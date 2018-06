Unsere tägliche Apokalypse

Vor ein paar Wochen brauchte ich mal eine Pause. Ich weiss nicht mehr, was genau den Anstoss gab, aber mir war nach Aussterben der Menschheit zumute. Oder, was ich nicht selten die schlimmere Vorstellung finde, nach der völligen Zerstörung unseres Planeten. Irgendwie hat mir die Sache mit den Plastikabfällen auf die Seele geschlagen. Die Bilder von toten Walen, in deren Mägen man kiloweise Plastik fand.

Aber es war nicht nur das. Da war kurz zuvor das Video von dem mutmasslichen Giftgasanschlag in Syrien, das ich versehentlich angeklickt hatte. Dann diese ganze Antisemitismus-Sache, die plötzlich so nahe gerückt war, ist. Die Tausenden Toten im Mittelmeer. Der Hass und das Selbstbewusstsein der neuen Rechten, das Dumpfe, das Aggressive darin, das Dumme auch, wenn man sich anhört, was sie sagen, ihr ständiges Gegenreden gegen Dinge, die niemand je behauptet hat, ihr Argumentieren mit Fakten, die nicht ­zutreffen, weshalb es keine Fakten sind, sondern Lügen.

Man muss aufpassen, nicht abzustumpfen und alles innerlich nur noch durchzuwinken in diesen Zeiten der verdrehten Wahrheit. Womit wir bei Donald Trump sind, den wir nun schon so lange ertragen, auch hier, weit weg von Washington, aber ganz nah an Twitter. Seine jüngsten Taten, oder die seiner Regierung, inzwischen verlogen revidiert, sprengten dann noch einmal den ohnehin schon krass erweiterten Rahmen der Vorstellungskraft.

Nirgends Aussicht, dass etwas besser wird

Eltern zu sagen, man wolle ihre Kinder nur kurz baden, um sie dann in sogenannten «Tender Age»-Lagern zu internieren. Dreijährige, Babys von ihren Familien zu trennen und zu behandeln wie Verbrecher. Der amerikanischen Journalistin Rachel Maddow versagte vor laufender Kamera die Stimme, als sie die Agenturmeldung vorlesen wollte. Sie hat stellvertretend für alle geweint, die noch unterscheiden zwischen dem, was bis vor wenigen Monaten normal war, und dem kompletten Irrsinn unserer Tage.

Und jetzt habe ich noch nicht einmal den Brexit erwähnt, Italien, das auseinanderdriftende Europa und wie traurig einen das machen kann, das Verbrechen der Massentierhaltung, das Verbrechen der Abholzung der Regenwälder . . . Nirgends Aussicht, dass etwas besser wird, und allmorgendlich der ängstliche Griff zum Smartphone: Was ist über Nacht wieder Schlimmes passiert?

Die Stimmung im Netz zunehmend gereizt, nervös, aggressiv.

Ist meine persönliche Wahrnehmung zu negativ, oder steht es gerade wirklich alarmierend schlimm um die Welt? Jan Kalbitzer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und forscht zu den Auswirkungen des Internets auf die Psyche. Ich frage ihn, ob es möglicherweise an meiner Art der Nachrichtenaufnahme liegt, dass mir alles so beunruhigend erscheint. Rutscht man in Endzeitstimmung, wenn man zu intensiv Nachrichten über Twitter oder Facebook wahrnimmt, wo man vieles nahezu in Echtzeit mitbekommt, ungefiltert, oh, vor drei Minuten Schüsse in einem Einkaufszentrum, Terroranschlag? Permanent alle in Alarmbereitschaft, die Stimmung im Netz zunehmend gereizt, nervös, aggressiv.

Machen soziale Medien unglücklich? «Das kommt darauf an, in welcher Verfassung man sie konsumiert», sagt Kalbitzer. «Ist man stabil gut gelaunt, kann man die Nachrichtenlage, überhaupt die Zumutungen der sozialen Netzwerke gut verkraften. Ist man dagegen ohnehin in einer labilen, zweifelnden Stimmung und wird mit diesem permanenten Strom an Nachrichten konfrontiert, kann sich die negative Stimmung verstärken.»

In den USA wurde seit Trumps Wahl zum Präsidenten so ein Anstieg an depressiven Verstimmungen beobachtet, dass diese Art politische Depression einen eigenen Namen bekam: «President Trump Stress Disorder». Auch «Climate Grief» wird diagnostiziert, wenn der Klimawandel Angst, Trauer, Depression hervorruft. Ist Ähnliches bei uns zu beobachten?

«Es ist schon so, dass ich in meiner Praxis einen Anstieg an Depressivität erlebe», sagt Kalbitzer, «das war vor ein paar Jahren noch nicht so extrem. Und es erfasst auch jüngere Menschen. Quarterlife-Crisis nennt man es, wenn Leute mit Mitte 20 schon depressiv sind über den Zustand der Welt.» Aber: Die Angst vor dem Weltuntergang sei ja auch real und angemessen. «Die Klimakatastrophe gibt es, und sie lässt sich nicht wegreden.»

Die Depressivität entstehe oft durch Hilflosigkeit, das Gefühl der Ohnmacht, als Einzelner nichts ausrichten zu können. Und dies werde durch die mediale Vermittlung noch verstärkt. Weil diese nicht das persönliche Umfeld abbilde, sondern etwas, das weit weg und dadurch unbeeinflussbar erscheine.

Ansonsten helfe: aus der Passivität ins Handeln zu kommen.

Es könne zwar helfen, doch generell hält Jan Kalbitzer es nicht für nötig, sich für ein besseres Allgemeingefühl aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Man müsse sie nur richtig zu nutzen wissen. «Es kann beruhigend sein, einzelne Faktoren auszuschalten, die einen stressen, etwa Trump-Nachrichten generell zu sperren oder auch einzelne Twitter-User.» Ansonsten helfe: aus der Passivität ins Handeln zu kommen, sich engagieren, für etwas einsetzen.

Und was, wenn es am Alter liegt? Was, wenn jedem Menschen nach einer gewissen Lebenszeit der Zustand der Welt aufs Gemüt zu schlagen beginnt? Weil die Welt sich ändert, nicht mehr dieselbe ist wie die, in der man aufwuchs, weil man vermisst, was man als Kind kannte und deshalb als «normal», als sicher gespeichert hat?

Die bekannte Psychotherapeutin Eva Jaeggi, vor 84 Jahren in Wien geboren, bestätigt diese Vermutung zum Teil. «Es werden in der Tat viele Leute in der Lebensmitte nachdenklich. Man hat nicht mehr ganz die grossen Vorstellungen, was man einmal machen könnte, steckt vielleicht fest im Beruf, in der Beziehung, ist allgemein nicht so positiv gestimmt.»

«Es sieht gerade einiges danach aus, als bekämen die Pessimisten unter uns endlich recht.»

Aber: Es gebe enorm viele Abweichungen. Wenn sie an die Kriegszeit denke, die sie ja noch erlebt habe, müsse sie sagen, für ihre Eltern etwa habe das nicht gestimmt. «Trotz dieser schrecklichen Zeiten war bei uns eine Stimmung von Optimismus. Das klingt seltsam, aber meine Eltern waren ganz überzeugt davon, dass diese Zeit vorübergehen wird und nachher gute Zeiten kommen werden.» Okay. Liegt also nicht an den sozialen Medien, nicht am Alter, oder jedenfalls nicht nur. Vielleicht so: Vielleicht gibt es im Lauf der Geschichte immer wieder Episoden, in denen ein Untergang der Welt nicht ausgeschlossen werden kann?

1869 wurden von einem amerikanischen Arzt namens George Miller Beard erstmalig Symptome einer neuen Krankheit beschrieben, die damals beunruhigend um sich griff. «Neurasthenie» taufte er sie, manchmal wurde sie auch «New­yorkitis» genannt, eine vor allem in Grossstädten auftauchende Erkrankung der Nerven – ähnlich vielleicht dem heute diagnostizierten Burn-out –, die sich aus dem Gefühl speiste, dass sich die Welt auf einmal zu schnell drehte, mit Lokomotiven, Leuchtreklamen, Maschinen, bewegten Bildern auf der Leinwand, plötzlich schien es vielen, als würde die moderne Zeit sie abhängen, als kämen sie nicht mehr mit.

Der Historiker Philipp Blom hat es in seinem 2009 erschienenen Buch «Der taumelnde Kontinent, Europa 1900–1914» so fantastisch beschrieben. Inzwischen hat er weitere Bücher veröffentlicht, die von Zeiten grosser Veränderungen handeln, sein jüngstes nun dreht sich um die gewaltigen Herausforderungen der Gegenwart. Der Titel: «Was auf dem Spiel steht». (Kurze Zusammenfassung: alles.)

Es ist einmalig in der Geschichte der Menschheit, dass Gesellschaften völlig ohne Optimismus oder Zukunftsvision leben.

Frage an ihn: Ist es vielleicht ganz normal, alle paar Generationen das Ende der Zivilisation vor sich zu sehen? Philipp Blom macht die hoffnungsvoll rhetorische Absicht dieser Frage auf der Stelle zunichte. Nein, sagt er, was wir gerade erleben, sei tatsächlich noch nie da gewesen. «Vor dem Ersten Weltkrieg glaubten die meisten wirklich, dass die Wissenschaft irgendwann Hunger, Krankheiten, Ungerechtigkeit ausmerzen kann und es eine bessere Welt geben wird. Das glaubt heute kein intelligenter Mensch mehr. Es ist einmalig in der Geschichte der Menschheit, dass Gesellschaften völlig ohne Optimismus oder Zukunftsvision leben.»

Aber es gibt doch immer weniger Hunger, immer weniger Menschen, die gewaltsam sterben, immer bessere Medikamente? «Das stimmt», sagt Blom, «aber das basiert alles auf unserem Gebrauch von fossilen Brennstoffen, und deren Nebeneffekte werden sich so massiv verschlimmern, dass wir das nicht mehr lange so weiter­machen können.» Das heisst? «Das heisst, was mit dem Klimawandel passiert, ist so dramatisch, dass wir die Ausmasse noch gar nicht überblicken. Aber in unserer grossartigen Blödheit machen wir einfach erst einmal genau so weiter wie bisher.»

Die Visionslosigkeit von Politikern

Es ist ein wunderschöner, warmer Junitag; wenn man es genauer bedenkt, ist es ein viel zu warmer Junitag, an dem wir auf der Terrasse eines Cafés unter einem Sonnenschirm sitzen, während die Welt ihrem Untergang entgegengeht. Wir sprechen über die Herausforderungen der Digitalisierung, die Zukunft der Arbeit, die neu definiert werden muss. Über die Fragilität von Demokratie, die Visionslosigkeit von Politikern, die Zunahme tropischer Krankheiten in Europa, Massenmigration durch Klimaflüchtlinge, kurz, die Zukunft.

Bis ich ihn irgendwann verzweifelt unterbreche, ob es nicht irgendetwas gebe, das ihn optimistisch stimme? Er lächelt. «Es gibt einfach sehr realistische Gründe, sich die grössten Sorgen zu machen. Und zwar anders, als es vor 100 Jahren oder 300 oder 50 Jahren war.» Natürlich nütze es nichts, nun in Fatalismus zu verfallen und sich zu verhalten, als sei ohnehin alles egal: Seit Plastiksäcke fünf Rappen kosten, wurden über 80 Prozent eingespart, das ist ja nicht nichts. Und wer weiss, sagt er noch, vielleicht komme ja doch alles anders.

Vielleicht ist ein grosses Wort. Es sieht gerade einiges danach aus, als bekämen die Pessimisten unter uns endlich recht. Immerhin eine gute Nachricht. Vorausgesetzt, Sie sind Pessimist.

