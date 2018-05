TED: Die Geschichte hinter dem Welterfolg

Neidische «Ahs!», lang gezogene «Ohs!», einmal schnalzt jemand lustvoll mit der Zunge: Wir sehen uns gemeinsam ein Video an. Was Stararchitekt Renzo Piano darin präsentiert, ist tatsächlich atem­beraubend und ein menschliches Urgeräusch wert. Ein «Oh!» gibt es an diesem Abend für das Foto einer eiförmigen Kuppel, mit der Renzo Piano in Paris eine Bibliothek überformt hat, ein «Ah!» für den Blick auf den Schreibtisch des Architekten, der mit seiner freien Sicht aufs Meer jeden Bürogummi neidisch machen muss.

Selbst hier in einem Zürcher Loft-Büro, in dem wir uns das Video anschauen – zusammen mit Mitarbeitern einer Digitalagentur, die im Loft ihrer Arbeit nachgehen. Aber nicht an diesem Abend, an dem rund hundert Gäste zu Besuch sind, die bei Bier und Pro­secco vier ausgewählte TED-Talks auf einer grossen Leinwand gucken – darunter den Vortrag des italienischen Architekten, der im April auf der grossen TED-Konferenz in Vancouver in einem Panel mit dem Titel «Wow, just wow!» vor Livepublikum präsentiert wurde.

4,3 Milliarden Mal angeklickt

TED steht für Technology, Entertainment und Design. Heute sind die drei Buchstaben das Kürzel für einen Welterfolg: Auf Youtube, den eigenen Seiten und weiteren Diensten werden die Videos millionenfach angeklickt. In einigen Metropolen wie Buenos Aires werden sie gar in grossen Arenen gezeigt. Insgesamt 4,3 Milliarden Mal wurden TED-Videos vergangenes Jahr auf den verschiedenen Plattformen abgespielt. Es ist also mehr als nur wahrscheinlich, dass praktisch jeder erwachsene Europäer schon ein solches Video gesehen hat – selbst wenn nur die wenigsten wissen, was TED-Vorträge genau sind und was hinter ihrem Erfolg steckt.

Die beliebtesten und spektakulärsten TED-Videos

1. «Meine Philosophie für ein glückliches Leben» Sam Berns litt an einem Gendefekt, der ihn früh vergreisen liess. «Gib nicht auf», lautet eine Maxime des damals 17-Jährigen. Er starb drei Monate nach seinem TED-Talk. Videos: Youtube/TED

«Ideas worth spreading» ist das Motto von TED, «Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden». Wobei mit «Idee» sehr vieles gemeint sein kann, wie der gebür­tige Tessiner Bruno Giussani betont – er arbeitet seit 2005 für die Non-Profit-Organisation TED und ist inzwischen als globaler Kurator für die grossen Konferenzen verantwortlich: «Eine Idee kann eine Erkenntnis aus der Wissenschaft sein, eine Erfindung, die noch auf ihre Anwendung wartet, eine Lebenserfahrung oder ein Einblick in einen Bereich unserer Gesellschaft.» Präsentiert wird die Idee jeweils von einer Person. In einem Vortrag, der höchstens 18 Minuten lang ist und gern kürzer sein darf.

Die Vorträge nutzen Humor als Schmiermittel

TED-Talks gibt es heute zu fast jedem nur denkbaren Thema. Ganz oben auf der Hitliste stehen Vorträge, die mit dem Digitalen oder unserem Hirn zu tun haben und die von Wissenschaftlern gehalten werden. Besonders attraktiv sind jene Talks, die Alltagsphänomenen nachgehen oder sie neu beleuchten. Etwa die Frage, was geschieht, wenn man sämtliche Spam-Nachrichten beantwortet, oder welchen Einfluss der Konsum von Pornografie auf die Hirnstruktur hat. Auch Künstler kommen bei TED zu Wort, der Schweizer Perkussionist Jojo Mayer etwa. Oder eben Renzo Piano.

Die meisten TED-Talks sind wohl deshalb so attraktiv, weil sie einen Beitrag zu dem leisten, was auf gut Amerikanisch «empowerment» genannt wird, Ermächtigung. Und weil die Vorträge Humor als Schmiermittel nutzen. «Ich weiss jetzt auch nicht, warum ich dieses Foto zeige», sagt Piano, als er ein Foto einblendet, auf dem man sieht, wie der heute 80-Jäh­rige bei voller Fahrt über der Reling seiner Jacht hängt. Gelächter in der Zürcher Digitalagentur.

Gegründet wurde TED bereits 1984 im Umfeld des Silicon Valley; zu einem Welterfolg wurde das Format 2002, als Chris Anderson, ein britischer Journalist und Medienunternehmer, die Marke für 12 Millionen Dollar übernahm. Heute hat TED seinen Sitz in New York, zählt 200 festangestellte Mitarbeiter und verfügt über ein jährliches Budget von 70 Millionen Dollar, mit dem unter anderem die Distribution der Videos und ein eigenes Fellow-Programm finanziert werden. Trotz aller Erfolge ist TED eine Non-Profit-Organisation geblieben, und die TED-Speaker erhalten kein Honorar. Wie geht das – in einer durchkapitalisierten Welt?

2. «Erkundung der Distanz zwischen 0 und 1» Der Schweizer Drummer Jojo Mayer demonstriert, warum Rhythmen für uns bedeutsam sind.

Gewiss, die TED-Konferenzen und ihre Ableger, die sogenannten TEDx-Events, haben Sponsoren. Aber auf der Bühne selbst dürfen deren Logos nicht zu sehen sein. Die TED-Kuratoren versuchen es auch zu vermeiden, dass jemand nur sich selbst vermarktet.

Gespeist wird das TED-Budget unter anderem von der Mutterkonferenz in Vancouver – die Eintrittskarten kosten bis zu 10'000 Franken –, von der TED-Women-Konferenz und vom TED-Summit, der jedes Jahr über tausend enga­gierte Persönlichkeiten für Workshops und Diskussionen versammelt. Sponsoren und Donatoren spielen natürlich auch eine Rolle.

Zu solchen TED-Sponsoren zählt Carolina Müller-Möhl. Seit 2014 besucht die Schweizer Unternehmerin und Philanthropin die grosse Konferenz in Kanada. Sie ist begeistert: Von den Emotionen, die geweckt werden, aber auch von den intellektuellen Höhenflügen, zu denen die Vorträge anheben. Und weil auf der Konferenz nicht die geschäftlichen Interessen im Fokus stehen, sondern «die persönliche Neugier auf das Neue und Wichtige», wie Müller-Möhl sagt.

Begeistert ist sie auch vom Amphitheater, in dem die jährliche Konferenz stattfindet. Entworfen hat es Architekt David Rockwell, der auch die Bühnen für die Oscarverleihung designt; errichtet wird das Theater jedes Jahr aufs Neue von der Schweizer Firma Nüssli Holzbau. «Wie schön es wäre, in einer TED-Welt zu leben!», sagt Müller-Möhl. So inspirierend seien die Vorträge, aber auch Begegnungen mit dem Musiker Sting, Google-Gründer Larry Page oder Tesla-Chef Elon Musk. «Und nach all den Jahren bei TED habe ich auch Freunde fürs Leben gewonnen», fügt sie hinzu.

3. «Die verblüffende athletische Kraft von Quadrocoptern» ETH-Professor Raffaello D’Andrea erklärt die Technik seiner Drohnen.

Möglich ist der Erfolg von TED nicht nur wegen der Sponsoren und kraft des scheinbar schlichten Formats; TED überlässt auch nur wenig dem Zufall. Die Vorträge wurden über Skype sowie in Probeläufen getestet und die Speaker von den Kuratoren gecoacht, damit in den TED-Talks auch alles unterkommt und sie ihre Wirkung entfalten können. «Wir achten sehr stark darauf, dass wir die raren Ressourcen Aufmerksamkeit und Zeit nicht verschwenden», sagt Gius­sani. Ausserdem werden die in den Vorträgen vermittelten Fakten geprüft. Mit Pseudowissenschaft will man nichts zu tun haben.

Der Anspruch auf Seriosität und die Reichweite sind mit Sicherheit zwei der wichtigsten Argumente, warum die Speaker selbst bei den TEDx-Events ohne Honorar auftreten. Eine grosse Reichweite gibt es vor allem dann, wenn die Talks auf der Hauptseite von TED präsentiert werden. Diese Events können auch Sprungbretter zur grossen Konferenz in Vancouver sein.

Einer, dem dieser Sprung gelang, ist der in New York lebende Schweizer Marco Tempest, ein Magier, der 2009 bei der ersten TEDx-Veranstaltung in Zürich mit iPhones zauberte. Das haben sich bis heute allein auf Youtube bald eine Million Personen angeschaut; inzwischen ist Tempest siebenmal bei einer der grossen TED-Konferenzen aufgetreten. «Für mich ist es damit viel einfacher geworden, auf meine Idole zuzugehen, wenn ich mit ihnen zusammenarbeiten will. Oder einen Prototypen zu erhalten.» Momentan ist Tempest Fellow am Massachusetts Insti­tute of Technology und bei der Nasa, wo er mit Shows an einer zeitgemässen Form der Wissensvermittlung arbeitet. «Das wäre ohne TED wohl so nicht möglich gewesen», sagt er. Die Videos sind also auch eine Art digitale Visitenkarte.

4. «Warum Bodybuilding im Alter von 93 Jahren eine tolle Idee ist» Sehr witzig ist Charles Eugster (1919–2017) in seinem Video.

Der Erfolg von TED wäre undenkbar ohne die Digitalisierung und die Tatsache, dass die TED-Lizenz an jeden vergeben wird, der Lust hat, eine solche Konferenz abzuhalten. Einige Regeln seien natürlich einzuhalten, sagt Giussani: «So wollen wir etwa erreichen, dass Events entstehen, die unseren TED-Konferenzen möglichst ähnlich sind.»

Eine dieser Regeln besagt, dass die TEDx-Events gefilmt und online frei zugänglich gemacht werden müssen. «Als wir mit TEDx anfingen, dachten wir, dass dreissig solche Konferenzen im Jahr abgehalten werden. Das war ein Irrtum: Die Nachfrage wuchs exponentiell», so Giussani. Allein vergangenes Jahr fanden weltweit 3600 TEDx-Events statt. Einige davon auch in der Schweiz, wo es in allen grossen Städten, aber auch in kleineren Orten wie Martigny eine TED-Gemeinde gibt.

«Der Talk ist auch ein soziales Objekt», sagt Giussani, also etwas, was zum Gespräch übers Gehörte und zur Gemeinschaftsbildung beitragen kann. Selbst das Video-Screening in Zürich erfüllt diese Funktion: Auf der Terrasse der Digitalagentur lernen wir eine Investmentbankerin kennen, die gerade von London in die Schweiz gezogen ist.

Nach zwei Wochen in der Stadt hat die junge Frau die Einführung im Stadthaus schon hinter sich; auch das Wort Zürisack ist ihr geläufig, obwohl sie die hiesigen Entsorgungsgewohnheiten noch etwas seltsam findet. Die Bankerin schätzt die Work-Life-Balance, die wesentlich besser sei als in London – und dass es hier TEDx-Events gibt, auf denen man Menschen so leicht kennen lernen kann. Wie an diesem Abend. Und wie fast überall auf der Welt.

5. «Mathe, Magie und Zauberwürfel» Der Schweizer Marco Tempest zaubert mit Rubik-Würfeln, an denen andere verzweifeln.

Für die jüngste TEDx-Konferenz in Zürich trafen 900 Anmeldungen ein; nur 500 Personen konnten zugelassen werden. Das soll so bleiben, wenn im Herbst wieder eine TEDx-Konferenz in Zürich stattfindet. Qualität ist, was zählt.

Politisch positioniert sich TED auf der Seite des Guten: Man fühlt sich den Menschenrechten, dem Dialog und den Zielen der Vereinten Nationen verpflichtet. Eine eigentliche politische Agenda jedoch verfolge man nicht, sagt Giussani: «Wir laden sowohl konservative als auch progressive Speaker ein.»

Das gelingt nicht immer: Anfang dieses Jahres kam es in Brüssel bei einem TEDx-Event zum Skandal. Eine junge Frau wurde von der Bühne gezerrt, nachdem sie von ihrem Skript abwich und Bilder nackter Personen präsentierte. «Zu solchen Situationen kommt es vielleicht sechsmal im Jahr», sagt Giussani. Aber was sind schon einige wenige misslungene Events angesichts von 3600, die einem ein «Ah!» und «Oh!» entlocken.

6. «Eine neue Perspektive auf die Zahl 3000» Sarah Silverman erklärt, warum sie ein todkrankes Kind adoptieren will. Ein TED-Skandal. (SonntagsZeitung)