Todesraser kommt mit Geldstrafe davon

Der Fall hat die Schweiz schockiert: Am 27. Dezember 2018 kollidierte im Ski­gebiet Lenk im Berner Oberland ein heute 21 Jahre alter Skifahrer mit einem kleinen Mädchen. Die 4-Jährige starb einen Tag später. Jetzt steht fest: Die Schuld am Tod trägt der Jugendliche, die Staatsanwaltschaft Oberland in Thun BE hat ihn Anfang Dezember per Strafbefehl wegen fahrlässiger ­Tötung verurteilt.

Gemäss dem Urteil war der ­Skifahrer gegen 14.15 Uhr auf der blauen Piste unterwegs, die zur Mittelstation Metsch führt. Er hielt sich am linken Rand, wie es im Strafbefehl heisst, und fuhr «mit hohem Tempo (mind. 50 km/h)». Weiter unten erblickte er eine Kuppe, «übersah jedoch die davor liegende erste ­Kuppe und wurde davon aufgrund der hohen Geschwindigkeit mit den Ski in die Luft abgehoben». In der Folge konnte er laut der Staatsanwaltschaft «weder bremsen noch die Flugbahn korrigieren, weshalb er ungebremst in das vor ihrer Mutter stehende oder ganz langsam fahrende Mädchen hineinflog».

Zeugen sagten, sie hätten gesehen, wie der Mann in das Mädchen hineingerast sei.

Rund 200 Meter oberhalb der Mittelstation Metsch traf er das Mädchen mit voller Wucht, es wurde weggespickt, wie es im Strafbefehl heisst, «flog mehrere Meter durch die Luft und prallte weiter unten auf die Piste auf». Ein Helikopter der Air-Glaciers brachte die Vierjährige ins Kinderspital Bern. Doch die Notfallmediziner konnten sie nicht mehr retten. Durch die Kollision war ihre Halswirbelsäule unterhalb des sechsten Wirbels fast komplett durchtrennt worden. Zudem erlitt sie Einblutungen in den Hirnstamm. Einen Tag nach dem Unfall ist das Mädchen gestorben.

Die Mutter des getöteten Mädchens zeigte den sozialen Medien den Ahänger ihrer Tochter. Foto: PD

Schnell hiess es in den Medien, dass der Skifahrer schuld am Unglück sei, das er über die junge Familie aus dem Kanton Bern gebracht hatte. Zeugen sagten, sie hätten gesehen, wie er in das Mädchen hineingerast sei. Nach der Kollision blieb er bei der Unfallstelle, er stand unter Schock. Ob bei ihm ein Alkoholtest gemacht wurde, geht aus dem Strafbefehl nicht hervor. Das Urteil umfasst gerade mal anderthalb A4-Seiten.

Der Skifahrer verletztegleich mehrere FIS-Regeln

Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen Zimmermann und Hobby-Fussballer aus dem Kanton Bern. Vermutlich ist er ein ­guter Skifahrer, zumindest hat er auch schon Skirennen gewonnen. Sein Arbeitgeber lobt ihn als pflichtbewusst und gewissenhaft.

Für jenen verhängnisvollen 27. Dezember 2018 galt dies allerdings nicht. Denn laut der zu­ständigen Staatsanwältin hat der Raser gleich mehrere Verhaltensregeln des Skiverbands FIS verletzt, die auf allen Pisten gelten. So hat er seine Sorgfaltspflicht missachtet, weil er als von hinten kommender Fahrer vor ihm fahrende Personen gefährdete. Zudem bescheinigt ihm das Urteil «­fehlende Rücksichtnahme», «mangelnde Beherrschung von Geschwindigkeit und Fahrweise» sowie «Überholen ohne genügende Übersicht und ohne hinreichenden Abstand».

«Abgeschlossen, aber nicht vergessen»

Für fahrlässige Tötung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Der junge Mann aus dem Kanton Bern kommt mit einer bedingten Geldstrafe davon. Diese beträgt 11'000 Franken – 100 Tagessätze à 110 Franken. Zahlen muss er die Strafe nur, wenn er in den nächsten zwei Jahren wieder straffällig wird. Zusätzlich kassierte er eine Busse von 2700 Franken, hinzu kommen Gerichtsgebühren und Auslagen von rund 7000 Franken. Das muss er begleichen. Und es ist möglich, dass noch mehr ­Kosten auf ihn zukommen, falls die Opferfamilie Schadenersatz oder Genugtuung verlangt. Diese Forderungen müsste sie vor einem Zivilgericht einklagen.

Nicolas Vauclair, Geschäftsführer der Lenk-Bergbahnen, will das Urteil auf Anfrage nicht kommentieren. Er sagt nur, er bedauere «den tragischen Unfall zutiefst». Mittlerweile sei der Unfall für ihn und sein Team «abgeschlossen, aber nicht vergessen».

Kollisionen mit Kindern sind selten, aber oft folgenschwer

Erleichtert ist Vauclair, dass die Staatsanwaltschaft zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung etwas an der Sicherheit der Piste auszusetzen hatte. Und er bestätigt: «Der Verlauf der betroffenen Piste ist immer noch der gleiche.» Überall im Skigebiet Lenk gebe es Tafeln mit den FIS-Verhaltensregeln für die Skifahrer. «Leider halten sich aber nicht immer alle Skifahrer ­daran.»

Tatsächlich kommt es auf Schweizer Pisten jedes Jahr zu 65 000 Unfällen. 90 Prozent sind selbstverschuldet. Beim Skifahren auf der Piste sterben im Schnitt jedes Jahr sechs Menschen. Kollisionen sind eher selten: Pro 100 Verletzte gab es in der Saison 2018/19 beim Skifahren nur gerade acht Kollisionen.

Sind Kinder in Unfälle involviert, sind die Folgen oft gravierend. Anfang dieses Winters fuhr ein Skifahrer in Arosa in ein fünfjähriges Mädchen und verletzte es schwer. Und im Januar 2018 ­kollidierte ein junger Skifahrer im Skigebiet Mürren BE mit einem siebenjährigen Mädchen, das er mittelschwer verletzte.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App