Spielsüchtiger Pfarrer bettelte bei «betagten Personen» um Geld

Als die Schweizer Nationalmannschaft gegen Brasilien unentschieden spielte, jubelte im Stadion auch der Pfarrer von Küssnacht am Rigi SZ mit. Der 47-jährige Geistliche hatte die Reise zur Fussball-WM in Russland lange geplant. Sie war sein Jahreshöhepunkt, wie er selber ­erzählte. Absagen wollte er sie ­daher auf keinen Fall.

An jenem Sonntag vor einer Woche stand schon fest, dass der Fussballfan nach 20 Jahren in Küssnacht seine Stelle verlieren würde. Einen Tag nach dem Brasilien-Spiel verschickten der Kirchenrat Küssnacht und das zuständige ­Bistum Chur eine gemeinsame Medienmitteilung. Darin heisst es, der Pfarrer leide an Spielsucht. Er habe mit «spekulativen Geldanlagen» und Spielen einen Schuldenberg von «einigen Hunderttausend Franken» aufgetürmt.

Um diese Schulden zu tilgen, habe der Mann Mitglieder der Pfarrei Küssnacht um Geld angegangen. Immer wieder. Letztlich halfen ihm rund 50 Personen aus. Einige Darlehen belaufen sich auf wenige Tausend Franken. Es gibt aber auch solche mit 50 000 Franken oder mehr.

Recherchen zeigen jetzt: Der Fall dürfte bald einmal auf dem Pult der Staatsanwaltschaft landen. Eine involvierte Person rechnet mit einer Strafanzeige gegen den ­Pfarrer: «Der Mann hat sein Amt ausgenutzt, um an das Geld der Küssnachter zu kommen.» Der Geistliche habe den Gläubigern teilweise erzählt, er setze ihr Geld für karitative Zwecke ein – zum Beispiel für Projekte in Afrika. Stattdessen habe er es dann doch für die eigene Schuldentilgung genutzt.

Auch betagte Personen um Darlehen angegangen

Dazu passt, dass der Pfarrer seine Gläubiger in den teilweise handschriftlichen Verträgen aufforderte, sich über die Angelegenheit auszuschweigen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass er seine Stelle verliere. Das bestätigt Hanstoni Gamma, der Präsident des Küssnachter Kirchenrats.

Laut Gamma hat der Pfarrer sogar «betagte Personen» um Darlehen angegangen. Und in manchen Fällen existiert nicht einmal ein schriftlicher Vertrag, «da erfolgte nur ein Handschlag». Jedenfalls gebe es Gläubiger, die auch nach Jahren noch auf Rückzahlungen des Pfarrers warten würden, sagt Gamma. «Wir sind daran, den ­gesamten Schlamassel aufzuarbeiten. Aber wir prüfen vom Kirchenrat sicher eine Strafanzeige.»

Fest steht mittlerweile nämlich auch, dass der Schuldenberg des Pfarrers nicht bloss mehrere Hunderttausend Franken beträgt. Eine involvierte Person rechnet mit Gesamtschulden von «einer bis anderthalb Millionen Franken». Auch die Zahl der betroffenen Gläubiger steigt weiter. Noch bis am Freitag meldeten sich beim Kirchenrat Küssnachter, die dem Pfarrer Geld anvertraut hatten.

Karge Whatsapp-Antworten von der WM in Russland

Der Gottesmann selber weilte zumindest bis Freitag anscheinend immer noch in Russland. Fragen per Telefon oder Mail beantworten wollte er nicht. Er richtete aus, er sei «nicht erreichbar». Einzig auf Whatsapp-Nachrichten reagierte er. Allerdings blieb er in seinen knappen Antworten sehr vage.

Trifft es zu, dass er seinen Gläubigern erzählt hat, er brauche Geld für Projekte in Afrika?

Antwort Pfarrer: «Projekte sicher nicht . . .»

Was heisst das: Hat er nun vorgegeben, das Geld in Afrika einzusetzen?

Antwort Pfarrer: «Nein, nie Projekte, für mich und meine Schulden.»

Stimmt es, dass seine Schulden mehr als eine Million Franken betragen?

Antwort Pfarrer: «Million wird es nicht sein.»

Stimmt es, dass er Geld mit Sportwetten verloren hat – auch mit Tipps bei der WM?

Antwort Pfarrer: «Nein, keine Sportwetten.»

Weitere Fragen beantwortete der Pfarrer nicht mehr.

Besonders bitter ist die Geschichte für die Küssnachter, die den Gottesmann schon fast kultisch verehren. Sofort nach seiner Freistellung lancierten sie eine ­Online-Petition, die sich an den Churer Bischof Vitus Huonder richtet. Die Forderung: Der Pfarrer solle zurückkommen, er habe eine zweite Chance verdient. Einer der Petitionäre schreibt in einem Kommentar: «Deine Schafe warten auf den Hirten.»

Ob der Mann jemals wieder auf einer Kanzel stehen wird, ist derzeit allerdings kaum auszudenken. Wenn er aus Russland zurückkommt, das sagt sein Anwalt, will er sich in einer spezialisierten Klinik wegen seiner Spielsucht therapieren lassen.

(SonntagsZeitung)