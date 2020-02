Schweizer Hoteliers hinterziehen ihre Kurtaxen

Die Kurtaxe kennt jeder, der schon einmal in einem Schweizer Hotel übernachtet hat: Die Steuer wird pro Gast und Übernachtung erhoben; der Betrag kann von Gemeinde zu Gemeinde variieren, liegt aber häufig zwischen 2 und 5 Franken. Die Kurtaxe wird von den Hotels für die jeweilige Gemeinde eingezogen und ist zweckgebunden. Nun zeigt eine anonymisierte Onlineumfrage unter 600 Hotels in der Deutschschweiz, die die Hochschule St. Gallen (HSG) durchgeführt hat: Einige Hoteliers nehmen es nicht so genau mit der Pflicht.

Von den 102 Hoteliers in der Befragung haben gut 28 Prozent zugegeben, in einem bestimmten Jahr oder generell in der Vergangenheit Kurtaxen hinterzogen zu haben, indem sie nicht genügend Logiernächte deklariert haben. Die Autoren der Studie schätzten gegenüber der Fachzeitung «Hotel Revue», dass den Gemeinden und Tourismusorganisationen so bis zu 5 Prozent der Kurtaxeneinnahmen entgangen sind.

Sie wollten vor allem herausfinden, was die Motive für das Hinterziehen von Kurtaxen sind. Dabei sind sie auf unterschiedliche Motive gestossen: Viele der Steuersünder rechtfertigten ihr unmoralisches Verhalten mit dem schlechten Geschäftsgang ihres eigenen Betriebs, dem der Hotellerie oder des Tourismus im Allgemeinen. Andere wiederum begründeten ihr Versäumnis damit, dass die Kurtaxe ihrer Meinung nach nicht sinnvoll verwendet werde.

Dass die Hoteliers verglichen mit anderen Berufsgruppen eine besonders schlechte Steuermoral haben, glaubt Studienverfasser Pietro Beritelli von der HSG indes nicht: «Das Resultat ist in Linie mit anderen Untersuchungen zur Steuermoral in der Schweiz.»

Beim Branchenverband Hotellerie­suisse zeigt man sich auf Anfrage überrascht über den Befund. Man habe bis dato noch nie wahrgenommen, dass die Kurtaxe für die Hote­liers ein Problem oder umstritten sei, heisst es am Hauptsitz. Zudem sei der Rücklauf nicht ­repräsentativ.

Deutlicher wird der Präsident des Verbands, Andreas Züllig. Er, der selbst ein Hotel in Lenzerheide führt, behauptet, dass Schummeleien bei mittleren bis grossen Hotels, die stark digitalisiert arbeiteten, gar nicht möglich seien. «Eine Manipulation liegt nur bei kleinen Betrieben drin», so Züllig, dessen Verband 75 Prozent der generierten Logiernächte in der Schweiz repräsentiert. Züllig sieht denn auch keinen Handlungsbedarf, sondern verweist auf ein anderes Übel: «Viel grössere Sorgen bereiten uns Hoteliers die vielen Airbnb-Übernachtungen, auf die keine Kurtaxen bezahlt werden.»



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App