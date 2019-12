Thiam gewinnt Machtkampf bei der Credit Suisse

Zürich Im weihnachtlichen Zürich gibt es für einmal keine Sonntagsruhe. Die meisten Geschäfte sind offen, die Strassen voll, und selbst am Paradeplatz wird gearbeitet. Nein, die Credit Suisse öffnet nicht ihre Schalter, es sind die Wirtschaftsprüfer der Anwaltskanzlei Homburger, die Sonderschichten einlegen. Bis zum Montagmorgen muss ein neuer Untersuchungsbericht zur Beschattungsaffäre bei der Credit Suisse auf dem Tisch liegen.

Nach heutigem Stand sieht es nicht danach aus, als ob neben den bisher bekannten Fällen der ehemaligen Geschäftsleitungsmitglieder Iqbal Khan und Peter Goerke weitere Beschattungen auffliegen würden. Ebenfalls wurde bisher kein Material gefunden, das zeigen würde, dass Bankchef Tidjane Thiam von den beiden Beschattungen wusste. Alles deutet darauf hin, dass Verwaltungsratspräsident Urs Rohner und die Prüfer von Homburger vor zwei Monaten getäuscht wurden, bevor sie vor die Presse standen und verkündeten, die Beschattung Khans sei ein Einzelfall, übertrieben und entspreche nicht den Werten der Bank.

Als Fazit zeichnet sich laut Insidern Folgendes ab: Thiam bleibt auch für die nächsten Jahre Konzernchef. Verwaltungsratspräsident Urs Rohner hingegen tritt wie vorgesehen 2021 ab. Gerüchte darüber, dass er seine Amtszeit bis 2023 verlängern könnte, werden energisch dementiert.

Thiam ist als Nachfolger von Rohner umstritten

Nächstes Jahr wird der Verwaltungsrat einen starken neuen Präsidenten suchen. Der sollte möglichst Schweizer sein und über genügend Charisma verfügen, damit er Thiam zügeln – oder wenn das nicht geht – entlassen kann. Rohner wird das nicht mehr zugetraut. Der oft genannte ehemalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand kommt laut Quellen, die dem Verwaltungsrat nahestehen, nicht für das Amt infrage. Auch der ehemalige UBS- und Credit-Suisse-Topmanager Ulrich Körner, der als Rohners Nachfolger gehandelt wurde, hat keine Chance.

Thiam hingegen wird von den wichtigsten Aktionären nach wie vor gestützt. Bislang wird er von der Beschattungsaffäre nicht zusätzlich belastet. Umstritten bleibt er im Verwaltungsrat trotzdem. Grund dafür ist einerseits sein Temperament. Thiam ist ein Choleriker und neigt zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Darum ist es auch nicht denkbar, dass er in den Verwaltungsrat nachrückt und dereinst Präsident der Bank wird. Anderseits ist sein Leistungsausweis umstritten. Beim ersten Investorentag nach seinem Amtsantritt sprach er von 10 Milliarden Franken Gewinn, bei jedem nachfolgenden Investorentag korrigierte er die Ziele nach unten. Entsprechend halbierte sich der Aktienkurs. Wenn das nicht ändert, ist Thiam spätestens 2022 weg.

Offenbar hat Pierre-Olivier Bouée nicht die Wahrheit gesagt

Im Moment aber sieht es ganz danach aus, als ob Thiam den Machtkampf gewonnen hätte. Die Grossaktionäre, die hinter ihm stehen, sind einerseits die US-Fonds Dodge & Cox und Harris Associates, anderseits die Vertreter der saudischen und katarischen Investmentfonds. Die Credit Suisse ist seit der Finanzkrise fest in ausländischer Hand. Einen Schweizer Grossaktionär hat sie nicht mehr. Das ist eine Folge davon, dass in der Finanzkrise der damalige Präsident Walter Kielholz lieber Geld im Nahen Osten aufnahm, als ein Hilfspaket der Nationalbank zu akzeptieren, so wie es die UBS tat. Damit gab er die zweitgrösste Bank der Schweiz aus den Händen.

Was die Prüfer der Kanzlei Homburger bisher gefunden haben, zeigt kein schmeichelhaftes Bild von Pierre-Olivier Bouée, bis vor zwei Monaten die Nummer zwei der Bank und Intimus von Tidjane Thiam. Offenbar hat er die Kosten für die Beschattungen unter Tarnbezeichnungen verbucht und gegenüber Homburger und Credit-Suisse-Chefjurist Romeo Cerutti nicht die Wahrheit gesagt. Bouée erzählte ihnen, dass es neben Khan zu keiner weiteren Beschattung gekommen sei. Das ist nachweislich falsch, wie die NZZ am Montag berichtete und jetzt belegt ist.

Es könnte zu einem faktischen Berufsverbot kommen

Die Homburger-Anwälte geben sich diesmal nicht mehr mit Erklärungen zufrieden, sondern drehen jeden Stein um. Die Untersuchung wird auch nicht am Montag abgeschlossen sein, sondern über die Festtage weitergehen. Darum wird vorerst nur ein Zwischenbericht veröffentlicht. Eine weitere Blamage, also dass es zu neuen Enthüllungen kommt, soll unter allen Umständen vermieden werden. Bouée muss damit rechnen, dass er seinen aufgeschobenen Bonus, ein Aktienpaket im Wert von vier Millionen Franken, nicht ausbezahlt erhält, weil er «unfreundlich entlassen» wird.

Neben Homburger untersucht auch die Finanzmarktaufsicht (Finma) den Fall. Dabei geht es darum, dass Bouée und sein Sicherheitschef Remo Boccali Whatsapp und Threema als Kommunikationsmittel benutzten. Laut der ersten Homburger-Untersuchung haben die beiden ihren Threema-Austausch rund um die Observierung von Ex-Spitzenmann Iqbal Khan gelöscht. Auch sollen sie Geschäftsgeheimnisse über ungesicherte Kanäle ausgetauscht haben. Bouée wird das möglicherweise die Gewähr als Banker kosten. Das würde ein faktisches Berufsverbot durch die Finma bedeuten, das international wirkt.



