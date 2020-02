Ups!, die Frauen vergessen

Gut möglich, dass nicht Gott die Welt erschaffen hat. Aber wenn, war Gott garantiert ein Mann. Wie maskulin die Welt geprägt ist und welche ärgerlichen bis tödlichen Folgen dies fürs weibliche Geschlecht hat, zeigt die britischeAutorin Caroline Criado-Perez in ihrem hochgelobten Buch «Invisible Women» auf, das nun auf Deutsch erschienen ist. Wir haben Überraschendes herausgepickt:

Warum sind Warteschlangen vor Männer-WCs immer kürzer, obwohl diese gleich gross sind wie Frauen-WCs? Weil dort mehr Personen gleichzeitig pinkeln können – Pissoirs brauchen weniger Platz als Kabinen. Frauen brauchen aber 2,3-mal länger auf dem Klo, haben gelegentlich Kinder dabei und müssen zudem öfter auf die Toilette, weil sie eine kleinere und anfälligere Blase haben. Sie müssten also mehr Platz bekommen, um nicht benachteiligt zu werden.

Frauen frieren im Büro: Die Temperatur in vielen Gebäuden beruht auf einer Formel, die sich auf den Stoffwechsel eines etwa 70 Kilogramm schweren Mannes bezieht. Derjenige von Frauen ist aber niedriger, ihnen ist es bis 5 Grad zu kalt.

Gadgets sind für Männer gemacht: Dass viele Frauen Smartphones nicht einhändig bedienen können, kümmert die Entwickler wenig. Auch von Spracherkennungssoftware und Fitnessbändern werden Frauen benachteiligt: Diese reagieren viel besser auf männliche Stimmen und Bewegungen.

Frauen sterben eher als Männer an Herz­infarkten: Das liegt daran, dass die Symptome oft falsch diagnostiziert werden – ein grundsätzliches Problem in der Medizin. Der männliche Körper gilt in der Forschung und ebenso in der Ausbildung als Norm, selbst Labor­ratten sind oft männlich. Frauen werden daher oft falsch oder sogar kontraproduktiv behandelt.

Männliche Spesenreglemente: Das Abendessen, die Taxifahrt, die Hotelübernachtung – alles geht beim Businesstrip auf Spesen. Nicht aber der Babysitter, den die alleinerziehende Angestellte braucht, denn Reglemente gehen davon aus, dass Mann arbeitet und Frau sich daheim um die Kinder kümmert.

Klaviertasten spielen Männern in die Hände: Zu den zwölf bekanntesten Pianisten zählen nur zwei Frauen – diese haben das Glück, aussergewöhnlich lange Finger zu haben. Klaviertasten sind auf männliche Hände genormt.

Frauen gehen mehr Wege: Bei Schneefall werden Strassen als Erstes geräumt, damit Autofahrer – mehrheitlich Männer – sicher zur Arbeit kommen. Analysiert man die Daten, legen Frauen aber insgesamt mehr Wege zurück, oft zu Fuss und mit dem ÖV. Die Unfallgefahr steigt, die Kosten toppen jene fürs prompte Trottoirräumen deutlich.

«Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert», 496 S., btb, ca. 25 Fr.



