«Sie kennen sicher meine Frau»

Am 14. Juni ist nationaler Frauenstreik, und in diesen Tagen und Wochen hören wir sie noch öfter, die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den Ruf nach Lohngleichheit und mehr weiblicher Präsenz in der Öffentlichkeit. Doch wenn wir über Quoten und gläserne Decken sprechen, geht eines gern vergessen: Dass Frauen in Chefpositionen nur dann zum Normalfall werden, wenn deren Partner bereit sind, ihnen den Rücken freizuhalten. Damit sind nicht zwingend Hausmänner gemeint, und es geht auch nicht allein um die Frage, wer die Kinder betreut.

Es geht um etwas anderes: um Männer, die keinen «Papi-Tag» nehmen, sondern Gleichberechtigung wirklich leben. Die ihren Partnerinnen auf Augenhöhe begegnen, in jeder Hinsicht, und deshalb ­deren berufliche Ambitionen als genauso wichtig erachten wie die eigenen. Die also auch mal zurückstehen und der Karriere der Frau den Vortritt lassen, wenn sich ihr eine tolle Jobchance bietet.

Wir haben mit drei Männern gesprochen, die genau dies tun und deren Partnerinnen in der Öffentlichkeit bekannt sind wegen ihres beruflichen Erfolgs. Keiner von ihnen leugnet, dass es manchmal schwierig ist. Aber keiner bereut seine Entscheidung.

«Es macht die Beziehung glücklicher, wenn man sich auf Augenhöhe trifft. Wir haben mehr zu diskutieren.»Xavier Temme, Architekt

Architekt Xavier Temme, 56, ist verheiratet mit Stephanie von Orelli, Chefärztin der Frauenklinik am Zürcher Triemlispital. Ihre drei Kinder sind 6, 11 und 13 Jahre alt.

«Meine Frau verdient mehr, und sie bezahlt mehr»: Architekt Xavier Temme.

«Bevor unser Sohn geboren wurde, arbeiteten wir beide 100 Prozent. 150 Prozent eher. Meine Frau als leitende Ärztin am Unispital, ich als Architekt. Für sie war es fast unmöglich zu reduzieren. Das Unispital war sehr konservativ. Also reduzierte ich auf 80 Prozent. Ein rein pragmatischer Entscheid. Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich nicht mehr arbeiten wolle. Seit zwei Jahren bin ich in einem Architekturbüro, in dem die Mehrheit Teilzeit arbeitet.

Ich bin in Frankreich aufgewachsen. Als ich vor 15 Jahren in die Schweiz kam, war ich ein wenig schockiert, wie konservativ die Gesellschaft ist. Eine Frau gilt hier rasch als schlechte Mutter, wenn sie arbeitet. In Frankreich ist es umgekehrt: Man bedauert eine Frau, die nicht arbeitet. Weil man annimmt, dass sie ihre Berufung nicht gefunden hat. Dass sie ihre Erfüllung in den Kindern findet, davon geht man nicht aus. Was tut sie, wenn die Kinder erwachsen sind? Oder es zur Scheidung kommt?

Mir war immer wichtig, dass wir beide unseren Beitrag an die Gesellschaft leisten. So bin ich aufgewachsen. Meine Mutter führte ihre eigene Privatschule, der Beruf bedeutete ihr viel. Mein Vater war mal Musiker, mal Buchhalter, mal Lehrer. Es war selbstverständlich, dass beide ihre Aufgabe hatten.

Stephanie von Orelli.

Meine Frau ist ehrgeiziger als ich, damit kann ich gut leben. Status sagt mir nichts. Ich brauche kein grosses Auto, ich muss nicht der Chef sein. Wichtiger ist mir, dass ich spannende und nützliche Projekte für die Gesellschaft machen kann. Ob zwischen meiner Frau und mir der Lohn ein Thema ist? Nicht wirklich. Es ist klar, dass sie mehr verdient als ich. Nur schon, weil sie Ärztin ist. Sie verdient mehr, und sie bezahlt mehr.

Von uns zwei bin eher ich der Haus-Vater. Ich bin mehr daheim, ich kümmere mich um den Alltag. Meine Frau ist oft erst um 21 Uhr zu Hause. Als unsere Kinder kleiner waren, schliefen sie dann schon. Es gab eine Zeit, da stimmte das für mich nicht mehr. Ich fand, ihr Beruf nehme zu viel Platz ein. Mittlerweile hat auch meine Frau auf 80 Prozent reduziert und – theoretisch – einen Tag die Woche frei. Ausserdem haben wir eine Kinderfrau, ein Luxus. Heute Nachmittag hat unsere jüngere Tochter eine Theateraufführung. Für meine Frau eine Katastrophe, weil sie die Praxis voller Patientinnen hat. Aber sie hat sich arrangiert, und sie wird kommen. Unsere ältere Tochter hat sehr spät angefangen zu sprechen. Eine Logopädin sagte einmal, das sei ja klar, wenn die Mutter so viel arbeite. Das trifft uns. Und es nervt. Die Gesellschaft stellt einen als schuldig hin. Besser gesagt die Frauen. Mich hat nie jemand kritisiert.

Ich bin extrem stolz auf meine Frau. Und es macht die Beziehung glücklicher, wenn man sich auf Augenhöhe trifft. Wir haben mehr zu diskutieren. Ich bin oft nicht pünktlich, weil etwas dazwischenkommt im Büro. Sie versteht mich, ist geduldiger. Und umgekehrt.»

«Es belastete mich, dass sich die ganze Familie über meinen Status definierte.»Walter Stamm, Arzt

«Ich erzog anders als meine Frau»: Walter Stamm.

Arzt Walter Stamm, 70, ist verheiratet mit Margrit Stamm, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften. Sie haben zwei erwachsene Kinder.

«Meine Frau hat einen enormen Wandel hinter sich. Als wir uns vor 50 Jahren kennen lernten, war ich Medizinstudent aus gutem Haus und sie angehende Lehrerin aus einfachen Verhältnissen. Am Anfang orientierte sie sich in vielem an mir. Sie war es beispielsweise nicht gewohnt, dass man in der Familie am Esstisch diskutiert. Dass sie später so sehr ihren eigenen Weg gegangen ist und mich am Ende beruflich überflügelt hat, damit hätte ich nicht gerechnet, wir beide nicht. Aber ich fand das schon attraktiv, plötzlich eine Professorin als Frau zu haben.

In den ersten 20 Jahren unserer Ehe war ich ein Haudegen. Ich musste mich beweisen, war ständig unterwegs: eigene Arztpraxis, Jägerausbildung, viel Militär. Was man halt so machte als Mann. Hätte meine Frau da gesagt, ‹Ich will jetzt Karriere machen›, wäre mit mir nicht zu reden gewesen. Das spürte sie wohl. Doch im Hausfrauendasein ging sie nicht auf. Zurück in einen Teilzeitjob als Lehrerin wollte sie nach der Geburt des ersten Kindes auch nicht. Sie war im Geist nicht frei.

Bis sie am ersten Kindergartentag des jüngeren Sohnes nach einigen Diskussionen sagte: ‹Ich gehe nach Zürich und studiere.› Also reduzierte ich in meiner Praxis und betreute die Kinder über Mittag. Kochte einfache Dinge, ein paar Kartoffeln oder Wienerli. Nun hatte ich besseren Zugang zu den Kindern. Sie erzählten mir, was sie in der Schule erlebt hatten. Abends kam meine Frau nach Hause und musste feststellen, dass sie nicht mehr erste Geige spielte bei ihnen. Das musste sie erst mal ertragen.

Margrit Stamm.

Ich habe anders erzogen als meine Frau, legerer, weniger behütend. Das Wunderbare war: Sie hat mich gelassen. Nie hat sie mich als Juniorpartner behandelt. Nahm ich an einem Samstag die Kinder, damit sie ihre Ruhe hatte, fragte sie nicht nach. Und wir gingen in den Wald und hatten eine gute Zeit. Ich stamme aus einer Generation, in der kein junger Mann freiwillig zu Hause geblieben wäre und Windeln gewechselt hätte. Ich war nicht anders. Gleichzeitig belastete es mich, dass sich die ganze Familie über meinen Status definierte. Sie hatten sich an den guten Lohn gewöhnt, also musste ich ihn bringen.

Meine Frau beendete ihr Studium, doktorierte, und irgendwann kam der Moment, in dem sie mich überholte. Am letzten Ferientag entschloss sie sich nach langen Diskussionen zu einer Habilitation. Sie bekam den Lehrstuhl an der Universität Freiburg und zog mit Sack und Pack davon. Ich blieb allein in Aarau zurück, meine Praxis war ja noch da. Das war ein harter Moment. Zehn Jahre lang führten wir eine Fernbeziehung, und ich befürchtete, das könnte unsere Ehe belasten. Aber es ging gut.

Meine Frau und ich hatten immer mal wieder ‹Chritz› in den letzten 50 Jahren, aber respektieren konnten wir uns immer. Wir sind den Weg gemeinsam gegangen, und jeder hat für den anderen geschaut. Respekt, Zuneigung und Toleranz, das ist das Wichtigste. Und dass der Einzelne sich verwirklichen kann. Wenn der Umgang miteinander nicht stimmt, nützen auch fortschrittliche Rollenbilder nichts.»

«Ich konnte damals gut sagen: ‹Ich stehe hinten an›.»Reto Hug, Ex-Triathlet

«Bei mir kommt es nicht drauf an, ob ich mit Augenringen herumlaufe»: Reto Hug.

«Nach der Geburt unseres ersten Sohnes versuchte meine Frau Nicola, wieder ins Training als Profisportlerin einzusteigen, ich arbeitete Vollzeit als Sportchef von Swiss Triathlon. Nach einigen Monaten kam der Punkt, an dem Nicola sagte: So geht das nicht. Entweder würde sie ihre Karriere beenden. Oder ich mein Pensum reduzieren. Für sie war beides denkbar. Doch meine Stelle war damals nicht absolut befriedigend, daher konnte ich gut sagen: ‹Ich stehe hinten an.› Ich kündigte und bin nun hauptsächlich zu Hause und sorge für unsere mittlerweile drei Kinder. Wir wollen so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen.

Bei allem, was Nicola tut, versuche ich, ihr den Rücken freizuhalten. Wenn wir ins Trainings­lager reisen, bin ich verantwortlich, dass alles funktioniert: planen, buchen, Unterkunft suchen. Auch zu Hause entlaste ich sie, wo es geht. Nachts stehe ich auf, wenn das Baby schreit, unser Kleinster ist knapp zwei Monate alt. Bei mir kommt es nicht drauf an, ob ich mit Augenringen herumlaufe. Ich bin überzeugt: Die Bindung, die ich jetzt zu meinen Kindern aufbaue, wird mir ein Leben lang bleiben. Natürlich ist es anstrengend. Die Anerkennung, die ein Job ausser Haus gibt, bekomme ich im Familienleben nicht; jede Mutter würde mir da beipflichten. Gerade Männer brauchen oft die Bestätigung, ob im Job oder im Sport. Darum vermeide ich mittlerweile Velotouren mit anderen Männern, weil es da oft darum geht, sich zu messen. Doch ich habe es nicht nötig, dass mir jeden Tag jemand auf die Schulter klopft. Wenn meine Frau aber in Interviews sagt, wie wichtig meine Unterstützung ist, dann geniesse ich dieses Lob.

Nicola Spirig.

Manchmal kommt auch bei mir der Moment, in dem ich sage: So stimmt es nicht. Vor Rio 2016 war einer. Nicola brach sich wenige Monate davor die Hand, das warf alles über den Haufen. Ich dachte, okay, jetzt wird es streng. Für alle. Auf längere Zeit wäre diese Belastung nicht gut gewesen. Aber wie gesagt, alles ist eine Phase, also biss ich durch. Und dann steht sie hin und gewinnt Silber. So etwas macht mich stolz. Weil ich weiss, dass ich meinen Beitrag geleistet habe.

Im Moment läuft alles wunderbar. Nicola reist nach St. Moritz ins Trainingslager. Den Jüngsten nimmt sie mit, weil sie ihn stillt. Ich bleibe mit den älteren beiden hier. Immer wieder setzen Nicola und ich uns zusammen und diskutieren: Stimmt das noch so? Das haben wir auch im Hinblick auf Olympia 2020 in Tokio getan. Wir werden nun bis dahin von einer Nanny unterstützt. Wir wollen sagen können: ‹Es war eine tolle Zeit für uns als Familie. Das ist das Wichtigste.› Es ist wie immer bei uns: Wir haben einen Plan, und jetzt schauen wir, ob er aufgeht.»



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

(SonntagsZeitung)