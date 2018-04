SVP-Basis geht auf Blocher los

Bern Die Kritik der SVP-Parteispitze an der Basis kommt schlecht an. Die Parteiführung um Christoph Blocher, Adrian Amstutz und Albert Rösti hat ihre Lokalpolitiker für die herben Wahlniederlagen der vergangenen Wochen mitverantwortlich gemacht. Zahlreiche Sektionen seien «eingeschlafen», sagte Blocher. Rösti forderte «mehr Knochenarbeit», Amstutz «vermisste das Engagement».

Nun wehren sich die betroffenen Parteisektionen in für SVP-Verhältnisse ungewöhnlich unverhohlenem Ton. Rico Käser, Präsident der SVP-Sektion Kloten, die vergangene Woche drei von 13 Parlamentssitzen verloren hat, kehrt den Spiess um: «Ich glaube, dass Christoph Blocher und sein Umfeld mit dem Festhalten an den alten Themen ebenfalls schuld sind, dass die Kommunalwahlen für die SVP schlecht ausgegangen sind.»

Blocher fokussiere immer auf dieselben Sachen. Es seien zwar gute Themen – aber allein mit ihnen könne man die Leute nicht mehr an die Urnen bringen, sagt Käser. Blocher habe der Partei in den vergangenen Jahren «sehr viel gebracht, und die SVP wäre ohne ihn sicher nicht dort, wo sie heute ist», hält er Blocher zugute. «Aber es wäre nun Zeit, dass er endgültig und ganz zurücktritt, und nicht mehr im Hintergrund die Fäden zieht.» Sonst stehe er neuen Leuten mit neuen Ideen vor dem Licht.

«Vetternwirtschaft in der Parteileitung»

Für Rochus Burtscher, Präsident der SVP-Sektion Dietikon, ist die pauschale Kritik der Parteispitze gar ein «Affront» für jene, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ihre Freizeit für die Partei einsetzten. «Wir hatten einen sehr inten­si­ven Wahlkampf auf hohem Ni­veau», sagt Burtscher. Seine Leute seien oft auf die Strasse gegangen und in den sozialen Medien überdurchschnittlich aktiv gewesen. In den Lokalblättern habe man zahlreiche Artikel zu den Wahlspaziergängen publizieren lassen. Er rätselt ebenfalls, warum seine Sektion bei den Wahlen Sitze verloren hat. Den Vorwurf jedoch, die Sektionen seien an allem schuld, lässt er «defintiv nicht gelten».

Auch in Illnau-Effretikon, einer weiteren Zürcher Kleinstadt, in der die Partei Wähleranteile verlor, hat man die Führung im Visier: Er spüre bei vielen potenziellen SVP-Wählern «einen gewissen Frust», sagt Sektionspräsident Ueli Kuhn. Die Politik der nationalen SVP sei «zu wenig konstruktiv». Die SVP gegen alle, das funktioniere nun mal nicht. «Wir brauchen mehrheitsfähige Themen. Insofern ist die Parteispitze nicht unschuldig an den Niederlagen.» Laut Kuhn ist bei Wählern zudem schlecht angekommen, dass Blochers Tochter nahtlos in dessen Fussstapfen tritt. Das werde als «Vetternwirtschaft» empfunden.

Sukkurs gibt es vom Präsidenten der Zürcher Kantonalpartei. «Die SVP Schweiz kann den Kantonalparteien und Sektionen nicht vorwerfen, sie hätten zu wenig gemacht», sagt Konrad Langhart. Mitverantwortlich für die Ver­luste seien auch die nationalen Politiker, die viel Medienpräsenz hätten. «Die bekannten Köpfe müssen wieder stärker hinhören, welche Bedürfnisse die Wähler haben.»

«Fraktion von Elitären hat Bodenständigkeit verloren»

Dem stimmt Nationalrat Christian Imark zu, Präsident der Solothurner Kantonalpartei. «Status und Portemonnaie sind manchmal wichtiger als Volksnähe. Es gibt in der SVP eine Fraktion von Elitären, die die Bodenständigkeit verloren hat», sagt er. Die Wähler merkten das, was sich jetzt auch in den Resultaten zeige. Namen will Imark keine nennen. «Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er das Volk spürt oder nicht.» Für ihn ist die Parteispitze jedenfalls nicht unschuldig an den aktuellen Problemen. «Der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken. Die Führung trägt die Hauptverantwortung.»

Auch in Bern wird nach den kantonalen Wahlen von Ende März die Kritik von oben zurückgewiesen. «Die Stadtberner Sektion führte einen sehr engagierten Wahlkampf, aufgrund der rot-grünen Dominanz konnten wir aber mit unseren Themen nicht durchdringen», sagt Sektionspräsident Rudolf Friedli. Dass Albert Rösti nach den Niederlagen in Winterthur und Zürich in einem Interview sagte, in den Städten fehle genug gutes Personal, hat man dem Vernehmen nach in Bern als De­savouierung empfunden.

