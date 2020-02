Schon Dreijährige sind handysüchtig

Während der Autofahrt ­gucken sie auf dem Handy ein Youtube-Video mit dem Ferkelmädchen Peppa Wutz, abends auf dem iPad noch eine Folge von «Paw ­Patrol – Helfer auf vier Pfoten». Smartphones und Tablets gehören heute zum Kinderalltag wie früher Kassetten und Gameboys – doch die Sogwirkung der digitalen Geräte birgt Risiken.

«Heute sind schon Dreijährige von Youtube und Netflix abhängig», sagt Joachim Zahn, Projektleiter beim Verein Zischtig.ch, der Eltern und Kinder im Umgang mit den digitalen Medien schult. Die neue Herausforderung sei «nicht mehr nur das Gamen, sondern der Kinderkanal auf diesen Videoplattformen».

Rund 160 Elternabende führen Zahn und seine 14 Mitarbeiter jedes Jahr an Schulen in der ganzen Deutschschweiz durch. Die häufigste Frage, die hier gestellt wird: Wie bringe ich mein Kind vom Gerät weg? «Die Entwöhnung», sagt Zahn, «ist das grosse Problem.»

«Es gehört zur Erziehung, dass man die Nutzung einschränkt und die Kinder nicht einfach gewähren lässt.»Ursina Zindel, Präsidentin des Verbands Kindergarten Zürich

Der Kampf um den Bildschirm ist in vielen Familien zu einem vorherrschenden Erziehungsthema geworden. Bei Zahn melden sich Mütter und Väter, deren Kinder ohne Videofilm das Essen verweigern. «Dann rufen sie uns an und wollen wissen: Wie lange kann ich mein Kind hungern lassen? Es isst nicht mehr ohne Youtube.»

Andere suchten Hilfe beim Elternnotruf, weil das Kind um sich schlägt, tobt und schreit, wenn es auf Bilderentzug gesetzt wird. Smartphones und Tablets hätten «ganz klar ein Suchtpotenzial», sagt Kindergärtnerin Ursina Zindel, Präsidentin des Verbands Kindergarten Zürich. «Es gehört zur Erziehung, dass man die Nutzung einschränkt und die Kinder nicht einfach gewähren lässt», sagt Zindel.

Manche Eltern scheuen sich, ihr Kind zu frustrieren

Doch gerade hier liegt einiges im Argen. Junge Eltern, die selber mit dem Handy aufgewachsen sind, finden es uncool, einzuschreiten, wenn der Nachwuchs ständig am Gerät hängt. Andere erkaufen sich abends nach der Arbeit eine Stunde Ruhe, indem sie das Kind vor das Tablet setzen. Und dann gibt es Eltern, die keine Grenzen setzen, weil sie das Kind nicht frustrieren wollen. «Damit erweisen sie ihm aber keinen Dienst», sagt Familientherapeut Henri Guttmann. «Die Kinder müssen lernen, Frustrationen auszuhalten. Das gehört nun mal zum Erdendasein.»

Für ein totales Bildschirmverbot ist kaum jemand. Klar ist aber: Es kommt darauf an, wie man die Geräte einsetzt. «Wichtig ist vor allem, dass die konsumierten Inhalte kindergerecht sind», sagt Medienpsychologe Georg Waller von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). «Eltern müssen sie sorgfältig auswählen und zumindest zu Beginn gemeinsam mit dem Kind anschauen.»

Die digitalen Versuchungen im Netz, so viel steht fest, sorgen für Verunsicherung. Dabei geht es nicht nur um die Frage, welche Inhalte zum Kind passen. Sondern auch um den Grundsatzentscheid: Wie viel Internet ist in Ordnung? Und wann ist es zu viel?

«Es gibt Eltern, die ihre Kinder beim geringsten Widerstand ­einfach weiter­glotzen lassen.»Joachim Zahn, Medienexperte

Bei Anlaufstellen für Eltern spürt man «eine wachsende Besorgnis», sagt Arlette Rutschmann von der Mütter- und Väterberatung der Stadt Zürich. «Die Anfragen zu den digitalen Medien nehmen zu.» Die Beratungsstelle empfiehlt: Keine Bildschirmzeit für unter Dreijährige. Drei- bis Fünfjährige sollten nicht länger als 30 Minuten pro Tag am Smartphone oder iPad hängen, die Sechs- bis Neunjährigen nicht länger als 45 Minuten. Wichtig sei, sagt Beraterin Rutschmann, «dass man die Geräte nicht als Babysitting-Ersatz einsetzt und das Kind stundenlang davor parkiert».

Smartphones und Tablets haben sich so schnell verbreitet, dass wissenschaftlich noch nicht abschliessend geklärt ist, welche Folgen eine exzessive Nutzung hat. Unbestritten ist aber, dass stundenlanges Hocken vor dem Bildschirm nicht das Beste für die Entwicklung ist. «Echtes Spielen ist von grosser Bedeutung für die Hirnreifung von Kindern», schreibt Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie der Universität Ulm, in seinem Buch «Homo Digitalis». Spielen in der Kindheit verbessere nicht nur die Grobmotorik, «sondern vor allen Dingen auch die sozialen Kompetenzen».

Medienschulung muss bereits im Kindergarten beginnen

Die kleinen Youtube- und Netflix-Junkies haben den Medienexperten Joachim Zahn aufgeschreckt. Er hat sein Programm umgekrempelt und angepasst. «Wir führen dieses Jahr mehr Schulungen in Kindergärten durch», sagt Zahn. «Was mich aktuell am meisten beschäftigt: Es gibt Eltern, die ihre Kinder beim geringsten Widerstand einfach weiterglotzen lassen.»

Es gibt aber auch den anderen Fall – Väter und Mütter, die zu drastischen Mitteln greifen müssen, um bei ihrem Kind einen Online-Entzug durchzusetzen.

In der Winterthurer Praxis von Familientherapeut Henri Guttmann sass kürzlich die Mutter eines Neunjährigen, der durch exzessives Gamen auffiel. Jedes Mal, wenn die Eltern einschritten, machte er Terror. «Solange das Gerät zu Hause herumstand, tat der Bub saublöd», sagt Guttmann. «Jetzt hat es die Familie so geregelt: Am Wochenende darf der Bub jeweils eine Stunde spielen – und an den Wochentagen nimmt der Vater die ganze Spielkonsole kurzerhand mit ins Büro.»