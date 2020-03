Tooo-maaa-te!

Wenn Er­wach­se­ne mit klei­nen Kin­dern spre­chen, hört sich das oft selt­sam an. Ih­re Stim­me wird hö­her. Sie la­chen, rei­ssen die Au­gen auf und stel­len Fra­gen, auf die sie kei­ne Ant­wort er­war­ten. Zu ei­nem Hund sa­gen sie Wau­wau, aus ei­nem Au­to wird ein Brum­brum, und wenn sich die Toch­ter das Knie auf­schlägt, hat sie kei­ne Schmer­zen, son­dern Aua. Ba­by­spra­che eben.

Er­wach­se­ne mö­gen sich in der Öf­fent­lich­keit al­bern vor­kom­men, wenn sie dem Sohn über­trie­ben ar­ti­ku­liert er­klä­ren, dass er von ei­nem Brum­brum über­fah­ren wird, wenn er bei Rot über die Am­pel läuft. «Doch die­se spe­zi­ell an Kin­der ge­rich­te­te Spra­che kann den Klei­nen beim Spre­chen­ler­nen tat­säch­lich hel­fen», sagt Ka­tha­ri­na Zah­ner. Die Lin­gu­is­tin forscht am Ba­by­sprach­la­bor der Uni­ver­si­tät Kon­stanz zu kind­ge­rich­te­ter Spra­che. Zah­ner nennt sie auch «In­fant Di­rec­ted Speech».

Die Kon­stan­zer sind Teil des «Ma­ny Ba­bies»-Kon­sor­ti­ums, ei­nem Zu­sam­men­schluss von 67 Sprach­la­bo­ren aus Nord­ame­­rika, Eu­ro­pa, Asi­en und Aus­tra­li­en. Nun trägt die Part­ner­schaft ers­te Früch­te: In ei­ner Stu­die, die vergangene Woche im Fach­blatt «Ad­van­ces in Me­thods and Prac­tices in Psy­cho­lo­gi­cal ­Sci­ence» erschien, wer­ten die For­scher Ex­pe­ri­men­te mit mehr als 2300 Ba­bys und Klein­kin­dern aus al­ler Welt aus. In den ver­schie­­denen La­bo­ren hör­ten die Kin­der Ton­auf­nah­men, von de­nen ei­ni­ge in kind­ge­rich­te­ter Spra­che ge­hal­ten wa­ren, an­de­re in Er­wach­se­nen­spra­che. Im Kon­stan­zer La­bor sa­ssen die Kin­der et­wa auf dem Schoss des Vaters oder der Mutter, wäh­rend ei­nes von zwei ro­ten Lich­tern leuch­te­te, je nach­dem, aus wel­cher Rich­tung die Auf­nah­me kam. Ka­tha­ri­na Zah­ner und ih­re Kol­le­gin­nen stopp­ten dann, wie lan­ge die Ba­bys auf ei­nes der bei­den Lich­ter schau­ten. So konn­ten sie ab­lei­ten, wie auf­merk­sam die sechs bis neun Mo­na­te al­ten Kin­der den ver­schie­de­nen Sprech­wei­sen lausch­ten.

Bei den Nachfahren der Maya gibt es keine Babysprache

Am En­de konn­ten die Wis­sen­schaft­ler be­stä­ti­gen, was Ge­ne­ra­tio­nen von Ent­wick­lungs­psy­cho­lo­gen lan­ge ver­mu­tet und im Klei­nen ge­tes­tet hat­ten: Ba­bys und Klein­kin­der fol­gen dem Ge­sag­ten auf­merk­sa­mer, wenn sie es in Ba­by­spra­che hö­ren. Im in­ter­na­tio­na­len Durch­schnitt be­vor­zug­ten knapp 60 Pro­zent der Kin­der die an sie ge­rich­te­te Sprech­wei­se. Je äl­ter die Kin­der wa­ren, des­to deut­li­cher wur­de die­se Vor­lie­be für Ba­by­spra­che. Die­se zeich­net sich nicht nur durch ihr ver­ein­fach­tes Vo­ka­bu­lar aus. Er­wach­se­ne spre­chen mit klei­nen Kin­dern auch lang­sa­mer und in ei­ner hö­he­ren Stimm­la­ge, da­zu be­to­nen sie Vo­ka­le über­deut­lich. «Das nen­nen Lin­gu­is­ten Hy­per­ar­ti­ku­la­ti­on», sagt Ka­tha­ri­na Zah­ner. So wird aus ei­ner To­ma­te zum Bei­spiel ei­ne Too-maaa-te.

«Im Deut­schen ist kind­ge­rich­te­te Spra­che im­mer noch re­la­tiv ähn­lich zur Erwachsenen­spra­che», sagt Zah­ner. «Ih­re Sprach­me­lo­die ist zwar hö­her und va­ria­bler, im in­ter­na­tio­na­len Ver­gleich ist sie aber im­mer noch viel mo­dera­ter als zum Bei­spiel ame­ri­ka­ni­sche Ba­by­spra­che.»

«Im Grun­de geht es dar­um, Auf­merk­sam­keit zu er­re­gen.»Katharina Zahner, Linguistin Universität Konstanz

Dass kind­ge­rech­te Spra­che rund um den Glo­bus ver­brei­tet ist, fiel dem US-Ame­ri­ka­ner Charles Fer­gu­son als ei­nem der Ers­ten auf. 1964 ver­glich der Sprach­wis­sen­schaft­ler in ei­nem Auf­satz den «Ba­by Talk» sechs ver­schie­de­ner Spra­chen, dar­un­ter Eng­lisch, Spanisch, Ara­bisch und das in In­di­en ver­brei­te­te Ma­ra­thi. Mitt­ler­wei­le weiss man, dass kind­ge­rich­te­te Sprech­wei­sen in vie­len wei­te­ren Spra­chen vor­kom­men, et­wa in Mandarin, Un­ga­risch, Schwe­disch, Thai und Let­tisch. Des­halb ver­mu­ten man­che Wissen­schaft­ler, dass die­se Art, mit klei­nen Kin­dern zu spre­chen, bio­lo­gisch tief verwur­zelt ist. Doch es gibt auch Kul­tu­ren, in de­nen Ba­by­spra­che so gut wie gar nicht vor­kommt – et­wa bei den Ki­sii im Wes­ten Ke­ni­as oder bei Nach­fah­ren der Ma­ya auf der me­xi­ka­ni­schen Halb­in­sel Yu­catán.

Doch wie­so spre­chen die meis­ten Er­wach­se­nen über­haupt so ko­misch mit Kin­dern? «Im Grun­de geht es dar­um, Auf­merk­sam­keit zu er­re­gen», sagt Ka­tha­ri­na Zah­ner. Das ge­lingt eben am bes­ten, in­dem man über­deut­lich und ab­wechs­lungs­reich er­zählt, das Ge­sicht ver­zieht, mit dem Fin­ger auf die Din­ge zeigt, über die man spricht. Denn interes­siert sich das Kind für das Ge­sag­te, dann fällt ihm auch das Spre­chen­ler­nen leich­ter.

Es hilft, oft den Namen der Kleinen zu nennen

Ein For­scher­team um die Lin­gu­is­tin Na­ja Fer­jan Ramírez von der Uni­ver­si­ty of Wa­shing­ton hat kürz­lich un­ter­sucht, wie El­tern den Ef­fekt von Ba­by­spra­che am bes­ten nut­zen kön­nen. Da­zu re­kru­tier­ten die Wis­sen­schaft­le­rin­nen 71 El­tern­paa­re und ba­ten sie, ein Jahr lang Sprach­auf­nah­men zu ma­chen von ih­ren 6 bis 18 Mo­na­te al­ten Ba­bys und ih­rer Um­ge­bung. Zu­sätz­lich be­such­ten knapp zwei Drit­tel der El­tern Sit­zun­gen bei Sprach­ex­per­ten. Dort hör­ten sie sich die Auf­nah­men ih­rer Kin­der an und be­spra­chen Übun­gen, wie sie ih­ren Nach­wuchs beim Spre­chen un­ter­stüt­zen kön­nen. Zum Bei­spiel durch das ge­mein­sa­me An­se­hen ei­nes Bil­der­buchs oder durch mehr Un­ter­hal­tun­gen im All­tag, et­wa beim Win­deln­wech­seln, Ba­den oder Ein­kau­fen. Au­s­ser­dem for­mu­lier­ten die El­tern Zie­le, die die Kin­der bis zum nächs­ten Ter­min er­rei­chen soll­ten, et­wa das Spre­chen ers­ter Wor­te oder Sät­ze.

Tat­säch­lich zeig­ten die Sit­zun­gen mit den Sprach­ex­per­ten Wir­kung: Wie Fer­jan Ramírez und ih­re Kol­le­gin­nen kürz­lich in der Fach­zeit­schrift PNAS be­rich­te­ten, spra­chen die ge­coach­ten El­tern im Ver­lauf des Ex­pe­ri­ments nicht nur mehr, son­dern auch zu­neh­mend in kind­ge­rich­te­ter Spra­che mit ih­rem Nach­wuchs. Gleich­zei­tig ver­grö­sser­te sich das Sprach­ver­mö­gen ih­rer Kin­der schnel­ler. So be­herrsch­ten die Kin­der der ge­coach­ten El­tern nach 18 Mo­na­ten im Schnitt et­wa 100 Wör­ter, wäh­rend die Ba­bys der an­de­ren Grup­pe nur auf et­wa 60 Wör­ter ka­men.

«Für Babys ist al­les ein gro­sses Durch­ein­an­der.»Bettina Braun, Linguistin an der Universität Konstanz

Bet­ti­na Braun, Lei­te­rin des Ba­by­sprach­la­bors der Uni­ver­si­tät Kon­stanz, fin­det die Studie ih­rer Kol­le­gin­nen im Grun­de gut, vor al­lem we­gen des lan­gen Be­ob­ach­tungs­zeit­aums und Auf­nah­men aus dem All­tag. Trotz­dem ge­he von der Stu­die ein fal­sches Signal aus. «Zu uns kom­men schon jetzt vie­le ver­un­si­cher­te El­tern, die Angst ha­ben, ih­re Kin­der nicht rich­tig zu för­dern», sagt Braun. Aus Er­fah­rung weiss die Lin­gu­is­tin aber: «El­tern ma­chen in­tui­tiv vie­les rich­tig.» So ver­fal­len die meis­ten Er­wach­se­nen au­to­ma­tisch in Ba­by­spra­che, wenn sie sich mit klei­nen Kin­dern un­ter­hal­ten. Auch Ka­tha­ri­na Zah­ner ist über­zeugt: «Ein ei­ge­nes Coa­ching für El­tern braucht es für ei­ne ge­sun­de Sprach­ent­wick­lung nicht.»

Trotz­dem kön­nen El­tern ih­ren Nach­wuchs na­tür­lich un­ter­stüt­zen. Zum Bei­spiel hilft es den Klei­nen beim Wört­er­ler­nen, wenn in Ge­sprä­chen oft ihr ei­ge­ner Na­me fällt. «Wir wis­sen, dass Kin­der an­fangs noch kei­ne Gren­zen zwi­schen den ein­zel­nen Wör­tern er­ken­nen», sagt Braun. «Für sie ist al­les ein gro­sses Durch­ein­an­der.» So müs­sen Ba­bys erst ein­mal ler­nen, An­fang und En­de ver­schie­de­ner Wör­ter her­aus­zu­fil­tern, be­vor sie ver­ste­hen, was die ein­zel­nen Wör­ter be­deu­ten. «Da­bei kann der ei­ge­ne Na­me ein wich­ti­ger An­ker sein», so Braun. Denn von die­sem wis­sen selbst die Kleins­ten schon, dass er ein ei­gen­stän­di­ges Wort ist. Spä­ter hilft es den Kin­dern, wenn man in Un­ter­hal­tun­gen im­mer wie­der auf die Ob­jek­te zeigt, von de­nen man ge­ra­de spricht. Am wich­tigs­ten ist laut den Ex­per­ten aber eins: ent­spannt blei­ben und so oft wie mög­lich mit den Klei­nen ins Ge­spräch kom­men.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App