Schweizer essen Schokolade aus dem Ausland

Die Schokolade hat an einem internationalen Wettbewerb den ersten Preis gewonnen. Sie enthält keine Aromastoffe, und der Hersteller weiss, aus welchem Dorf in Ecuador die Kakaobohnen stammen. Produziert wird sie nicht in Kilchberg ZH oder im Greyerzerland, sondern vom kleinen Hersteller Askinosie in Springfield, US-Bundesstaat Missouri.

Gute Schoggi aus den USA statt aus der Schweiz? Maren Gnädinger nickt bestimmt. Sie besitzt den Schokoladenladen Xocolatl in der Basler Innenstadt. An der Wand hängen nostalgische Blechschilder von Cailler und Suchard. Doch das ist nur Dekoration. Schweizer Schokolade spielt in diesem Shop eine Nebenrolle. Hunderte von Schokoladensorten mit meist hohem Kakao- und tiefem Zuckeranteil von über 30 Produzenten stehen in den Holzregalen. Alle sind fair produziert, vieles ist bio. Der Grossteil ist importiert: aus Ländern wie Frankreich und Italien, aber eben auch aus den USA und sogar aus Grossbritannien.

Warum hat sie nicht mehr Schweizer Schoggi im Sortiment? «Wenn es um dunkle Schokolade geht, ist die Schweiz kein Schoggiland. Wir sind ein Land der Milchschokolade», sagt Gnädinger. Eine ihrer liebsten Schokoladen kommt aus England von Duffy’s, hergestellt aus einer seltenen, in Venezuela wachsenden Kakaobohne. Aromen wie Vanille, die grosse Hersteller wie Lindt ihren dunklen Schokoladen beimischen, sind bei solchen Marken verpönt. Auch Palmöl ist tabu.

Im Geschäft mit Schokolade passiert gerade, was der Biermarkt vorgemacht hat: Kleine spezialisierte Unternehmen versuchen sich von den Massenherstellern abzuheben – mit vielfältigen Geschmacksrichtungen und hochwertigen Rohstoffen. Die meisten dieser Firmen stellen dunkle Schokolade her. Die gewinnt an Beliebtheit. Zwar geht der Pro-Kopf-Konsum von Schokolade in der Schweiz zurück: 2008 waren es 12,4 Kilo, im vergangen Jahr noch 10,3 Kilo. Doch habe dunkle Schokolade in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen, sagt Urs Furrer, Direktor des Verbandes Chocosuisse. «Der Anteil dunkler Schokolade beträgt in der Schweiz etwa ein Drittel.» Furrer sieht einen Trend zu «einem bewussten Genuss exquisiter Produkte».

Davon profitieren die spezialisierten Hersteller. Ihre Tafeln kosten acht Franken oder mehr. In Frankreich und in Italien, wo dunkle Schokolade noch beliebter ist als bei uns, gebe es eine langjährige Tradition in der handwerklichen Herstellung von Schokolade durch viele kleine Betriebe, sagt Urs Furrer.

Die Schweizer essen immer mehr ausländische Spezialitäten

In die USA und nach Grossbritannien ist der Trend zu solchen Schokoladen schon vor längerer Zeit übergeschwappt. Auch immer mehr junge Schweizer Firmen kommen auf den Geschmack. Choba Choba ist eine davon. Mitgründer Christoph ­Inauen nimmt sich ausländische Produzenten zum Vorbild. «Bei der Qualität dunkler Craft-Schokolade sind andere Länder der Schweiz voraus – zum Beispiel die USA oder auch Frankreich.» Man könne von den Herstellern dieser Länder lernen. Er vergleicht Kakaobohnen mit Weinreben. «Jede Sorte schmeckt anders, und je nach Anbaugebiet haben die gleichen Bohnen wiederum einen unterschiedlichen Geschmack.» Die Traube beim Wein kennen wohl die meisten Käufer, die Kakaobohne der Schokolade dagegen die wenigsten. Das sei aber genauso wichtig, sagt Inauen. Wie beim Wein schmeckt auch bei solcher Schokolade nicht jeder Jahrgang genau gleich.

Die peruanischen Kakaobauern, die den Rohstoff für Choba Choba liefern, sind am Unternehmen beteiligt. Bei der Herstellung der Schokolade greift die junge Firma aber auf das Know-how einer Schweizer Traditionsfirma zurück: des Innerschweizer Schokoladenproduzenten Felchlin, der seit über 100 Jahren im Geschäft ist. Das Unternehmen verarbeitet auch die Kakaobohnen anderer kleiner Schweizer Schokoladenfirmen.

Alles selbst macht das Westschweizer Unternehmen Orfève. Es stellt seit 2017 seine Schokoladen in Genf her. Die Gründer François-Xavier Mousin und Caroline Büchler reisten durch Europa, um ihr Handwerk zu lernen. Ihre weiss-goldfarben verpackten Schokoladen stehen auch in der kleinen «Schweizer-Ecke» im Laden von Maren Gnädinger.

Besonders jüngere Kunden sind kritisch. «Die wollen genau wissen, unter welchen Bedingungen produziert wird.» Es gebe auch Eltern, die ihren Kindern als Erstes dunkle Schokolade geben. So gewöhnen sie sich an diesen Geschmack und nicht an Schokoladenriegel mit 70 Prozent Zucker.

Egal ob dunkle oder helle Schokolade: Die Schweizer Hersteller müssen wieder mehr Menschen für einheimische Produkte begeistern, denn die Schweizer essen immer mehr ausländische Schoggi. Im Jahr 2000 lag der Importanteil am Inlandkonsum bei 20 Prozent. Seither stieg er kontinuierlich bis auf 41 Prozent im vergangenen Jahr.



