Schwitzen und Stinken ist ganz natürlich

Schon wieder ist ein T-Shirt durchgeschwitzt, und ein Hemd riecht unangenehm. Es ist lästig, bei den hohen Temperaturen beständig vor sich hin zu transpirieren – aber überlebenswichtig. Unsere körpereigene Klimaanlage läuft gerade auf Hochtouren. Sie befindet sich in der Haut und bewahrt uns vor dem Überhitzen. Die Schweissdrüsen sondern hauptsächlich Wasser ab, das verdunstet und kühlt. Angenehm eigentlich, wenn nur der fiese Geruch nicht wäre.

Dabei riecht reiner Schweiss gar nicht. Erst wenn Bakterien über die Substanzen herfallen, die in geringen Mengen mit dem Schweiss freigesetzt werden, müffelt es. Als Hauptverdächtige gelten sogenannte Corynebakterien und Staphylokokken. Aber auch Propionibakterien und Mikrokokken sind als Stinker bekannt. Die Mikroben setzen flüchtige Stoffe frei, Ameisensäure zum Beispiel oder Fettsäuren wie Buttersäure, die auch Erbrochenes zur Zumutung für unsere Nasen macht.

Flüchtige Steroide wie etwa Androstenon, das stechend nach Urin stinkt, tragen ebenfalls zum Unterarm-Bukett bei, wie auch die nicht zu vernachlässigenden Schwefelverbindungen. Sie lassen einen den Geruch von faulen Eiern nicht mehr vergessen und dienen Stinktieren zum heimtückischen Angriff auf die Geruchsnerven ihrer Feinde.

Klar, man kann den Achsel­höhlenbewohnern den Kampf ansagen mit Wasser, Seife, Deo und geeigneter Kleidung. Komplett loswerden kann man die Produzenten der ungeliebten Ausdünstungen aber nicht. Man kann lediglich ihre Lebensgemeinschaften verändern.

Drüsen in den Achselhöhlen setzen «Duftstoffe» frei

Dass Kosmetikprodukte die Mikro­organismen auf der Haut durcheinanderbringen, hat kürzlich ein internationales Forscherteam bestätigt. Die Wissenschaftler haben die Haut von elf Testpersonen an verschiedenen Körperstellen untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass der Gebrauch von Fusspuder, Deos und Antitranspirantien die Bakterienvielfalt an Füssen und in den Achselhöhlen erhöhte, wie sie im Fachjournal «BMC Biology» berichteten.

Vermutlich sorgt das veränderte Nahrungsangebot – also weniger Substanzen aus dem Schweiss und mehr Bestandteile aus den Kosmetika – dafür, dass weitere Bakterienarten die attraktiven feuchtwarmen Lebensräume auf der Haut besiedeln. Selbst einige Zeit nach Absetzen der Kosmetika blieben die Bakterien-Lebensgemeinschaften derart verändert.

Thomas Schmidt-Rose vom Hautpflegeunternehmen Beiersdorf in Hamburg ist ein expliziter Kenner der Achselhöhle. «Der natürliche Zustand der Achsel ist ein stinkender», sagt der Biochemiker.

Bakterien setzen Duftstoffe frei

Dabei ist die Haut in der Achselhöhle besonders. Dort befinden sich zwei verschiedene Arten von Schweissdrüsen: zum einen die sogenannten ekkrinen Drüsen, die Wasser und Salze freisetzen – und damit ein bisschen den Nieren beim Entgiften des Körpers helfen. Die ekkrinen Drüsen sind über den ganzen Körper verteilt und kommen besonders häufig an Hand- und Fussflächen vor.

Zum anderen sind da noch die apokrinen Schweissdrüsen, auch Duftdrüsen genannt. Sie werden erst in der Pubertät aktiv. Ihre Funktion ist es, mithilfe der Bakterien Duftstoffe freizusetzen, für die «nonverbale Kommunikation», wie es Schmidt-Rose ausdrückt. Das Problem: Inzwischen schätzen wir den natürlichen «Duft» dieser Drüsen nicht mehr.

Zu Urzeiten taten die Drüsen gute Dienste, wenn sie beispielsweise bei Stress bestimmte Ge­rüche absonderten, als Signal an die Gruppe. Noch heute stinkt Stressschweiss aus der Achsel­höhle etwas anders und stärker im Vergleich zu den Tropfen, die sich auf der Stirn bilden, wenn man bei Hitze in der Hängematte schaukelt.

Polyester, das Wasser aufnehmen kann

Auch die Kleidung hat einen Einfluss auf den Schweissgeruch. Das schaute sich ein Team um Chris Callewaert von der Uni­versität Gent in Belgien genauer an. Die Mikrobiologen stellten fest, dass Sportler in einem T-Shirt aus Polyester «weniger angenehm» rochen als in einem Baumwolltrikot. Der Grund: Polyester besteht aus künstlichen aus Erdöl hergestellten Fasern. Sie können – anders als Naturfasern wie Baumwolle – keine Feuchtigkeit aufnehmen. Dadurch entsteht ein feuchteres Klima, das vor allem den Mikrokokken besonders gefällt, wie Callewaert und sein Team herausfanden. Aber ausgerechnet Mikrokokken produzieren widerlich stinkende flüchtige Substanzen.

Es komme aber auch auf die Fasern der Stoffe an, präzisiert der Textilfachmann René Rossi von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in St. Gallen. Es gebe auch Funktionswäsche aus Polyester, das so «aufgerüstet» wurde, dass es Wasser aufnehmen kann. Dabei sei die Textilfaser nicht rund und glatt wie beim herkömmlichen Polyester, sondern habe beispielsweise einen Querschnitt, der wie eine Wolke aussieht. So entsteht eine grössere Oberfläche, die den Schweiss aufnehmen kann.

Optimal ist das Outfit der Beduinen

Rossi beschäftigt sich mit Bekleidung für Sportler, die zum Beispiel den Schweiss von der Rückenpartie zu den weniger schwitzenden Flanken des Körpers transportieren kann. Für eine optimale Kühlung muss die Kleidung eng anliegend getragen werden. Derartig entwickelte Sportwäsche trugen zum Beispiel Fussballer bei der WM 2014 in Brasilien. Dank der Funktionskleidung kann der Schweiss in Hautnähe verdunsten.

Wohl kaum jemand gelüstet es im Büro nach einer derartig eng anliegenden Unterwäsche. «Es gibt aber bereits Business-Hemden, die eine Lage an wasseraufnehmendem Stoff unter den Achseln haben und aussen dank einer wasserabweisenden Schicht trocken bleiben», sagt Rossi. Ansonsten empfiehlt er für die Freizeit weite Kleidung, die sowohl einen Wärmeaustausch ermöglicht als auch vor der Strahlungshitze der Sonne schützt, «ähnlich wie sie die Beduinen tragen».

Egal, was wir tun, wir werden die Ausdünstungen der Achselhöhlen nie ganz vermeiden können. Da ist es vielleicht gut zu wissen, was europäische Forscher vor einigen Jahren herausgefunden haben: Offenbar übertragen sich durch Schweissgeruch nicht nur Alarmsignale – sondern auch Glücksgefühle. Das zeigte ein Versuch, bei dem Frauen Schweissproben von Männern erschnüffelten, die zuvor Actionfilme oder Komödien angeschaut hatten.

Die Frauen konnten zwar den Angstschweiss nicht von dem Glücksschweiss unterscheiden. Beim Schnuppern an den Schweissproben, die bei den lustigen Filmen gewonnen worden waren, lag jedoch ein Lächeln auf ihren ­Gesichtern.



