So sah Sylvester Stallone zur Schweizer Schulzeit aus

«Ich ging in der Schweiz zur Schule. Es war furchtbar», sagte Sylvester Stallone in einem letzte Woche veröffentlichten Interview der SonntagsZeitung. Er besuchte zwischen September 1965 und Juni 1967 das American College im waadtländischen Leysin, bezeichnete den Betrieb als «chaotisch». Bilddokumente aus dieser Zeit waren aber vorerst keine aufzutreiben, die Schule wechselte bereits in den 1990er-Jahren den Besitzer und wurde 2008 endgültig geschlossen.

Immer in Aktion: Der spätere Rambo beim Football-Spiel in Leysin

Jetzt gibt es aber doch zwei Fotos des bei Schulantritt 19-Jährigen. David Reusser, der viele Jahre später das American College besuchte, hatte sie damals in einem Jahrbuch gefunden, herausgeschnitten und aufbewahrt. Wir sehen darauf einen braven Michael aus Philadelphia in Krawatte (sein ganzer bürgerlicher Name lautet Michael Sylvester Gardenzio Stallone). Und einen sportlichen in Aktion (mit seinen athletischen Fähigkeiten hatte er sich Zugang zur Schule verschafft).

Brav in Krawatte. Aber was heisst «Farkwad» genau?

Interessant ist der Text unter dem Foto. Da steht, dass er den Drama Club besuchte und deshalb wohl tatsächlich in Leysin seine Liebe zur Schauspielerei entdeckte. Dazu gibt es das rätselhafte Zitat «Farkwad the eight I am». Es könnte sich auf den Song «I’m Henry VIII I am», der bereits im Jahr 1910 komponierte wurde aber von der Gruppe Herman’s Hermits 1965 wieder populär gemacht wurde. Und «Farkwad» könnte eine verschlüsselte Schreibweise des nicht sehr anständigen Wortes «Fuckwad» sein, für das «Idiot» eine einigermassen anständige Übersetzung wäre.



