der Situation» machen.

Steigen die Grünen ins Bundesratsrennen, ist es nach wie vor möglich, dass sie mit Bernhard Pulver antreten. Rytz hat ihn noch nicht abgeschrieben. «Pulver hat die Türe nicht ganz zugestossen», sagt sie. Der ehemalige Berner Regierungsrat sagte in der «NZZ am Sonntag», er würde eine Anfrage der Partei «mit grösster Wahrscheinlichkeit» negativ beantworten. Manche deuteten dies als Absage. Doch Pulver liesse wohl mit sich reden, sollten die Grünen eine reale Chance erhalten. Rytz selbst machte unlängst klar, sie kandidiere nicht für den Bundesrat, falls sie heute im Kanton Bern in den Ständerat gewählt würde. (ad)