Schwimmunterricht im Lastwagen

In Arosa lernen Schulkinder dort schwimmen, wo andere Ferien machen: im Viersternhotel Sunstar. Auch in Emmetten und Hergiswil, zwei Nidwaldner Gemeinden, machen die Schüler ihre ersten Züge in Hotelpools. Und im luzernischen Hochdorf gehen die Kinder für den Schwimmunterricht in den See – auch wenn dieser nur 18 Grad warm ist.

Weil in vielen Kantonen öffentliche Hallenbäder rar sind, muss Schulschwimmen anderswo stattfinden: Die Schulen nutzen Freibäder, Seen oder Hotelpools. Gar ganz neue Wege geht das Wallis. In Evolène und Conthey haben rund 300Schüler ein sogenanntes mobiles Bad getestet. Der blaue Lastwagen, in den ein acht Meter langes und zwei Meter breites Wasserbecken mit beweglichem Boden eingebaut ist, fährt für den Unterricht von einem Pausenhof zum nächsten.

Mit dem Lehrplan 21 wird der Schwimmunterricht auf der Primarstufe obligatorisch. Vielerorts braucht es mehr Lektionen als ­bisher, um die Ziele zu erreichen. Das stellt viele Gemeinden vor Probleme. «Genügend Schwimmunterricht anzubieten, wird immer schwieriger», sagt Max Frei, Präsident des Schwimmlehrerverbands. Denn es gibt nicht nur zu wenig Hallenbäder in der Schweiz, sie sind auch ungleich verteilt. Vor ­allem in der Westschweiz und den Bergen ist der Weg zum ­nächsten Bad oft weit.

Der Lastwagen mit Bad

Im zugerischen Walchwil müssen die Schüler fürs Schwimmen sogar den Kanton wechseln: Sie ­fahren ins 20 Kilometer entfernte Hallenbad in Brunnen im Kanton Schwyz. «Das ist logistisch und ­finanziell ein extremer Aufwand. Vor allem für Bergdörfer gibt es aber oft keine andere Möglichkeit», sagt Frei. Einzelne Schulen bekommen aber auch in entfernten Bädern keinen Platz. Der Kanton Zug hat deshalb dem Antrag der Gemeinde Steinhausen auf eine Lehrplanreduktion stattgegeben. Wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder richtig schwimmen lernen, müssen sie sich oft anders behelfen – beispielsweise mit privaten Schwimmkursen.

«Die Nachfrage nach privatem Schwimmunterricht ist riesig», sagt Präsident Frei. Es gebe Schulen mit langen Wartelisten. «In einem Bad sind manchmal bis zu zehn Schulen eingemietet, die mehrere Hundert Kinder unterrichten.» Reto Abächerli, Geschäftsführer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), bestätigt: «In den letzten Jahren sind viele neue Schulen eröffnet worden, andere haben ihr Angebot verbreitert.»

Allein auf der Website von Swimsports, der Dachorganisation aller Schwimmverbände, sind 675 verschiedene Kursangebote aufgeschaltet, viele davon für Kinder zwischen vier und zehn Jahren. In einer grossen Schwimmschule in Neftenbach ZH unterrichten beispielsweise zehn Schwimm­lehrerinnen in drei Bädern rund 750 Personen pro Woche, meistens Kinder im Primarschulalter. Die Kurse sind jeweils ausgebucht.

Für diesen Boom gibt es mehrere Gründe. «Wenn Kinder erst in der Primarschule schwimmen lernen, ist das vielen Eltern zu spät», meint Frei. «Den Eltern ist die Sicherheit ihrer Kinder sehr wichtig. Viele haben Angst, ihr Kind könne in der Schule nicht schwimmen lernen», sagt Abächerli. Während man im Privatkurs meist in Gruppen von acht schwimmen lernt, sind in der Schule zum Teil 25 Kinder mit unterschiedlichstem Niveau gleichzeitig im Wasser. «Einige können schon schwimmen, andere sehen dann erstmals ein Hallenbad von innen», sagt Frei.

Wer den Schülern Schwimmunterricht gibt, ist oft auch sehr unterschiedlich. In den meisten Kantonen sind es nämlich Klassenlehrer, die neben der Lehrerausbildung lediglich einen zweitägigen Kurs mit Brevet absolviert haben.

Erst in grossen Gemeinden und auf Sekundarstufe unterrichten Fachlehrer. «Schwimmen ist ein sehr technischer Sport, das richtige Unterrichten anspruchsvoll», sagt Schwimmlehrer-Präsident Frei. Im Kanton Zürich unterrichten vielerorts Schwimminstruktoren, die eine vierjährige Ausbildung mit Praktika und Prüfungen hinter sich haben. «Das ist vorbildlich und fachlich viel mehr als das, was ein Klassenlehrer gelernt hat.»

Die Bemühungen der Schulen, den Lehrplan zu erfüllen, seien gross. «Die fehlende Infrastruktur beschränkt aber ihre Möglich­keiten», sagt Frei. Der Schwimmunterricht komme so oft zu kurz, es brauche eigentlich doppelt so viele Lektionen wie empfohlen, damit Kinder richtig schwimmen lernen. «Jetzt geht es nur, wenn man noch Privatkurse besucht.»

Diese sind teuer, die Preise ­liegen je nach Schule und Bad schnell bei 350 Franken für 15 Lektionen. Längst nicht jede Familie kann sich das leisten. Die SLRG hat 2016 in einer Befragung herausgefunden, dass Personen aus Haushalten mit hohem Einkommen deutlich häufiger schwimmen können als solche mit einem tiefen Einkommen. Wohlhabende haben ausserdem öfter in einem Privatkurs schwimmen gelernt. «Eine Chancengleichheit beim Schwimmenlernen ist so leider nicht gegeben», sagt Abächerli von der SLRG.



