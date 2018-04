So zufrieden sind Bundesbeamte mit ihren Departementen

Im Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) gehen die Bundes­beamten am wenigsten gern zur Arbeit. Das zeigt eine exklusive Auswertung der Personalumfrage der Bundesverwaltung. Vorsteher des EFD ist SVP-Bundesrat Ueli Maurer. Seine 9500 Beamten bewerteten ihre Arbeitszufriedenheit im Schnitt mit 67 Punkten – der tiefste Wert aller Departemente. Die Skala reicht von 0 bis 100.

Seit der letzten Befragung im Jahr 2014 ist die Zufriedenheit in Maurers Departement um drei Punkte gesunken. Auch dies ist ein Negativrekord im Departementsvergleich. Nur wenig zufriedener sind die Mitarbeitenden im Aussendepartement. Am wohlsten fühlen sich die Beamten von Energieministerin Doris Leuthard. Ihr Personal bewertet die Arbeits­zufriedenheit mit 73 Punkten. Leuthards Team ist damit zufriedener als vor drei Jahren.

Grundsätzlich ist die Arbeitszufriedenheit beim Bund relativ hoch, die Unterschiede zwischen den Departementen sind gering. In Maurers Abteilung ist man trotzdem besorgt: Man nehme die Ergebnisse der Personalbefragung ernst, sagt Sprecher Roland Meier. «Die laufende Evaluation wird aufzeigen, welche Massnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen sind.» Meier will betont haben, dass punkto Arbeitszufriedenheit in der Bundesverwaltung im Vergleich zur letzten Vollbefragung 2014 «generell ein leicht negativer Trend festzustellen» sei.

Maurers frustrierte Grenzwächter

Die Umfrage zeigt, wo es im EFD klemmt. Maurers Sorgenkind ist die zum Departement gehörende Zollverwaltung. Dort arbeiten 4500 Beamte, also fast die Hälfte aller Departementsangestellten. Die Zollverwaltung ist das grösste Bundesamt. In dieser riesigen Verwaltungseinheit sank die Bewertung der Arbeitszufriedenheit innert dreier Jahre um satte fünf Prozentpunkte auf 62. In keinem anderen Bundesamt ist die Zufriedenheit in den vergangenen drei Jahren derart stark gesunken. Und vor allem: In keinem der 80 Bundesämter und Verwaltungseinheiten ist die Arbeitszufriedenheit so tief wie in der grossen Zollverwaltung. Ausgenommen sind zwei Mini-Einheiten.

Grafik vergrössern

Heidi Rebsamen, General­sekretärin der Gewerkschaft Garanto, kennt das Problem der Zollverwaltung. Zu dieser Einheit gehören die 2080 uniformierten Grenzwächter, um die es laut Rebsamen schlecht steht: «Die Grenzwächter mussten in den vergangenen Monaten und Jahren einschneidende Reformen mitmachen, die Umstellung und der Leistungsdruck zermürben viele Grenzwächter.» Gleichzeitig habe der Bundesrat den Grenzwächtern angedroht, das Rentenalter von 60 auf 65 Jahre zu erhöhen. «Grenzwächter haben», so Rebsamen, «unregelmässige Arbeitszeiten und viel Nachtarbeit.» Manch einer schaffe das laut der Gewerkschafterin «im Alter schlicht nicht mehr». Dazu komme, dass Grenzwächter insbesondere in Genf viel weniger verdienten als Polizisten, obwohl sie fast die gleiche Arbeit erledigten.

Konsternation auch im Gleichstellungsbüro

Sehr stark abgenommen hat die Zufriedenheit im Büro für Gleichstellung von Mann und Frau. Es gehört zum Departement des Innern. Die 20 Mitarbeiter bewerteten ihre Zufriedenheit 11 Punkte schlechter als vor drei Jahren. Allerdings ist sie mit 69 Punkten immer noch relativ hoch.

Sabine Baumgartner, Sprecherin des Gleichstellungsbüros, erklärt sich den starken Rückgang «mit Wechseln im Team, die mit Veränderungen in der Erwartungshaltung einhergehen können». Zudem scheine es, dass die wiederkehrenden substanziellen Kürzungsanträge des Parlaments – um die Hälfte des Budgets – bei engagierten Mitarbeitenden zu Unzufriedenheit führen. Auch die anhaltende personelle Ressourcenknappheit sei ein Problem.

Stolz ist man dafür in Leuthards Departement: Dass die Mitarbeitenden so zufrieden seien, liege auch an der Führung, teilt Leuthards Sprecherin Annetta Bundi mit.

