Vekselbergs Vertrauter zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

Ein gebildeter Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild, der immer freundlich ist, sich um seine Familie kümmert und dann auch noch ein gewinnendes Lächeln hat – Igor Akhmerov ist das Gegenteil des Klischees, das vielerorts über russische Unternehmer verbreitet wird. Als «Vorzeige-Russen» betitelte der «Blick» den Vertrauten des milliardenschweren russischen Unternehmers Viktor Vekselberg sogar.

Doch sein Ruf hat gelitten. Ein Mailänder Gericht verurteilte den Manager vergangene Woche wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Die Richter ordneten zudem Geldstrafen von insgesamt fast 30 Millionen Euro gegen Akhmerov und vier weitere Angeklagte an.

Akhmerov war von 2004 bis 2006 Finanzchef von Vekselbergs Beteiligungsgesellschaft Renova, die am weltgrössten Aluminiumkonzern Rusal beteiligt ist und namhafte Anteile an den Schweizer Firmen Sulzer, Oerlikon, ­Züblin sowie Schmolz + Bickenbach hält. Danach leitete Akhmerov die Geschicke der Solarenergiefirma Avelar Energy mit Sitz in Zürich, die ebenfalls zu Vekselbergs Imperium gehört und mittlerweile in Fenice Services umbenannt wurde.

Auf seine Rolle bei Avelar beziehen sich die Vorwürfe des italienischen Gerichts. Die Firma soll unter anderem Subventionen des italienischen Staats unrechtmässigerweise erhalten haben. Es geht laut den Mailänder Richtern um rund 59 Millionen Euro.

Chinesische Solarpanels als europäische ausgegeben?

Akhmerov selbst ist schockiert von dem Urteil. «Ich habe noch nie ein ungerechteres Vorgehen erlebt», sagt der Manager, der seit Beginn des Verfahrens 2015 immer seine Unschuld beteuert hat. Er werde, wenn nötig, «bis zu meinem letzten Atemzug» kämpfen, um seine Unschuld zu beweisen.

Eine Begründung des Urteils steht noch aus. Sie folgt innerhalb der nächsten neunzig Tage. Konkret geht es bei den Vorwürfen um einen Fonds namens Aveleos. Dabei handelte es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von Avelar und Enovos, dem grössten Energieversorger Luxemburgs. Aveleos wurde 2010 gegründet, um den Bau von Solarkraftwerken zu finanzieren. Die von Akhmerov geleitete Avelar war für das Management des Fonds verantwortlich.

In italienischen Medien hiess es beim Start des Gerichtsverfahrens vor rund vier Jahren, Avelar habe unter anderem chinesische Solarpanels offiziell als europäische ausgegeben – so habe die Firma mehr Gelder vom Staat erhalten. Aber auch Dokumenten­fälschung und der absichtliche Konkurs von Tochterfirmen gehörten zu den Vorwürfen. Eine ganze Reihe der Vorwürfe ist mittlerweile aber verjährt.

«Ganz ehrlich, ich frage mich immer noch, was das Ganze soll», sagt Igor Akhmerov dazu. «Es gibt kein einziges Beweisstück gegen mich.» Er werde Rekurs einreichen, sobald die schriftliche Urteilsbegründung vorliege. Dass er tatsächlich bis zu seinem letzten Atemzug kämpfen muss, hofft er nicht. «Ich gehe davon aus, dass uns das noch etwa drei Jahre beschäftigt», so seine optimistische Schätzung.

Der Prozess führte ihnbeinahe in den Konkurs

Akhmerov pendelt zwischen seinen beiden Wohn- und Arbeits­orten Moskau und Zürich. Seine Familie lebt in der Schweiz. Physisch sei er durch das Verfahren nicht eingeschränkt. «Doch die öffentliche Aufmerksamkeit macht es meiner Familie und mir sehr schwer.» Einerseits sei das Gerichtsverfahren für ihn geschäftlich eine Herausforderung – inzwischen hat er wieder zwei Firmen gegründet, eine Investmentfirma und eine Blockchain-Firma. Andererseits sei es eine Belastung für die Familie, da seine Kinder in Zürich zur Schule gingen und den Medienrummel mitbekämen.

Seine Familie werde auch weiterhin in der Goldküstengemeinde Männedorf ZH wohnen, sagt Akhmerov. Sein Anwesen allerdings steht zum Verkauf. «Nichts auf dem Schweizer Immobilienmarkt bietet eine schönere Aussicht auf die Schweizer Alpen und den Zürichsee bei einer Grundstücksgrösse von knapp 4700 Quadratmetern», heisst es im entsprechenden Inserat.

Ein Grund dafür könnte sein, dass Akhmerovs finanzielle Situation sich durch das Verfahren deutlich verschlechtert hat. Wie aus Zürcher Gerichtsdokumenten hervorgeht, drohte ihm im vergangenen Jahr gar der Konkurs. Er habe zwar bis 2015 viel verdient, aber nicht genügend Rückstellungen gebildet, um Steuerforderungen der verdienstreichen Jahre zu begleichen, legt Akhmerov in den Dokumenten dar. Doch mittlerweile habe er die Lebenshaltungskosten seiner Familie «drastisch» senken können. Damals plante er noch, das Haus zu vermieten, um neue Einkünfte zu generieren.

Mittlerweile ist der Verkauf geplant. Doch leicht wird er sein Haus nicht los. Schon seit Januar ist das Anwesen mit goldenem Tor und rund 480 Quadratmeter Wohnfläche ausgeschrieben.



