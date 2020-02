Schweiz verurteilt erstmals russischen Spion

Die Schweiz ist ein beliebtes Ziel russischer Spione. Nun hat die Schweizer Justiz erstmals in der jüngeren Geschichte einen Agenten aus Wladimir Putins Reihen ertappt, verhaftet und verurteilt. Der Fall war bis jetzt nicht bekannt, bleibt aber selbst nach der Verurteilung mysteriös.

Die Geschichte beginnt am 27. Juli 2019. Polizisten halten in Genf einen Mann an und stellen schnell fest, dass mit ihm einiges nicht stimmt. Die italienischen Nummernschilder an seinem Range Rover Vogue sind gefälscht. Er besitzt keinen gültigen Fahrzeugausweis, keine Fahrzeugversicherung – aber dafür Dokumente mit verschiedenen Namen. Im Gepäck hat er sechs Handys, eine Drohne, eine Canon-Kamera und einen Laptop. Die Bundesanwaltschaft schaltet sich ein. Nach einigen Monaten kommen die Ermittler zum Schluss, dass der Mann, der ihnen ins Netz ging, ein Spion ist.

Die Bundesanwaltschaft verurteilte ihn im Januar per Strafbefehl, also ohne öffentlichen Prozess, wegen politischen Nachrichtendiensts zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten. Weil ihm die Untersuchungshaft angerechnet wurde, ist der Spion bereits wieder auf freiem Fuss.

Die rekordverdächtig kurze Ermittlungszeit und die milde Strafe wecken den Verdacht, dass die Justizbeamten den Fall so rasch als möglich abschliessen wollten, um sich der diplomatisch heiklen Sache unauffällig zu entledigen.

Sergej und der Auftrag aus Südfrankreich

Vieles an dem Fall hätte denn auch unter Verschluss bleiben sollen: Die Bundesanwaltschaft hat wegen «überwiegender Geheimhaltungsinteressen» im Strafbefehl zahlreiche Stellen geschwärzt. Selbst die Nationalität des Verurteilten und der Name des Geheimdiensts sind abgedeckt. Doch Recherchen zeigen: Der Verurteilte ist ein Russe. Und er hat für den russischen Auslandnachrichtendienst SWR gearbeitet. Als Beweis dienten den Ermittlern Mitteilungen auf den Smartphones des Spions. Sein Auftrag war, in Genf eigene Landsleute mit Drohne und Kamera zu bespitzeln, mutmasslich Dissidenten oder Oligarchen, die beim Kreml in Ungnade gefallen sind. Die Namen der Bespitzelten hält die Bundesanwaltschaft unter Verschluss. Auch das Motiv der Auftraggeber bleibt im Dunkeln. Weder der Schweizer Geheimdienst noch das Aussendepartement, die Bundesanwaltschaft oder die Bundespolizei wollen sich zu der Angelegenheit äussern. Und die russische Botschaft teilt mit, sie habe keine Kenntnis von dem Fall.

Bemerkenswert ist der Ablauf der Mission. Sie lässt vermuten, dass der Russe in der Hierarchie der Spione relativ weit unten stand, quasi ferngesteuert wurde. Denn bevor er in die Schweiz kam, machte er in mehreren umliegenden Ländern halt, wobei er stets von einem Hintermann herumkommandiert wurde. Dieser nannte sich abwechselnd Sergej oder Zedd. Die Befehle kamen über den Telegram Messenger, eine russische App, mit der Nachrichten verschlüsselt werden können.

Der Verurteilte bestritt, für den russischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Er sei in privater Mission unterwegs gewesen.

Die Reise des Agenten begann offenbar in Deutschland. Von dort aus wurde er nach Südfrankreich dirigiert. Dort soll er bei einer nicht weiter bekannten Schlüsselfigur den eigentlichen Auftrag für die Schweizer Mission gefasst haben. In Genf hat er dann auftragsgemäss drei Liegenschaften und deren Bewohner ausgeschnüffelt und die Informationen an den Mittelsmann Sergej geliefert, bevor die Polizei ihm in die Quere kam. Eine der Liegenschaften war gemäss gut unterrichteten Quellen eine Villa, die anderen beiden Observierungsziele waren Wohnungen. Offenbar hätte der Spion die Bewohner der Liegenschaften auch einschüchtern sollen, indem er zum Beispiel die Pneus der Autos zerstach, wie eine Quelle mit Einblick in die Strafakten berichtet. Laut Bundesanwaltschaft ist davon auszugehen, dass er in der Schweiz noch weitere Ziele im Auge hatte.

Der Verurteilte bestritt, für den russischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Er sei in privater Mission unterwegs gewesen. Sein Verteidiger, der Berner Anwalt Daniel Schütz, sagte bloss, sein Klient beteuere, er sei «kein Spion und werde zu Unrecht verurteilt». Aus pragmatischen Gründen habe er aber letztlich auf eine Einsprache gegen das Urteil verzichtet.

Ein in den Fall Involvierter beschreibt den Russen als «ungebildet» und «nicht sehr intelligent», was tatsächlich dem Klischee eines klassischen Spions widerspricht. Denkbar wäre denn auch, dass der Auftrag Teil einer privaten Fehde zwischen russischen Oligarchen war. Oder dass sich Mitarbeiter des Geheimdiensts in einem solchen Streit haben einspannen lassen. Die Grenzen zwischen Behörden, Oligarchen und Politik sind in Russland nicht scharf.

Für die Bundesanwaltschaft war es aber ein klarer Fall von politischer Spionage. Der Beschuldigte habe gewusst, dass die von ihm beschafften Informationen für den russischen Staat bedeutsam seien. Zudem wurde der Mann in den Nachrichten auf sein Handy mehrmals als Mitarbeiter des russischen Geheimdiensts bezeichnet.

Drei russische Geheimdienste operieren in der Schweiz

In der jüngsten Vergangenheit häuften sich in der Schweiz Aktivitäten russischer Spione. Der Schweizer Nachrichtendienst NDB hat im Mai erklärt, dass gleich drei russische Geheimdienste in der Schweiz präsent seien. Ein Drittel der hier akkreditierten Diplomaten stehen laut NDB im Verdacht, Angehörige eines Nachrichtendiensts zu sein.

Allerdings lassen sich die Agententätigkeiten meistens kaum nachweisen, wie auch ein Vorfall im vergangenen Jahr zeigt, den der «Tages-Anzeiger» aufgedeckt hat: Polizisten kontrollierten in Davos zwei Männer, von denen sich einer als Spengler ausgab. Der Handwerker zückte zum Erstaunen der Polizisten einen russischen Diplomatenpass. Die Polizisten meldeten den Fall nach Bern, der Nachrichtendienst wurde aktiv. Doch man konnte dem verdächtigen Duo aus Russland keine nachrichtendienstlichen Tätigkeiten nachweisen.

Der grösste Fall der letzten Jahre: Im Frühjahr 2018 wurden in Holland zwei russische Spione verhaftet. Sie hatten das vom Bund betriebene Labor in Spiez im Visier. Es untersuchte das Gift, welches russische Geheimdienste mutmasslich im Fall Skripal eingesetzt hatten.



