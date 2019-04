Verschont mich bitte mit Michael Jackson

Am Samstagabend lief die Doku über den Kindesmissbrauch von Michael Jackson zum ersten Mal im deutschsprachigen Fernsehen. SRF wiederholt den Film am Dienstag mit einem «Club» zum Thema, «ob Kunst getrennt vom Künstler betrachtet werden darf». Es ist die ewige Frage, die sich immer dann stellt, wenn ein Grosser als Pädophiler (Jackson, Woody Allen), Vergewaltiger (Bill Cosby, Roman Polanski), Antisemit (Roger Waters) oder als anderweitig verachtenswerter Mensch entlarvt wird. Meist sind diese Debatten ebenso end- wie sinnlos: Hardcore-Fans würden ihrem Idol auch einen Massenmord verzeihen – und die Empörungsfraktion sieht heutzutage schon in einem Herrenwitz Grund genug, jemanden in der ewigen Hölle schmoren zu lassen.

Tatsächlich stellt sich die Frage nach der Trennung von Kunst und Künstler im Fall Jackson gar nicht. Wer den Film gesehen hat, wer die grosse Glaubwürdigkeit der Opfer und ihrer Familien anerkennt, und wer dabei selber mit einem einigermassen stabilen sexual-moralischen Koordinatensystem ausgestattet ist, wird nie wieder in seinem Leben einen Jackson-Song hören können – ohne dabei an die Bilder des Missbrauchs denken zu müssen.

Er wird bei den ersten Takten von «Thriller» sogleich das pädophile Monster sehen, das Kinder manipuliert, sie von ihren Familien trennt und sich an ihnen vergeht. Indem er ihnen – Achtung, letzte Chance, der Wahrheit zu entgehen – den Anus und den Penis leckt, die Kinder mit ihren Kindermündern zu Oralsex zwingt und sie anal zu vergewaltigen versucht.

Haben Sie die Bilder jetzt auch vor Ihrem Auge? Tut mir leid, aber Opfer wie Täter haben es verdient. Dürfen Radios weiterhin Jackson spielen? Sicher. Bloss müssen sie damit rechnen, dass die Hörer dies als Zumutung empfinden und den Sender wechseln. (SonntagsZeitung)