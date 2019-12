Schweiz ohne Gott

Wie religiös ist die Schweiz?

In der Schweiz leben derzeit 36 Prozent Katholiken und 24 Prozent Reformierte. Personen ohne Religionszugehörigkeit machen gut 25 Prozent aus, also einen Prozentpunkt mehr als reformierte. Mit Abstand folgen andere christliche Religionsgemeinschaften wie Methodisten oder Christkatholiken mit knapp 6 Prozent Anteil. Einen halben Prozentpunkt dahinter liegen islamische Glaubensgemeinschaften. Auf andere Religionen wie Buddhismus und Hinduismus entfällt nur gut 1 Prozent der Bevölkerung. Die Juden schliesslich machen lediglich 0,3 Prozent aus.

Wie verändert sich die Religionslandschaft?

Der augenfälligste Trend: Die beiden Landeskirchen verlieren markant Mitglieder. Dafür legen andere Glaubensrichtungen umso stärker zu: Die Kategorie der «Anderen» wuchs seit dem Jahr 1850 von praktisch null auf heute fast 40 Prozent. Das zeigen Volkszählungsdaten ab 1850, die das Bundesamt für Statistik (BFS) kürzlich digital publizierte.

Welche Glaubensgemeinschaften profitieren vom Niedergang des Christentums?

Keine. Der Zerfallsprozess geht vielmehr einher mit einer wachsenden Zahl an Konfessionslosen. Besonders seit den 70er-Jahren legen sie rapide zu und überholten vor drei Jahren gar die Reformierten.

Was sind die Gründe für die drastische Entchristianisierung?

Zum einen geht Säkularisierung mit einer fortschreitenden Individualisierung einher: «Religion ist ein Gegenstand individueller Entscheidung geworden», sagt der Religionswissenschaftler Rafael Walthert von der Universität Zürich. «Menschen sind grundsätzlich skeptisch gegenüber sogenannten Grossreligionen und lebenslangen Mitgliedschaften. Sie sehen Religion als etwas, das sie entscheiden können, sie wollen einmal eine spirituelle Weiterbildung besuchen, dann auf dem Jakobsweg pilgern und noch etwas anderes ausprobieren.»

Dazu kommt ein im 19. Jahrhundert einsetzender Prozess, bei dem die Kirche, einst «Dach über allem», nach und nach ihre Deutungshoheiten in der Erziehung, der Wissenschaft oder der Politik verliert. Heute ist sie nur noch für religiöse Belange zuständig. Ein dritter Grund für den Rückgang der Kirchgänger ist das Wissen um andere Religionen: «Die Selbstverständlichkeit, Mitglied einer Kirche zu sein, ging verloren», sagt Walthert. Dass die eigene Religion nur eine Option unter vielen ist, wird offensichtlich. Und schliesslich: Viele junge Menschen wachsen heute nicht mehr in kirchlich geprägten Haushalten auf. Wer nicht christlich-kirchlich aufgewachsen ist, wird es auch kaum mehr im Rest seines Lebens werden. Zurück bleiben Kirchen, die auf Zugehörigkeit von Geburt an zählen und kein Konzept davon haben, wie man Mitglieder gewinnt.

Warum haben die Protestanten mehr Kirchgänger verloren als die Katholiken?

Im Zuge der Industrialisierung sind viele Menschen aus den meist katholischen ländlichen Kantonen in reformierte Städte wie Basel, Zürich oder Genf gezogen und haben dort Familien gegründet. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, konnten die Katholiken auf die Immigranten zählen, die alle aus katholischen Ländern wie Italien und Spanien stammten. «Dazu kommt, dass der Zugang zur Reformierten Kirche nicht besonders niederschwellig ist», sagt Religionsforscher Walthert: «Im Vordergrund steht das Wort.» Die katholische Kirche dagegen bietet sinnliche Rituale, Gerüche und farbige Gewänder und schafft es so, eine Art Gegenwelt anzubieten.

Welches sind die gottlosesten Gemeinden?

Die Gemeinden mit den meisten Konfessionslosen gemessen an der Bevölkerung finden sich in der Westschweiz, etwa Chavannes-des-Bois über dem Genfersee (47 Prozent), Chancy (46 Prozent) oder Avully (45 Prozent). Unter den Städten tun sich Basel, Neuenburg und die Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds hervor. Hier leben jeweils über 42 Prozent Konfessionslose. Dies lässt sich anhand von Volkszählungsdaten des BFS zeigen. Die aktuellsten Daten auf Gemeindeebene beziehen sich auf das Jahr 2014.

Warum gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung am meisten Konfessionslose in der Westschweiz und in Basel?

In der Westschweiz, insbesondere im ursprünglich protestantischen Kanton Neuenburg, besteht eine lange französisch-laizistische Tradition, das heisst, Kirche und Politik sind stärker getrennt als etwa in Zürich oder Bern. Zudem wurde der Kanton durch die Uhrenindustrie relativ früh industrialisiert und damit modernisiert. Politisch ist die Bevölkerung eher links oder liberal ausgerichtet, was ebenfalls Kirchenferne bedeutet. Bei Basel dürften die Internationalität der Stadt und die Nähe zu Frankreich eine Rolle spielen.

Wie viele Muslime leben in der Schweiz?

Rund 365’000 Personen. Ihr Bevölkerungsanteil ist seit den 70er-Jahren leicht angestiegen, allerdings lediglich um 3 Prozentpunkte auf gut 5 Prozent. Grund für den Anstieg ist die Migration.

Wo lassen sich Muslime am liebsten nieder?

Anteilsmässig am meisten Muslime gibt es in der Nordostschweiz, in den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn, St. Gallen und Glarus. Rund acht von hundert Einwohnern gehören dort dieser Glaubensgruppe an. Nur ein Viertel so viel sind es im Kanton Graubünden, ähnlich klein ist ihr Anteil im Tessin.

Kommt der Kirchen-Exodus anderen christlichen Religionsgemeinschaften zugute?

Kaum. Der Anteil von Gemeinden wie den Neuapostolen oder Methodisten ist seit zehn Jahren ziemlich stabil. Allein die Christlich-Orthodoxen legten um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent zu. Den Grund für die Stabilität sieht Rafael Walthert darin, dass die christlichen Gemeinden kaum missionieren. Freikirchen wie das ICF hätten etwas Zulauf, weil sie es eher als die Landeskirche schaffen, jungen Christen eine Gemeinschaft zu bieten.

Wie sah die Religionslandschaft um 1850 aus?

Im 19. Jahrhundert bildete der konfessionelle Gegensatz zwischen Katholiken und Reformierten das Spannungsfeld der Schweiz. Gemeinden waren mehrheitlich katholisch oder reformiert. Andersgläubige spielten zahlenmässig lange Zeit keine Rolle, sie wurden unter «Andere» zusammengefasst.

In frühen Volkszählungen tauchen nur zwei Gemeinden mit «Anderen» auf. Dabei handelte es sich um Juden, denen die Niederlassungsfreiheit verwehrt war und die deshalb an wenigen Orten siedelten: in Endingen und Lengnau im Aargau, den einzigen Gemeinden, in denen sie geduldet wurden. Als die Juden 1866 die Niederlassungsfreiheit erhielten, wanderten sie in die Städte ab. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist seit vielen Jahren recht stabil und liegt bei 0,3 Prozent.

Mit der Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu ersten schwachen Durchmischungen zwischen Katholiken und Reformierten, und ab den 1970er-Jahren änderte mit der Verweltlichung der Kirche schliesslich auch die Religionslandschaft drastisch. Heute gibt es Gemeinden, in denen die Kategorie «Andere» – unabhängig von der Niederlassungsfreiheit – die Mehrheit ausmacht.

Wie geht die Entwicklung weiter?

«Man kann die abfallenden Linien weiterzeichnen, die den Kirchengänger-Rückgang illustrieren, und zwar noch steiler», sagt der Wissenschaftler. Die Konfessionslosen dürften in zehn Jahren die Spitze übernommen haben und auch die Katholiken übertrumpfen, zumal diese künftig nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit von der Zuwanderung profitieren können.

Sterben die Landeskirchen aus?

Die Gotteshäuser dürften verschwinden. Aber die Kirchen als Organisationen werden weiterhin wichtig bleiben und ihr kulturelles Erbe pflegen, ihre Strukturen und ihre Finanzkraft sind stark verankert. Sie werden Rituale anbieten für Anlässe wie Hochzeiten oder Beerdigungen. «Die entscheidende Frage wird sein: Tun sie es auch für Nicht-Mitglieder? Wahrscheinlich schon, gegen Bezahlung, wobei wir dann bei der ‹neuen Form› von Religion ohne Mitgliedschaft angelangt sind», sagt Walthert.

Werden andere Glaubensrichtungen an ihre Stelle treten?

Kaum. «Der Islam hat hierzulande weder übergreifende Strukturen noch eine starke Lobby, mit denen er einflussreich würde, ebenso wenig der Buddhismus und der Hinduismus», sagt der Professor. Und: «Die Kirchen sind nicht mehr die wichtigsten Anbieter von Religion.» So hält mehr als ein Drittel der Bevölkerung Inkarnation zwar für möglich, deshalb treten die Menschen aber nicht in eine neue Gemeinschaft ein. Künftig gehe es mehr um religiöse Dienstleistungen, die man sich bei Bedarf leistet – in anderen Kulturen wie China oder Indien ohnehin der «Normalfall» von Religion.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App