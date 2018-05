Seine Biere laufen gut

Eine unscheinbare Bar in Kopenhagen, etwa zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Hell eingerichtet im skandinavischen Stil, ausnahmslos jeder Hocker besetzt, vor sämtlichen Gästen steht ein Bier in kleinen Gläsern.

Vor den zufriedenen Gesichtern leuchtet es teilweise goldgelb, aber auch tiefbraun oder dunkelrot. Statt dem üblichen Bildschirm mit Sportübertragungen gibts hier ein eigenwilliges schwarzes Männchen an der Wand: das Erkennungsmerkmal von Mikkeller, dem bekanntesten europäischen Craft-Bierproduzenten überhaupt. Kaum ein Bierfreak, der nicht voll des Lobes wäre für die gradlinigen, fast perfekten Biere von Mikkeller. Sie werden, wie in der Craft-Bierszene üblich, mit ausgewählten Rohstoffen und in kleinen Chargen produziert. Jede Flasche, jede Dose, die man öffnet, ist ein ureigenes Erlebnis.

Mit dem Firmenlogo tätowiert



Mit der S-Bahn braucht man etwa fünf Minuten zur Station «Carlsberg», wo sich das Mikkeller-Hauptquartier befindet. Es ist ein Büro wie andere auch: Parkettboden, lange Tische, an denen etwa 30 junge Menschen vor ihren Computern sitzen. Die meisten tragen schwarze T-Shirts, es wird leise gesprochen, der Chef hat seinen Schreibtisch am Ende des Raums. Speziell nur, dass diese Büroetage statt einer Kaffeeküche eine Ecke mit Barhockern, Kühlschränken und mehreren Zapfhähnen hat.

Auf dem Pult des Mikkeller-Bosses stehen Biergläser, die offensichtlich heute schon benutzt worden sind. Dass Mikkel Borg Bjergsø – bärtig und tätowiert, unter anderem mit dem Firmenlogo – einen in Trainerhose und Lauf-Shirt empfängt, passt irgendwie. «Zwei Dinge darf man bei uns auch während der Arbeitszeit», erklärt er später im Gespräch: «Biertrinken und Joggen.» Eines von beiden dürfte wohl der Grund dafür sein, dass der 42-Jährige abends um 16 Uhr schon ein wenig müde wirkt.

IPAs mit Yuzu, Stouts mit Kaffee



Bjergsø ist einer, so sagt er selbst, der die Kontrolle nicht gern abgibt. Er hat sein Unternehmen 2006 gegründet. Mit einem Kleinkredit finanzierte er die Produktion der ersten 2000 Flaschen, die er alle verkaufte; mit dem Gewinn konnte er die nächste Charge brauen. Nach zweieinhalb Jahren konnte er seinen ersten Mitarbeiter einstellen. Inzwischen hat er über 1000 verschiedene Biere kreiert, teilweise im Wochenrhythmus, darunter Sauerbiere mit Heidelbeere, dunkle Stouts mit Kaffee, hopfige India Pale Ales mit Yuzu. «Ich folge meine Interessen, und die wechseln halt regelmässig.»

Mikkel Borg Bjergsø beschäftigt inzwischen 500 Mitarbeiter weltweit und betreibt rund vierzig Bars und Restaurants wie die eingangs beschriebene Lokalität, an Standorten wie Barcelona, San Francisco oder Tokio. In Thailand ist einer der Betriebe sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

«Keine der Bars ist eingerichtet wie die andere, fast immer war ich an der Eröffnung dabei», sagt der Däne. «Bloss als wir zwei Openings an einem Tag hatten, in Singapur und Taipeh, musste ich mich entscheiden.» Reicht ihm Brauen nicht? Warum die Restaurants? «Weils Spass macht, sie zu gestalten!»

Mittlerweile ist Mikkeller der drittgrösste Bierproduzent Dänemarks, man spricht von ungefähr 1 Million Euro Gewinn pro Jahr. Wenn sich aber die Craft-Beer-Szene seit ihren Anfängen in den Achtzigern in den USA als Gegenkraft zu den marktbeherrschenden Bierkonzernen wie Anheuser-Busch oder Heineken versteht: Besteht da nicht die Gefahr, dass man angesichts der Grösse den Sympathiebonus bei der Kundschaft verliert? «Wir sind eine grosse Nummer, ja, gerade in Dänemark haben wir tatsächlich an Beliebtheit eingebüsst», gibt Mikkel Borg Bjergsø zu. Umso populärer ist die Marke aber im Ausland. In den USA betreibt Mikkeller eine eigene Brauerei, in Asien beginnen artisanale Brauerzeugnisse erst richtig zu boomen. Auch in der Schweiz sind die dänischen Biere beliebt, erhältlich sind sie in Fachgeschäften wie World of Drinks oder Intercomestibles; Liebhaber bezahlen dafür gern den drei- bis vierfachen Preis eines gewöhnlichen Lagers.

Lieber Instagram-Posts statt Zeitungsinserate



«Ich würde nie in einer Zeitung ein grosses Inserat schalten», sagt der Brauer. «Viel lieber diskutieren wir auf Facebook mit den Fans über Hopfensorten.» Das Marketing läuft fast ausschliesslich über Social Media; Instagram sei der wichtigste Kanal. Man hat 136 000 Followers. «Und dort schreibe ich auch ein paar Worte, wenn ich daheim ein Bier getrunken habe, das mir gefällt.» Man gibt sich möglichst familiär – trotz Grösse.

Was wohl kein anderes Brau-Unternehmen von sich behaupten kann: Mikkeller ist auch eine weltweite Laufbewegung: «Als Teenager lief ich Mittelstrecken fürs Nationalteam, ich trank damals auch kein Bier», erinnert sich Mikkel Borg Bjergsø. «Später hatte ich eine Phase, da trank ich zwanzig Jahre nur Bier – und machte keinen Sport.» Klar, dass er da bald schon zwanzig Kilo Übergewicht hatte. Ein Freund überredete ihn, wieder zu joggen und so kam Bjergsø zur festen Überzeugung, dass die Kombination beider Dinge das Ideale sei. Dies wolle er weitergeben: «Mein Ziel ist es, möglichst viele Biertrinker zu Joggern zu machen. Und möglichst viele Läufer zu Biertrinkern.»

In 200 Orten auf der ganzen Welt gibt es dafür «Chapters», die sich immer am ersten Samstag des Monats zum Lauftraining treffen – und danach zusammen Bier trinken. In Kopenhagen seien es manchmal bis zu 500 Personen, die vorbeischauten. Das erste Bier nach dem Lauf, in einem der Mikkeller-Lokale, geht aufs Haus.

Irgendwann verrät Mikkel Borg Bjergsø dann, wieso er nachmittags um vier Uhr noch Laufkleidung trägt: «Ich war heute Morgen schon mit den Mitarbeitern laufen. Und mir fehlte danach die Zeit, mich umzuziehen – weil wir über Mittag degustiert haben.» (SonntagsZeitung)