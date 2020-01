So viel kostet die CO2-Kompensation fürs Smartphone

Bei dichtem Nebel im Tal von zu Hause die nächste Reise planen und online nach Flügen in wärmere Länder stöbern: Diese Winterbeschäftigung hat ihre ­Unschuld verloren. Flugreisen schaden der Umwelt. Das weiss heute jeder.

Wie gross der angerichtete Schaden ist, zeigt der ­Klimarechner im Internet. Noch kaum ein Thema sind die Emissionen des Shoppings. Was verursacht der Kauf einer Jeans oder des ­neusten Smartphones? Onlinehändler werden das ihren Kunden bald ­aufzeigen. Wer will, kann ­seinen ­Einkauf kompensieren.

Das iPhone 11 ist für unter 20 Franken kompensiert

Der grösste Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus arbeitet an einem solchen Angebot für ­seine Kunden. «Wir werden die Möglichkeit zur CO 2 -Kompensation dieses Jahr einführen», sagt Sprecher Alex Hämmerli. «Sie wird nicht nur die Lieferung abdecken, sondern auch die Emissionen der Produktion.» Die Migros-Tochter will dafür mit einem ­spezialisierten Anbieter zusammenarbeiten. Beim Kauf im Internet kann der Kunde dann anklicken, ob er einen Extrabeitrag fürs Klima leisten will.

Auch andere Schweizer Unternehmen prüfen einen solchen ­freiwilligen Klimazuschlag, sagt Kai Landwehr, Sprecher der ­Stiftung Myclimate. «Wir sind mit mehreren Schweizer Händlern im Gespräch, die eine CO 2 -Kompensation in ihrem Onlineshop ­einführen wollen.»

Doch wie viel kostet das die ­Kunden? Während ein Retourflug von der Schweiz nach Asien mit rund 80 Franken zu Buche schlägt, geht das bei Konsumgütern ­deutlich günstiger. «Die Kompensation eines Smartphones kostet maximal ein bis zwei Prozent des Kaufpreises», sagt Landwehr.

Fürs iPhone11 werden demnach weniger als 20 Franken ­fällig. ­Berücksichtigt sind die Emissionen durch Rohstoffe, Herstellung und Lieferung vor die Haustür. ­Allerdings wird der Klimaeffekt nicht auf den einzelnen Hersteller und Gerätetyp heruntergerechnet. Der Aufwand dafür wäre zu gross. Myclimate bezieht sich meist auf Durchschnittswerte ­einzelner Produktekategorien. ­Faktoren wie Gewicht und Herkunftsland ­spielen eine ­Rolle. Eine Sicherheitsmarge werde ­dabei draufgeschlagen.

Händler können Kunden mit Klima-Aufschlag nerven

Doch wie sinnvoll ist die Kompensation beim Onlineshopping? Für Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich, stellen sich die gleichen Fragen wie bei Flügen. «Eine Kompensation der Emissionen ist besser, als gar nichts zu tun.» Gefährlich werde es aber, wenn ein solches Angebot die ­Konsumenten dazu bewege, mehr zu kaufen, weil sie glaubten, alles sei nun in ­Ordnung. Zudem sei der Ablasshandel zu wenig wirkungsvoll. «Die Preise sind viel zu niedrig, um die Konsumenten so zu beeinflussen, dass sie sich klimafreundlicher verhalten.»

Eine im Onlineshop integrierte CO 2 -Kompensation eigne sich nicht für alle Unternehmen und berge Risiken, sagt Mirjam ­Hauser, Trendforscherin vom Marktforschungsinstitut GIM Suisse. «Ein Händler, der keinen besonders ­guten Ruf in Sachen ­Nachhaltigkeit hat, wirkt unglaubwürdig, wenn er seine Kunden plötzlich zur ­Klimakompensation auffordert.» Dann wirke es wie eine Marketingstrategie, um sich als Firma ein grüneres Image zu verpassen.

Händler seien aber gut beraten, sich intensiv mit dem Thema ­Klimaschutz auseinanderzusetzen. «Bislang sind bei der CO 2 -Kompensation vor allem Flüge oder die Mobilität im Fokus. Das kann sich aber rasch ändern und auch auf das Einkaufsverhalten insgesamt übergreifen», sagt Hauser.

Allerdings wird die Klimabewegung auch kritisch gesehen. Längst nicht alle Schweizer sind von deren Ikone Greta begeistert. In Befragungen zeigt sich laut ­Hauser, dass gerade auch junge Leute zunehmend genervt auf die Diskussionen ums Klima ­reagieren und eine abwehrende Haltung dazu einnehmen.

Zalando bietet die Option zur CO 2 -neutralen Lieferung

Bereits einen Klimarechner eingeführt hat der Online-Modehändler Zalando. Seit Ende ­Oktober ­können Kunden die durch die ­Zustellung ­verursachten Emissionen ausgleichen. Die ­Effekte der Herstellung werden dabei nicht berücksichtigt. Das Geld fliesst in Projekte wie die Aufforstung von Wäldern in Südäthiopien. «Wir ­sehen, dass ­Kunden zunehmend selbst Verantwortung übernehmen wollen», sagt eine Sprecherin. Die Akzeptanz des Angebots sei hoch, Zahlen zur Nutzung will Zalando noch nicht nennen. Das schlechte Gewissen beim Shoppen kann die Kundschaft kostengünstig beruhigen. Der Kauf von ein paar Turnschuhen kostet 30 Rappen extra.

Womöglich setzt sich das ­klimaneutrale Onlineshopping ­damit schneller durch als die ­Kompensation von Flügen. Auf der Website der Airline Swiss wählen bisher nur ein Prozent der Passagiere die Option, die CO 2 -Emissionen des Fluges zu ­kompensieren.



