Schweizer Traditionsmarken wandern ins Ausland ab

Und schon wieder hat es ein eingesessenes Schweizer Detailhandelsunternehmen erwischt: Vier Jahre vor dem hundertsten Geburtstag geht die Schuhladen-Kette Karl Vögele an Polens grössten Schuhhändler, die börsenkotierte CCC-Gruppe. Dass Karl Vögele auf dem Markt ist, war schon länger bekannt. Dass nun aber ausgerechnet Polen zugreifen, überrascht die Branche. Der Ausverkauf im Schweizer Detailhandel scheint kein Ende zu nehmen: Gleich reihenweise krallen sich ausländische Firmen hiesige Traditionsmarken. Der Kleiderriese Charles Vögele – wurde an die italienische OVS verkauft. Die zur Genfer Maus Frères gehörende Sportartikelkette Athleticum – hat sich an die Brust des französischen Discount-Riesen Decathlon geworfen. Und die Bürobedarf-Gruppe Office World wanderte unlängst nach Österreich, an die MTH-Retail-Gruppe. Die Verkäuferin hiess Migros.

Was ist los im Schweizer Detailhandel? Für den Spottpreis von 10 Millionen Franken – Schulden inklusive – kaufen sich polnische Investoren mit Karl Vögele auf einen Schlag 219 Schuhläden in der Schweiz und einen Umsatz von 172 Millionen Franken. Karl ­Vögele ist nach Marktführer Dosenbach-Ochsner die Nummer 2 im Markt.

Seit 2015 insgesamt 500 Mitarbeitende abgebaut

Warum haben keine Schweizer zugegriffen? Mit Migros und Coop sind immerhin zwei potente Giganten auf dem Markt, die in der Vergangenheit schon öfter als Käufer im Non-Food-Segment auftraten. Auch die Dosenbach-Ochsner-Gruppe, die zwar deutsch ist, aber Schweizer Wurzeln hat, wäre allenfalls infrage gekommen. Gemäss einer gut informierten Quelle waren aber nebst der CCC-Gruppe nur noch ausländische Private-Equity-Firmen an Karl Vögele interessiert. Für Kenner des Schweizer Detailhandels ist klar, warum nur noch Ausländer zuschlagen. «Wer den Schweizer Retailmarkt wirklich gut kennt, weiss, dass da nichts mehr zu holen ist», sagt ein hochrangiger Branchenvertreter. Die meisten Händler kämpften selber mit Problemen. Tatsächlich zeigte der Schweizer Mode- und Schuhmarkt in den letzten Jahren nur in eine Richtung: nach unten.

Über 2 Milliarden Franken Umsatz gingen dem Markt seit 2010 verloren. Das Segment wurde am heftigsten durchgeschüttelt, weil der Onlinehandel plötzlich explodierte und mit Zalando ein neuer Marktriese entstand. Stationäre Händler wie Karl Vögele gerieten dadurch massiv unter Druck. Das Unternehmen musste sich einer umfassenden Restrukturierung unterziehen. Das Ladennetz schrumpfte in den letzten zweieinhalb Jahren um 74 auf 219 Filialen. Karl Vögele beschäftigt noch 1200 Mitarbeitende – 500 weniger als 2015. Offenbar reichten die Massnahmen aber noch nicht: 2017 schrieb der Schuhhändler einen operativen Verlust von 5,9 Millionen Franken, wie die CCC-Gruppe in einer Investorenpräsentation schreibt.

Handel investiert je länger, desto mehr ins Internet

Es liegt auf der Hand, was jetzt passieren wird: Der neue Eigentümer aus Polen wird versuchen, die Kosten weiter runterzufahren. In der Präsentation ist unter anderem von «Zentralisierung von Services» die Rede – Logistik, Marketing, IT, Finanzen. 211 Personen arbeiten momentan noch am Hauptsitz von Karl Vögele in Uznach SG. CCC aber steuert die Dinge von Polen aus ebenso wie die Produktion. Kenner sind zudem überzeugt, dass das Filialnetz von Karl Vögele mit gut 200 Läden noch zu gross ist. Und dass CCC mittelfristig auch seine günstigen Eigenmarken in die Regale stellen werde, obwohl betont wird, dass die Marken Vögele Shoes, Bingo Shoes und Max Shoes präsent bleiben würden. Parallel dazu wird der Onlinehandel forciert, der bei Karl Vögele noch ein kümmerliches Dasein fristet.

Die Gesundschrumpfung wird also bei Karl Vögele weitergehen – kein Wunder, haben Schweizer Anbieter verzichtet. Wer will schon 200 Läden kaufen, wenn er selber kämpfen muss, seine eigenen zu füllen? Der Schweizer Detailhandel hat schon eine hohe Ladendichte. Die finanziellen Mittel der grossen Anbieter wandern deshalb verstärkt ins Internet. Denn der Aufbau eines Webshops, die Verzahnung mit dem Ladennetz etc. verschlingen viel Geld.

Das führt zur bizarren Situation, dass altvertraute Läden wie die von Karl Vögele am Ende nur noch eines sind: Ladenhüter. (SonntagsZeitung)