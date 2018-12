Unsterile Geräte machen Patienten krank

Nach einer Herzoperation glaubte Daniel Buchholz*, sein Leben würde nun einfacher werden. Vier Jahre vergingen, bis sich der Senior 2017 plötzlich krank fühlte, als hätte er sich eine Grippe zugezogen. Er wurde immer schwächer, die Ärzte kämpften um sein Leben – doch diesen Frühling starb der Mann. Laborwerte zeigten eine Infektion mit Mycobacterium chimaera, ein der Tuberkulose ähnlicher Bazillus.

Stefan Wagner* hingegen lebt, er kann seine Geschichte erzählen. Wagner weiss seit jungen Jahren, dass er eine undichte Herzklappe hat. Mit 48, als ihm beim Skifahren und Biken immer schneller die Luft ausgeht, lässt er im April 2014 sein Herz am Unispital Basel operieren.

Bald nimmt er das Fitnesstraining wieder auf. Er steht auf dem Crosstrainer und wundert sich: Der Puls ist höher als sonst, für dieselbe Strecke braucht er länger als früher. Im Frühjahr 2015 wacht er nachts schweissgebadet auf, sein Pyjama klatschnass. Wegen Kurzatmigkeit wird Wagner ins Spital eingeliefert. Nach einem monatelangen Ärztemarathon endlich die richtige Diagnose: Infektion mit dem Mycobacterium chimaera. Auch er.

Grafik vergrössern

Schuld ist mutmasslich ein mit Bakterien kontaminiertes Operationsgerät. In der Schweiz erkrankten mindestens 12 Patienten wegen des Bakteriums, weltweit über 100. Sie alle wurden am Herzen operiert, immer stand ein Kühlgerät des weltweit tätigen britischen Herstellers Livanova im OP. Wagners Anwalt, der Basler Nicolai Fullin, ist überzeugt: «Die Bakterien stammen aus einer Fabrik der Firma Livanova». Er will gegen den Hersteller vorgehen.

Spitalinfektionen raffen in Europa jedes Jahr rund 91'000 Menschen dahin. In der Schweiz gab es vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2017 über 57 000 Infektionsfälle nach Operationen in 168 Spitälern. Das zeigt der aktuelle Bericht des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) und der Swissnoso, dem nationalen Zentrum für Infektionsprävention.

Darmsonden wurden in der Klinik Hirslanden in Holzschränken gelagert, wie ein Bericht zeigt.

Recherchen weisen auf eine mögliche Infektionsquelle hin, denn das Problem mit dem Herz-OP-Gerät ist kein Einzelfall. Von 2005 bis 2018 gab es bei der Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic insgesamt 690 Rückrufe wegen nicht steril gelieferter Medizinprodukte– das sind im Schnitt fünf Warnhinweise pro Monat. Darunter befanden sich 70 verschiedene Implantate und 65 Modelle von Herzkathetern. Das ergibt die Auswertung der dringenden Rückrufe durch das Recherchedesk und das Datenteam von Tamedia im Rahmen der «Implant Files».

Doch das ist nicht alles. Wenn Medizinprodukte in den Spitälern in Gebrauch sind, werden beim Desinfizieren Regeln missachtet. Dies zeigen Inspektionsberichte der Heilmittelbehörde Swissmedic, welche diese Zeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat. Im ersten Halbjahr 2018 hat Swissmedic gegen drei Deutschschweizer Spitäler Massnahmen wegen grober Verstösse erlassen. Die Inspektionen fanden 2016 statt. Betroffen sind das Kantonsspital Aarau, das Kinderspital Zürich und die Klinik Hirslanden in Zürich. Swissmedic kategorisiert vier mögliche Stufen von Verfehlungen. Die höchste ist die sogenannte «Nichtkonformität». Das ist eine «schwerwiegende Abweichung» von Bestimmungen des Heilmittelgesetzes. Die Kontrolleure stiessen beim Kinderspital auf acht solcher Gesetzesverstösse, beim Hirslanden waren es vier und in Aarau drei.

Geräte für Darmuntersuchung sind nicht steril

Ein besonderer Schwachpunkt ist die Wiederaufbereitung, also die Reinigung und Desinfektion von Endoskopen. Das sind Sonden, die Ärzte in das Innere des Körpers einführen, um beispielsweise den Darm zu untersuchen und minimal invasiv kleinere Eingriffe vorzunehmen. Eigentlich sind sie ein Segen für die Patienten – wenn sie denn garantiert keimfrei wären. Die Kontrollen zeigen aber ein anderes Bild. Frédy Cavin, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung, geht als Experte bei Inspektionen mit. Er sagt: «Manchmal ist es schockierend, was man vorfindet.»

Die Spitäler würden zum Teil zu schwache Desinfektionsmittel verwenden oder die Endoskope mit Geräten behandeln, die nicht gut genug seien, sagt Cavin. Oft seien die Maschinen nicht validiert. «Mit der Validierung müsste geprüft werden, ob das Gerät tatsächlich gut wäscht und desinfiziert.» Laut den Inspektions-Rapporten fehlten solche Validierungsberichte bei allen drei Spitälern. Das Kinderspital konnte zudem nicht zeigen, dass sein Spülwasser keimfrei war.

Die Folgen können gravierend sein. «Wenn man die Wiederaufbereitung von Endoskopen nicht richtig macht, sind noch die Keime des Patienten von vorher am Gerät», sagt Cavin.

Warnung auf der Website von Swissmedic: Ein nicht verschweisster Beutel eines Implantats.

Dazu muss man wissen: In den letzten Jahren ist die Zahl der Spitalinfektionen nach Darmeingriffen dramatisch gestiegen. Das zeigen die ANQ-Zahlen. Bei 270 Operationen von Oktober 2016 bis Oktober 2017 infizierte sich jeder fünfte Patient.

Auch die Aufbewahrung der Endoskope ist laut den Prüfberichten problematisch. Effektiven Schutz vor Keimen würden hermetisch abgeschlossene Schränke mit guter Lüftung und einem sogenannten Hepa-Filter gewährleisten, steht im Rapport. Doch die Sonden werden zum Teil sorglos in alte, nicht belüftete Holzschränke gesteckt. Ohne Schutzhüllen. Neben irgendwelchem anderen Material. So fanden es die Inspektoren in der Privatklinik Hirslanden und im Kinderspital vor. Sie bemängelten auch eine zu lange Aufbewahrungszeit. Im Kinderspital stiessen sie auf Verpackungsmaterial für sterile Produkte, das in der sogenannten Schmutzzone aufbewahrt wurde.

Die Spitäler weisen alle darauf hin, dass die Mängel inzwischen behoben seien. «Die Beanstandungen bedeuten nicht, dass es früher gefährlich oder unhygienisch war», sagt Isabelle Wenzinger vom Kantonsspital Aarau. Und im Hirslanden heisst es, der bemängelte Aufbewahrungsschrank für Endoskope sei prophylaktisch durch ein Modell aus Metall ersetzt worden.

Experte fordert härtere Sanktionen gegen Spitäler

Die Sanktionen gegen die Spitäler sind relativ harmlos. Bussen erhalten sie nicht. Swissmedic fordert sie auf, die Fehler umgehend zu korrigieren und Gebühren für den Aufwand der Behörde zu bezahlen. Das macht für die Klinik Hirslanden 1200 Franken. Die Kinderklinik des Zürcher Universitätsspitals muss 9200 Franken bezahlen. Sie benötigte fast zwei Jahre und mehrfache Mahnungen, bis sie die beanstandeten Fehler korrigierte.

Der Experte Cavin fordert härtere Strafen. Bisher habe die Idee vorgeherrscht, dass man die Spitäler sensibilisieren und die Leute schulen mu?sse, dann werde sich die Situation verbessern. Deshalb seien die Sanktionen eher milde. «Wir sollten strenger sein», sagt er. Swissmedic reagiert auf die Missstände: Bernhard Bichsel, Leiter der Abteilung Medizinprodukte, sagt: «Da wir bei Hygiene und Aufbereitung von Endoskopen immer wieder auf Mängel stossen, führen wir 2019 eine Schwerpunktaktion durch.»

*Namen geändert

