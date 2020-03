Viele Traumstrände gehen verloren

Sonnenbaden, Wellenreiten, Muscheln sammeln und barfuss durch den Sand spazieren: Strandferien sind der Inbegriff von Erholung. Jedes Jahr zieht es daher viele Schweizer ans Meer.

Schon heute sind jedoch zahlreiche Küstenabschnitte durch Erosion bedroht. Wie nun eine Studie zeigt, könnte der durch den Klimawandel ansteigende Meeresspiegel die Situation erheblich zuspitzen: Bis zur Hälfte aller Sandstrände könnten bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden, berichten Forscher in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change». Die gute Nachricht: Durch effizienten Klimaschutz liesse sich der Verlust von Sandstränden um rund 40 Prozent reduzieren.

Sandstrände machen rund 34 Prozent aller eisfreien Küstenlinien der Erde aus und finden sich in allen geografischen Breitengraden. Der Nutzen von Sandstränden und den dahinterliegenden Sanddünen geht weit über die Eigenschaft als Feriendomizil hinaus. Seit Jahrhunderten stellen Strände und Dünen wichtige Rohstoffe zur Verfügung, etwa Silizium und Feldspat für die Produktion von Glas und Keramik sowie Sand als Grundstoff für Beton.

Bedeutung der Sandstrände für Küstenschutz und Trinkwasser

Sandstrände und Dünen sind auch wichtige Wasserspeicher und Wasserfilter. Zum Beispiel werden die in den niederländischen Meijendel-Dünen vorhandenen wasserführenden Schichten seit Jahrhunderten als Trinkwasserquelle genutzt. Zudem sind Sandküsten eine natürliche Pufferzone, die das oft dicht besiedelte Hinterland vor Wellen und Sturmfluten schützt.

Für ihre Studie haben Forscher um Michalis Vousdoukas vom Joint Research Center in Italien in einem ersten Schritt Satellitendaten aus den Jahren 1984 bis 2015 analysiert: Wo zeigen sich Veränderungen bei den Küstenlinien? Dann haben sie die historischen Trends für zwei Szenarien in die Zukunft extrapoliert. Das eine Szenario ist ein «Weiter so», was einer Erwärmung um 3,7 Grad bis ins Jahr 2100 entspricht. Beim anderen Szenario beschränkt ein wirksamer Klimaschutz die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf 1,8 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit.

Mit ihrem Modell bestimmten die Forscher, wie stark die Küsten aufgrund von verschiedenen Einflüssen erodieren dürften: aufgrund von geologischen Faktoren, durch den Eingriff des Menschen, durch den je nach Szenario prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels und durch veränderte Wettermuster wie etwa durch den Klimawandel verstärkte Sturmfluten.

Die Resultate: Bis 2100 dürften sich die Sandküsten bei einem «Weiter so» um 35 bis 164 Meter zurückziehen. Unter anderem für die Sandküsten Zentraleuropas prognostizieren die Forscher im Mittel einen Rückzug um mehr als 100 Meter. Im Mittel um mehr als 200 Meter dürften die Sandstrände in Zentral- und Nordamerika, in Südasien, Nordaustralien und in Teilen der Karibik schrumpfen.

Mit nachhaltigen Massnahmen lassen sich Küsten retten

Betrachtet man die Länge der betroffenen Küstenabschnitte, die im Szenario «Weiter so» bis 2100 verloren gehen, dann ist Australien die Erosionsnummer Eins: Rund 14’800 Kilometer Sandküste könnten dort verschwinden. Das entspricht 50 Prozent der Sandstrände des Landes. Kanada folgt mit 14’400 Kilometern auf Rang 2, gefolgt von Chile mit 6700 Kilometern. Den Anteil des durch den Klimawandel verursachten Meeresspiegelanstiegs an der Erosion der Küsten beziffern die Autoren im Szenario «Weiter so» zum Ende des Jahrhunderts mit 85 Prozent.

Würde die Erwärmung auf 1,8 Grad begrenzt, könnte das den Rückzug der Küsten bis 2100 um 40 Prozent reduzieren, heisst es in der Studie. Die Tiefe der Sandstrände würde dann im Mittel um 42 Meter weniger schrumpfen als im Szenario «Weiter so».

Stefan Schimmels vom Forschungszentrum Küste in Hannover findet die Studie «relevant und interessant, weil sie die Erosion global betrachtet». Das zeige, von welcher Grössenordnung der zu erwartende Rückzug der Sandstrände sei. «Allerdings sind die Resultate mit grosser Unsicherheit behaftet. Und wegen der globalen Perspektive zeigen sie nicht im Detail, vor welche Herausforderungen die einzelnen Länder gestellt werden.»

Eigentlich sind Sandküsten recht belastbare Systeme, die sich dynamisch an veränderte Bedingungen wie einen steigenden Meeresspiegel anpassen. Unter anderem durch den Siedlungsdruck verlieren sie aber zunehmend diese Befähigung, heisst es in der Studie: «Viele Küsten haben bereits ihre natürliche Fähigkeit verloren, sich an die Erosion anzupassen oder sich davon zu erholen.»

Das habe auch damit zu tun, dass Staudämme entlang von Flüssen den natürlichen Nachschub an Sediment zur Regeneration der Küsten versiegen liessen. Daher betrachten die Forscher Küsten, die sich gemäss den Berechnungen um mehr als hundert Meter zurückziehen dürften, als stark gefährdet. «Meist ist es keine Option, die Natur einfach walten zu lassen», sagt Schimmels.

Wie hoch der ökonomische Schaden durch den Verlust von Sandstränden ist, lässt sich laut Studienautor Vousdoukas kaum beziffern. «Eine solche Analyse ist sehr komplex. Dazu müssten alle ökonomischen Verknüpfungen berücksichtigt werden. Das wäre eine eigene Studie wert.»

Wie die Forscher schreiben, habe die Erfahrung gezeigt, dass eine effektive, ortsspezifische Planung der Küsten die Erosion der Strände abfedern und zu einer stabilen Küstenlinie führen könne. Eine positiv formulierte Botschaft aus der aktuellen Studie sei daher: Obwohl der Meeresspiegelanstieg fast überall zum Rückzug der Küsten beitrage, sei die Erosion in einigen Regionen von menschlichen Eingriffen dominiert. Theoretisch sollte es daher zumindest an solchen Orten möglich sein, die Erosion durch nachhaltigeren Küstenschutz zu reduzieren.

Zugleich aber übe der erwartete Meeresspiegelanstieg einen beispiellosen Druck auf die Küsten aus, heisst es in der Studie. Es sei nötig, angemessene Anpassungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.



