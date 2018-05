Steht die Kultur auf dem Spiel?

Der Aufruf klingt dramatisch: Hunderte Millionen würden gemeinnützigen Projekten in der Schweiz entgehen und «direkt» in dubiose Kassen im Ausland fliessen. Ja, die kulturelle Vielfalt sei hierzulande «akut gefährdet», wenn das Geldspielgesetz verworfen werde, mit dem man die Geldflüsse ins Ausland stoppen will.

Alarm geschlagen haben die ­Interessenvertreter der Schweizer Kulturschaffenden, die für die ­Annahme des Geldspielgesetzes kämpfen. Zusammen mit den Betreibern der Schweizer Spielcasinos, die sich aus nachvollziehbaren Gründen fürs Gesetz starkmachen. Das Geldspielgesetz ist aber höchst umstritten – auch unter Kulturschaffenden, weil es eine Massnahme vorsieht, die in der Schweiz noch nie gesetzlich verordnet wurde: die sogenannten Netzsperren. Mit ihnen kann der Zugriff auf die Seiten der Online-Spiel­casinos blockiert werden.

«Unheilige Allianz» von Casinos und Kulturschaffenden

Kulturschaffende kämpfen zusammen mit den Betreibern von Casinos, damit die Erträge aus dem Geldspiel im Land bleiben: Selbst in der linken WOZ war von einer «unheiligen Allianz» die Rede.

Warum aber interessieren sich die Kulturverbände überhaupt dafür, dass keine Gelder an Spiel­angebote im Ausland fliessen? Die Antwort darauf ist schlicht: Institutionen, Verbände, aber auch Einzelpersonen können von den Erträgen der Schweizer Lotterien profitieren. Im Jahr 2016 gingen so 630 Millionen Franken aus den Reinerträgen der hiesiegen Lotterien insgesamt an rund 17'000 gemein­nützige Projekte. Wobei «gemeinnützig» ein sehr weiter Begriff ist: Im Kanton Zürich wurde so Unterschiedliches wie der Jazz Club Moods, das Ausstellungsmobiliar des Vereins Kleintiere Zürich, aber auch zahlreiche Sportvereine mitfinanziert, darunter die Kugelfänge des Militärschiessvereins Flaach.

Gesamtschweizerisch wurden bei der letzten Erhebung im Jahr 2016 insgesamt 208 Millionen Franken aus den Erträgen der Lotterien an kulturelle Projekte vergeben. Die Kulturverbände befürchten, dass im Zuge der Digitalisierung die Spielgewohnheiten der Schweizer sich so verändern, dass die Einsätze sich ins digitale Ausland verlagern, womit die Lotterieerträge schmelzen würden.

Eine Studie der Universität Bern, die Auswirkungen des neuen Geldspielgesetzes abschätzt, gibt aber keinen Hinweis darauf, dass sich die Erträge von Swisslos und der Loterie Romande tatsächlich in dieser Hinsicht verändern; die Abgaben waren konstant. Stark rückläufig sind nur jene der Schweizer Spielbanken: Seit 2007 gingen sie um 40 Prozent zurück – von 539 auf 318 Millionen. Aber diese Erträge gehen nicht an die Kultur, sondern direkt an die AHV, wo sie etwas zum Gesamtbudget von über 40 Milliarden beitragen.

Kanton Schwyz: Hälfte der Kulturausgaben stammt aus Lotterie

Ist der Notruf der Kulturverbände also gar nicht ernst zu nehmen? Doch. Seit die Studie über die Auswirkungen des Geldspielgesetzes an der Uni Bern fertig­gestellt wurde, sind bald drei Jahre vergangen. «In einem dynamischen Markt können sich in dieser Zeitspanne durchaus neue Entwicklungen ergeben», sagt Artur Baldauf, einer der beiden Autoren der Studie. Unbekannt war den Berner Experten die Existenz von «Schwarzen Lotterien» in Steueroasen wie Gibraltar. In Deutschland haben diese Anbieter den staatlichen Lottogesellschaften im Jahr 2016 geschätzt eine Milliarde Euro Marktanteil abgenommen. Und dies bei einem Gesamtumsatz von sieben Milliarden Euro.

Es ist also möglich, dass die Umsätze der Lotterien sich in Zukunft illegal ins Ausland verlagern – und damit die Kulturausgaben schmelzen, was zumindest in einigen Kantonen existenzielle Folgen für die Kultur haben könnte: In Schwyz stammte zeitweilig fast die Hälfte der Kulturausgaben aus Geldern der Lotterien; in Kantonen wie Zürich oder Bern waren es gegen zwanzig Prozent, in Basel-Stadt waren sie so gering, dass sie zu vernachlässigen sind.

Ob allfällige Rückgänge bei den Swisslos-Erträgen durch andere Gelder ausgeglichen werden könnten und die Vielfalt der Projekte, die mit den Lotteriegeldern wiederholt ermöglicht wurde, weiterhin realisiert werden könnte, ist schwer zu sagen. Sicher ist nur, dass bei der Annahme des Geldspielgesetzes mit der Netzsperre eine Massnahme zur Anwendung kommen würde, die höchst umstritten ist und bereits einmal im Kulturkontext diskutiert wurde: Bei der Revision des Urheberrechtsgesetzes wurden sie als Massnahmen erwogen, damit aus der Schweiz nicht mehr auf illegale Musik- und Filmangebote zugegriffen werden kann. Der Vorschlag wurde vom Bundesrat verworfen, obwohl die Angebote den Künstlern wie den Kinobetreibern und Musikproduzenten schaden kann.

Staatlich regulierter Geldspielmarkt

Die Netzsperre ist denn auch bei Kulturschaffenden der umstrittenste Teil des Geldspielgesetzes: Für die Autorin Sibylle Berg ist das Sperren einzelner Seiten «der Beginn von Zensur», etwas, was sonst nur in Diktaturen üblich sei. Anders sieht dies Bergs Kollege Guy Krneta: «Ich habe kein Interesse daran, dass Gelder verstärkt zu kriminellen Organisationen in Off­shore-Paradiesen fliessen.» Gemäss der Schweizer Bundesverfassung ist der Geldspielmarkt staatlich reguliert. «Namentlich auch im Internet», wie Krneta betont.

Krneta kann daher wenig mit der Idee anfangen, «das Internet möglichst freizuhalten von demokratischer Kontrolle, während gigantische private Monopole die Spielregeln diktieren». So sieht dies auch der Schriftsteller Jonas Lüscher: «Weshalb das Internet ein unregulierter Raum bleiben soll, erklären die Netzaktivisten uns nicht – ein seltsames libertäres Diktum, gerade wenn es aus der linksliberalen Ecke kommt, in der man doch sonst nichts Grundsätzliches gegen Regulierungen vorzubringen hat.»

Ist die Sperrung von Casinos ein Vorbote für Zensur?

Sibylle Berg tritt dem entgegen, da mit dem Geldspielgesetz ein Wirtschaftszweig geschützt werden soll: «Die Idee, Konkurrenz mittels Verbot zu umgehen, ist in einem Land, das wie kaum ein anderes unternehmerische Freiheit unterstützt, seltsam.» Wenn man der Logik der Befürworter des neuen Gesetzes folgt, könnte man die Forderung auf weitere Bereiche ausdehnen, wie Sibylle Berg ausführt. «Im Ausland einkaufen: schadet der Schweizer Wirtschaft. Partnervermittlung über die Grenzen: schadet der Vermittelbarkeit Schweizer Bürger.» Berg sieht die Netzsperren aber nicht nur als Ausdruck von Protektionismus, sondern auch als Vorboten von weiteren Zensurmassnahmen, mit denen man sich Unliebsames vom Leib halten will – von Facebook über die «Lügenpresse» bis zum Anonymisierungsnetzwerk Tor. «Stück für Stück wird versucht, die Freiheit einzuschränken. Die Privatheit abzubauen, zu zensieren, zu kontrollieren», schreibt Berg (lesen Sie weiter unten alle Statements im Volltext).

Tatsächlich gibt es bereits Sperrungen, etwa bei Kinderpornografie. Diese erfolgen aber auf freiwilliger Basis: Die Provider können, aber sie müssen Seiten nicht sperren. Nach der Annahme des Geldspielgesetzes würde sich dies ändern: Die Provider wären verpflichtet, ausländische Spielcasinos zu blockieren. Fraglich bleibt, ob damit verhindert werden kann, dass Schweizer ihr Geld im Ausland verjubeln. «Die, die wirklich online spielen wollen, haben die Sperren in Sekunden umgangen», sagt Sibylle Berg. Sie schickt den Link zu einem Youtube-Video, das zeigt, wie das funktioniert.

«Genau so» könne man die Sperren umgehen. Bestätigt der Informatikprofessor Burkhard Stiller von der Uni Zürich, der ein Gutachten zum Geldspielgesetz verfasst hat. Darin wird festgehalten, dass «Netzsperren wohl nicht das richtige Mittel zur Erreichung der damit verfolgten Ziele sind», da sie mit «kleinstem technischem Wissen» umgangen werden können und zudem das Risiko des «Overblockings» besteht.

«Ein Nein am 10. Juni böte wenigstens die Chance eines neuen Versuchs», sagt Jonas Lüscher. Es wäre also möglich, eine Debatte zu führen, ob und wie das Internet reguliert werden soll – und welche Massnahmen dafür angemessen sind. Ob ausgerechnet das Geldspielgesetz den Anstoss dazu bieten kann, über diese Fragen zu diskutieren, muss sich zeigen.

Sibylle Berg: Der Beginn von Zensur



«Die Idee, Konkurrenz mittels Verbot zu umgehen, ist in einem Land, das wie kaum ein anderes unternehmerische Freiheit unterstützt, seltsam. Fast könnte man meinen, es handele sich um ein trojanisches Pferd, in dem eigentlich eine andere Absicht verborgen ist. Zensur. Die Mehrheit der Bevölkerung ist bei Netzthemen besonders leicht zu beeinflussen, denn kaum einer weiss, was zum Beispiel das Sperren einzelner Seiten, wie es in Diktaturen üblich ist, wirklich meint: der Beginn von Zensur. Die Autorin Sibylle Berg, hier auf der diesjährigen Netzkonferenz Republica, setzt sich für Freiheit im Internet ein. (Foto: Jens Kalaene/ DPA-Keystone) Die, die wirklich Online spielen wollen, haben die Sperren in Sekunden umgangen. Der Rest nimmt in Kauf, als nächstes andere, bisher freie Inhalte nicht mehr sehen zu können. Im Ausland einkaufen: schadet der Schweizer Wirtschaft. Partnervermittlung über die Grenzen: schadet der Vermittelbarkeit Schweizer Bürger. BBC/CNN: Lügenpresse. Facebook, Twitter: ein Hort für Kriminelle. Tor: das dunkle Verlies der Verbrecher. Stück für Stück wird versucht auch hier wieder die Freiheit der Bürgerinnen einzuschränken. Die Privatheit abzubauen, zu zensieren, zu kontrollieren. P.S. Hat die Kriminalisierung und das Verbot Süchtige jemals geheilt?»

Guy Krneta: Wie kann staatliche Regulierung im Internet durchgesetzt werden?



«Die Ausgangslage ist nicht angenehm. Dem Gesetz wird unterstellt, vor allem den Bedürfnissen der Schweizer Casinos zu dienen. Auf der anderen Seite steht die internationale Geldspielindustrie, welche das Referendum finanziert hat. Beide Seiten sind mir nicht geheuer. Gemäss Artikel 106 der Bundesverfassung, der 2012 mit grosser Zustimmung angenommen wurde, ist der Geldspielmarkt in der Schweiz staatlich reguliert. Namentlich auch im Internet. Reinerträge werden von den Kantonen für gemeinnützige Zwecke verwendet. Das gilt es umzusetzen. Wenn die Jungliberalen diese staatliche Regulierung aufweichen wollen, ist das mies (und eigentlich verfassungswidrig). Und noch mieser ist, wenn sie sich dabei hinter Argumenten verstecken, die nicht ihre eigenen sind. Der «Fachverband Sucht» stellt sich hinter das Gesetz. Bezüglich Spielsuchtprävention ist er für mich glaubwürdiger als das Referendumskomitee. Und die Hauptfrage lautet: Wie kann staatliche Regulierung im Internet durchgesetzt werden? Guy Krneta, Gründungsmitglied des Künstlernetzwerks «Kunst + Politik», plädiert für die Annahme des Geldspielgesetzes. (Foto: Peter Schneider/ Keystone) Das Gesetz schlägt Zugangssperren zu illegalen Geldspielanbietern im Ausland vor. Die Grünen ihrerseits wollen Suchmaschinen manipulieren und Werbeverbote aussprechen. Das überzeugt mich noch weniger. Wie wirksam Tabak- und Alkoholwerbeverbote waren, habe ich erlebt. Und wenn dann im nächsten Moment gefordert wird, die Polizei in Malta und Gibraltar hochzurüsten, um vor Ort Schweizer Recht durchzusetzen, fasse ich mir an den Kopf. Ich kann wenig anfangen mit der Idee, das Internet möglichst freizuhalten von demokratischer Kontrolle, während gigantische private Monopole die Spielregeln diktieren. Swisslos-Fonds und Loterie Romande sind von unschätzbarer Bedeutung für «Kultur, Soziales und Sport» (wie es in der Verfassung heisst). Ich habe kein Interesse daran, dass diese Gelder verstärkt zu kriminellen Organisationen in Offshore-Paradiesen fliessen.»

Jonas Lüscher: Ein Nein am 10. Juni böte wenigstens die Chance eines neuen Versuches



«Hier ist fast alles durcheinander geraten. Unter dem Vorwand des Konsumentenschutzes, gelingt es einem Industriezweig den Staat zu protektionistischen Massnahmen zu überreden. Zur Durchsetzung will der Staat zum – nur mässig geeigneten, weil leicht zu umgehenden – Mittel der Netzsperre greifen. Die Netzaktivisten sehen darin den Untergang des freien Abendlandes und führen das Dammbruchargument an. Weshalb aber das Internet ein unregulierter Raum bleiben soll, erklären sie uns nicht – ein seltsames libertäres Diktum, gerade wenn es aus der linksliberalen Ecke kommt, in der man doch sonst nichts grundsätzliches gegen Regulierungen vorzubringen hat. Der Verband der Kulturschaffenden wiederum sieht die Fördergelder in Gefahr und schlägt sich vielleicht allzu leichtfertig auf die Seite der nationalen Glücksspielindustrie, dabei scheinen sie zu vergessen, dass Geld durchaus schlecht riechen kann. Jonas Lüscher, hier am Literaturfestival Leukerbad, gewann 2017 mit seinem Roman «Kraft» den Schweizer Buchpreis. (Foto: Dominic Steinmann/ Keystone) Von den Geldpspielsüchtigen – die eigentlich im Zentrum jeder Überlegung zu einem neuen Geldspielgesetz stehen sollten – spricht da schon lange niemand mehr. Ein Nein am 10. Juni böte wenigstens die Chance eines neuen Versuches. Im Idealfall würde sich die Politik dabei von den Lobbyingversuchen der Glücksspielindustrie weniger unter Druck setzen lassen und die Internetaktivisten würden mit etwas kühlerem Kopf einsehen, dass Netzsperren ein Instrument sind, dessen sich ein Staat als Ultimo Ratio durchaus mal bedienen muss – und es ja im Fall von Kinderpornografie, wenn auch auf freiwilliger Basis und ohne gesetzliche Grundlage, längst tut.»

(SonntagsZeitung)