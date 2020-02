Schawinski greift SRF an

Man kann sich schwerlich einen unattraktiveren Talk-Gast vorstellen als einen Ombudsmann, die personifizierte Bürokratie sozusagen: Meist ein ergrauter Herr, der am Ende seiner beruflichen Laufbahn als Mahner für korrekte Berichterstattung auftreten darf.

Doch um spannende Talks geht es Roger Schawinski in seinem letzten Monat bei SRF offensichtlich nicht mehr. Sondern um eine Abrechnung. Mit allen, die mit seiner Absetzung zu tun haben könnten. Wie zum Beispiel Ombudsmann Roger Blum, der ihn mehrfach gerügt hat.

SRF-Ombudsmann Roger Blum zu Gast bei Roger Schawinski. Foto: SRF

Die Sendung am letzten Montagabend bot einen Vorgeschmack für das, was uns in den nächsten Wochen erwartet: Schawinski wird ein Buch veröffentlichen, in dem auch SRF und die Medien ein Thema sind, er wird voraussichtlich in mehreren Zeitungsinterviews wortstark sein Unbehagen über den Sender ausdrücken, und im Dokumentarfilm, den SRF über ihn produziert hat, wird er das öffentliche Fernsehen kaum mit Kritik verschonen.

Zur Krönung, in seiner allerletzten Sendung am 23. März, wird er SRF-Direktorin Nathalie Wappler persönlich zu Gast haben. Jene Nathalie Wappler, die «Schawinski» aus dem Programm gestrichen hat – «aus Kostengründen», wie es offiziell hiess. Bloss, und das wird Schawinski Wappler bestimmt um die Ohren schlagen: Sein Talk ist mit 15'000 Franken pro Sendung dermassen billig, dass niemand das Kostenargument ernst nehmen kann. Zum Vergleich: der «Literaturclub», ebenfalls eine Talkshow, kostet 61'000 Franken.

Kantige Typensind nicht mehr gefragt

Der Grund für die Absetzung dürfte anderswo liegen: Kantige und meinungsstarke Typen wie Schawinski sind bei SRF nicht mehr gefragt. Dies anzuprangern, ist Schawinskis letzte Mission, wie sich in der Sendung mit Roger Blum zeigte. «Ich habe das Gefühl, das Fernsehen wird immer biederer, ängstlicher, zurückhaltender», sagte er sichtlich aufgebracht. Und er wusste auch, woran das liegt: «Zum Teil wegen des politischen Drucks, zum Teil wegen der Führung in dem Haus.» Damit war auch klar, was er von Nathalie Wappler hält. Seinem Talk-Gast gab er ebenfalls eine Mitschuld für diese Entwicklung: «Und dann kommt der Ombudsmann und macht alles noch schlimmer.»

Schawinski sieht sich als Opfer des Zeitgeists, wo «alte weisse Männer» wie er als böse gelten und aussortiert werden. Ombudsmann Blum warf er vor, bei diesem Trend mitzuschwimmen. Schliesslich habe dieser zwei umstrittenen Beschwerden recht gegeben, die den Umgang mit Frauen zum Thema hatten. Eine davon betraf Schawinskis Sendung mit der Prostituierten Salomé Balthus.

Damals konfrontierte Schawinski Balthus mit einer Aussage der Feministin Alice Schwarzer, wonach die meisten sogenannt freiwilligen Prostituierten in der Jugend sexuell missbraucht worden seien. Die Berlinerin reagierte eloquent, liess sich nicht anmerken, dass mit der Frage etwas nicht in Ordnung sein soll. Nach der Sendung allerdings erhob sie schwere Vorwürfe gegen Schawinski, die zum Teil nachweislich falsch waren.

Die meisten Journalisten stellten sich trotzdem reflexartig auf ihre Seite und kritisierten Schawinski heftig. Seine Zeit sei abgelaufen, lautete der Tenor, der Moderator habe seinen Zenit überschritten. Ombudsmann Roger Blum stützte die Angriffe, indem er in seinem Bericht zum Schluss kam, Schawinski habe «die Menschenwürde von Salomé Balthus verletzt».

Damals schon fühlte sich Schawinski ungerecht behandelt. «Wenn du einer Gruppe angehörst – wie ich jetzt zu den ‹alten weissen Männern›, die offenbar alle Privilegien haben –, hast du keine Rechte mehr», sagte er auf seinem Sender Radio 1. Als spürte er, dass er bei SRF bald rausfliegen könnte, fügte er an: «Wenn gesagt wird, ‹du musst weg›, nur weil du einer bestimmten Gruppe angehörst, dann gute Nacht.» Fünf Monate später machte SRF tatsächlich die Absetzung von «Schawinski» öffentlich.

«Der letzte unabhängige Journalist»

Jetzt, wo er nichts mehr zu verlieren hat, kommt bei Schawinski alles wieder hoch. Den öffentlichen Sender sieht er als «Fernsehen, das dominiert wird von ‹Landfrauenküche› und ‹SRF bi de Lüt›». Gegenüber Branchenkollegen spricht er von einer «Franz-Fischlinisierung»: Es sei nur noch Gefälliges gefragt. In einem solchen Umfeld habe es für jemanden wie ihn keinen Platz mehr.

Roger Blum, der letzten Montag als Blitzableiter diente, sagt im Rückblick über die Sendung: «Was Schawinski gemacht hat, ist Selbsttherapie. Er hat offensichtlich noch einiges zu bereinigen.» Das sei nicht unbedingt schlecht. «Bemerkenswert ist nur, dass er das in aller Öffentlichkeit tut.»

Blum gibt Schawinski in einigen Punkten sogar recht. «Es stimmt, das Programm ist teilweise mutloser geworden – eine Entwicklung, die auch mir missfällt.» Mit dem Ombudsmann habe dies aber nichts zu tun, sondern mit dem allgemeinen Klima. «Das Publikum fühlt sich heute schneller angegriffen. Hinzu kommt die Verunsicherung bei SRF wegen der Sparmassnahmen und des Drucks auf die Gebühren.»

Mit welchem Selbstverständnis Schawinski seinen öffentlichen Feldzug durchführt, gab er gegen Ende des Gesprächs unverblümt zum Ausdruck. Eine Sendung wie «Schawinski» werde es auf SRF wahrscheinlich nicht mehr geben, sagte er, «weil ich der letzte unabhängige Journalist gewesen sein werde».



