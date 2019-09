Schöne Menschen verwirren unsere Sinne

Wir fallen alle darauf herein, ob wir wollen oder nicht; als Lehrerinnen, Polizisten oder Richterinnen, bei der Wahl der Partner und Freundinnen: Schöne Menschen sind uns automatisch sympathisch. Bereits ­Babys blicken deutlich länger in ein hübsches Gesicht als in ein ­unattraktives. Schuld daran ist ein psychologisches Prinzip namens Attraktivitätsstereotyp. Demnach ist «schön» gleichbedeutend mit «gut» und «gesund».

«Wir schliessen vom Aussehen auf Charaktereigenschaften», sagt der deutsche Psychologe Martin Gründl, der zusammen mit Forscherkollegen unter anderem nachweisen konnte, dass unattraktiven Gesichtern schlechtere Charaktereigenschaften zugeschrieben werden – und umgekehrt. ­«Attraktive Menschen werden durchwegs für intelligenter, geselliger, freundlicher, ehrlicher, hilfsbereiter gehalten.»

Das kann enorme soziale Folgen haben, vor allem im Beruf. Gründl verweist auf Untersuchungen, bei denen auf echte Stellenausschreibungen gleichwertige ­Lebensläufe, aber unterschiedliche Fotos verschickt wurden. Das Ergebnis: Die Bewerber mit den ­attraktiveren Fotos wurden deutlich häufiger eingeladen als die ­unvorteilhafte Konkurrenz.

Schöne Firmenchefs lassen die Aktienkurse steigen

Tatsächlich sind gut aussehende Menschen häufig erfolgreicher. Sie werden öfter befördert oder belohnt und verdienen bei gleicher Qualifikation mehr als weniger schöne Kolleginnen und Kollegen. Ökonomen der Universität von Wisconsin fanden heraus, dass sogar der Aktienkurs steigt, wenn ein attraktiver Vorstandschef in die Firma einzieht.

Die Forscher hatten dafür die Attraktivität von 677 CEOs amerikanischer Konzerne und die Entwicklung deren Aktienkurse zwischen 2000 und 2012 analysiert. Ein neuer, gut aussehender CEO lässt ihn demnach durchschnittlich um 0,43 Prozentpunkte steigen – allein am ersten Arbeitstag. Was die Beaus erfreut, kann für vermeintlich Unattraktive zum Problem werden, besonders angesichts der allgegenwärtigen medialen Selbstdarstellung.

Warum aber ist das so? Warum kommt es darauf an, wie Mitarbeitende aussehen? Warum unterstellt man korpulenten Frauen Disziplinlosigkeit und kleinen Männern Durchsetzungsschwäche? Warum spielt es eine Rolle, ob die neue Kollegin wallendes Haar hat oder der Büronachbar O-Beine? Schliesslich sollen sie im besten Fall dem Wohl der Firma dienen, man will mit ihnen gut auskommen, nicht aber unbedingt Kinder mit ihnen zeugen – auch wenn das gelegentlich vorkommt.

Weil man attraktiven Menschen mehr zutraut, behandelt man sie, als wären sie kompetenter. Entsprechend können sie ihre Kompetenz auch besser als andere entwickeln.

Warum also kann der aufgeklärte Mensch nicht zwischen Partner- und Mitarbeiterwahl unterscheiden, zwischen potenziellen Bettgenossen und künftigen Kolleginnen, warum schliessen wir vom Aussehen auf den Charakter? Schlüssig lässt sich das nicht erklären. «Es existiert in der Psychologie kein überzeugendes Modell, warum es dieses Attraktivitäts­stereotyp eigentlich gibt», sagt Martin Gründl. «Menschen lernen nichts dazu. Wir merken im Laufe des ­Lebens einfach nicht, dass wir immer wieder mit unserem Urteil auf die Nase fallen, dass attraktive Menschen uns durchaus enttäuschen, wenn wir ihnen vertrauen.»

Selbst Lebenserfahrung habe keinen Einfluss, der Effekt trete bei Alten wie bei Jungen auf. ­«Ältere Menschen, die ja oft auch nicht mehr so gut aussehen und ihr Urteil an sich selbst messen könnten, fallen interessanterweise auf denselben Fehlschluss rein.» Und selbst wenn wir davon überzeugt sind, dass Leistung und Aussehen nicht korrelieren, trauen wir der gut aussehenden Person unbewusst bessere Leistungen zu.

Daraus kann schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung entstehen: Weil man attraktiven Menschen mehr zutraut, behandelt man sie, als wären sie kompetenter. Entsprechend können sie ihre Kompetenz auch besser als andere entwickeln.

Die Benachteiligung von nicht ganz so schönen Menschen versucht man zu vermeiden, indem man zunehmend auch bei uns in Bewerbungsschreiben auf Fotos verzichtet. Das ist aber realitätsfern, denn es funktioniert nur bis zum Punkt, an dem sich Bewerbende und Personalverantwortliche live begegnen und die alten Mechanismen wieder greifen. Selbst wenn wir künstliche Intelligenz über Neueinstellungen und Beförderungen entscheiden liessen, ist Fairness keineswegs garantiert. Algorithmen entscheiden nur so vorurteilsfrei wie die Menschen, die sie programmiert haben.

Am besten sind die attraktiven Männer dran

Wer an seinem Aussehen (ver-)zweifelt, kann in Studien aber auch Trost finden. So fanden Wissenschaftler der London School of Management und der University of Maryland beispielsweise heraus, dass sich manche Chefs von der Attraktivität männlicher Mitarbeiter bedroht fühlen können und hübsche Angestellte ungern aufsteigen lassen.

Forscher der israelischen Ben-Gurion-Universität wiederum verschickten 5300 fiktive Bewerbungen für 2600 Jobs – mit Fotos von durchschnittlich und überdurchschnittlich attraktiven Männern und Frauen oder ganz ohne Foto. Besonders erfolgreich waren die Bewerbungen der attraktiven Männer, eher schlecht schnitten dagegen die attraktiven Frauen ab.

Die Wissenschaftler vermuten, dass die Personalverantwortlichen befürchten, eine attraktive Frau könne das Team durcheinanderbringen. Flirtende Kollegen, eifersüchtige Kolleginnen – wer will das schon in seinem Unternehmen, die Leute sollen gefälligst arbeiten. Pikantes Detail: Mehr als 93Prozent der Personalverantwortlichen in dieser Studie waren Frauen. Neid und Konkurrenzdenken können durchaus eine Rolle spielen. Schönheit zahlt sich also nicht immer aus.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App