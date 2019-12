So feiern die Reichsten dieser Welt Weihnachten und Silvester

Die Feste im mondänen Badrutt’s Palace in St. Moritz sind legendär. Besonders die «New Year’s Eve Gala», der Anlass des Jahres, gilt als weltweit einzigartig. Von der Pyjama-Party bis zum rauschenden Ball, nichts ist unmöglich. Ausser kurzfristig eine Reservation für die Weihnachts- oder Silvesterfeier zu bekommen, sagt Gian Müller, Director of Food & Beverage, zuständig für Küche, Restaurationen, Bars, Bankette, Nightclub und das Eventteam.

Im Badrutt’s Palace, «since 1886», wird seit über 120 Jahren gefeiert. Es seien keine Grenzen gesetzt, rühmt sich das Traditionshaus. Der Gast wünscht einen Elefanten als Geburtstagsüberraschung für seine Frau? Wird gemacht! Dumm nur, dass der Elefant nicht durch die Eingangstür passte. Eine Pferdekutsche im Restaurant? Seelöwen, um die Poolparty aufzupeppen? Wird erledigt! Ganz nach der Philosophie des Hauses: «Uns ist nichts zu gross.»

Trotzdem müsse auch das Palace Anfragen ablehnen, sagt Gian Müller, 35, «aber wir sagen sehr viel später Nein als alle anderen». Die Sicherheit der Gäste müsse selbstverständlich gewährleistet sein. Den Wunsch nach einem Feuerwerk in der denkmalgeschützten Grand Hall zum Beispiel konnte man nicht erfüllen.

Weihnachten und Neujahr sind im Badrutt’s Palace die wichtigste Zeit des Jahres. Schon beim Bewerbungsgespräch wird darauf hingewiesen, dass man während der Festtage sicher nicht freinehmen darf. Gian Müller wird sich wie alle 540 Angestellten ausschliesslich um die Gäste kümmern. Die 157 Zimmer und Suiten sowie die Tische in den Restaurants sind seit Monaten ausgebucht. Viele Gäste würden gleich zwei Wochen, vom 20. Dezember bis zum 2. Januar, im Grandhotel logieren. Das hat seinen Preis, das Doppelzimmer mit Halbpension kostet über die Festtage 2980 Franken pro Nacht. Bedingung ist, dass man mindestens sieben Tage bucht.

Die Erwartungshaltung der Kunden sei hoch, dementsprechend gross ist auch die Anspannung der Belegschaft. Müllers derzeitige Hauptsorge ist, dass die Gäste, allen voran die Stammgäste, den von ihnen gewünschten Tisch erhalten. Die meisten verbringen die Feiertage seit mehreren Generationen im Palace, haben klare Vorstellungen davon, wo ihr Tisch stehen soll. Letztes Jahr habe ein Gast eine spezielle Tischform gefordert, «also haben wir den Schreiner kommen lassen».

Weihnachten

Weihnachten ist das Familienfest. Nicht selten sitzen Grosseltern, Eltern und Kinder am Tisch. Das bedeute auch, dass etwas Toleranz gefordert sei. Nicht, dass die Kinder schlecht erzogen seien, aber es könne schon etwas turbulenter werden. Für weihnachtliches Ambiente sorgt dieses Jahr ein edel-festliches Weiss mit rosa Akzenten. Lichter und vor allem sechs Eisbären in ­Lebensgrösse sollen für den Wow-Effekt sorgen. Die Weihnachtstanne vor dem Grandhotel ist traditionell in Rot und Gold geschmückt. Sie ist 12,6 Meter hoch und natürlich der grösste Christbaum in St. Moritz.

Prinzipiell ist man im Palace formell gekleidet, im Hauptrestaurant trägt der Herr stets Jackett. An Weihnachten herrscht kein besonderer Dresscode, aber man zieht sich chic an, es wird getanzt, Ballroom-Dancing zu Livebands.

250 Gäste werden das Weihnachtsmenü geniessen. Der Festschmaus in vier Gängen hat sich über die Jahrzehnte kaum geändert. Zum ersten Gang wird – erstaunlicherweise immer noch – Gänseleber serviert. Zum Hauptgang stehen der Klassiker Rindsfilet oder die traditionelle Weihnachtsgans zur Wahl. Für die Kinder wird am Weihnachtstag eine spezielle Feier organisiert. Im festlich dekorierten Embassy Ballroom steht ein Buffet mit Pommes, Chicken-Nuggets und einem sehr grossen Anteil an Süssigkeiten samt Schoggibrunnen. Ein Zauberer bespasst die Kleinen, eine Band spielt Weihnachtslieder. Um 17 Uhr werden die circa 100 Kinder von zwei Engeln zum Eingang des Grandhotels begleitet. Der Weihnachtsmann kommt! Im Rolls-Royce! Was er verteilt, wird nicht verraten, aber jedes Kind erhält ein Geschenk.

Silvestergala

«An Silvester lässt es das Badrutt’s Palace so richtig krachen!» So stehts auf der hoteleigenen Website geschrieben. Jedes Jahr hat die Party ein spezielles Motto, bereits im Februar steht das neue Motiv fest, elf Monate wird daran gearbeitet. In den vergangenen drei Jahren war das Hotel nach folgenden Themen dekoriert: 2016 «Palace in Space», 2017 «Palace in the Jungle», mit wilden Tieren, echten Bäumen, Lianen – Tarzan schwang sich unter die Gäste, Geräusche aus der Wildnis ertönten. 2018 «Palace in the Sea», ein zehn Meter langer Wal hing von der Decke, die Gäste traten durch den Schlund eines Haifisches in den Saal. Der Aperitif in der Grand Hall wurde von Meerjungfrauen serviert.

Die Dekoration wird im allerletzten Moment aufgebaut. 100 Angestellte, vom Buchhalter bis zum Küchenchef, packen mit an. 600'000 Franken lässt sich das Palace die Neujahrsfeier kosten, 100 Musiker, DJs und Unterhalter sind gebucht. Dieses Jahr steigt die Party unter dem Motto «Dreamland». Märchenhaft und surreal: fliegende Heissluftballone und Giraffen, verwunschene Gärten, Pflanzen mit Gesichtern, eine Fantasiewelt von Salvador Dalí inspiriert.

900 Gäste aus der ganzen Welt werden erwartet, darunter viele Stammkunden, aber auch wohlhabende Besitzer von Ferienchalets um St. Moritz, es ist Tradition, dass man Silvester im Palace feiert. Ein exklusiver Abend, nur Besuchern mit Tischreservation wird ab 19.30 Uhr Einlass gewährt. Auswärtige zahlen für die Gala-Nacht 1380 Franken, Hotelgäste 680 Franken – exklusive Getränke. Das Menü wird seit eh und je mit Kaviar eröffnet. Und die kleinen Gäste? Für Kinder ab zwölf Jahren zahlen Mama und Papa 690 respektive 340 Franken. Kinder zwischen drei und zwölf Jahren dürfen für 280 Franken im betreuten Kid’s Club ans Buffet.

Ein glamouröser, sehr chicer Anlass, man zeigt, was man hat. Dresscode «strictly black tie», Smoking mit Fliege für den Herrn. Abendkleid für die Dame, extravagant und strahlend, es glitzert und funkelt. Man präsentiert sich in der Grand Hall, dem Catwalk von St. Moritz.

Nicht selten ruft ein Gast ein paar Monate vor der Party im Palace an, erkundigt sich nach dem Motto, um die Kleidung abzustimmen. Und so trugen 2017 auffallend viele Damen und Herren Leopardenmuster (Motto «Jungle»). Und dieses Jahr? «Mit einem Kleid mit Blumen oder Schmetterlingen bedruckt, vorzugsweise in Blau- oder Rottönen, liegt die Dame richtig», verrät Müller.

Tischbomben, Polonaise, lustige Spielchen, das wird im ehrwürdigen Palace nicht geboten. Aber Hütchen und Masken sind sehr wohl am Platz. Natürlich zum Motto passend: 2017 wurden Brillen mit Zebramuster verteilt. 2018 setzten die Damen glitzernde Gesichtsmasken à la Meerjungfrau Arielle auf.

Der Morgen danach

Niemand, der die Lichter löscht, den Stecker zieht. Bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert. Aber: Um sieben Uhr morgens deutet nichts mehr auf die grosse Fete hin, kein Fetzchen Dekomaterial, kein Hütchen, kein leeres Glas. «Das ist unsere Spezialität, darauf sind wir besonders stolz», sagt Gian Müller. Aufgepäppelt und wiederbelebt werden die Gäste beim traditionellen Neujahrs-Brunch mit einer fetzigen Jazzband. Im Zentrum stehe die «Bloody-Mary-Station», mit bewährten Mitteln gegen den Kater.



