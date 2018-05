Warnwesten für Hühner? Tangas fürs iPhone? Ein Sperma Kochbuch?

Wollten Sie schon immer wissen, wie es riecht, wenn ein Einhorn furzt? Kein Problem. Mit dem Raumspray «Einhorn-Pups» können Sie Ihre Wohnung jederzeit in einen Einhornstall verwandeln. Sie riecht dann Gott sei Dank nicht nach Pferdeblähungen, sondern nach Zuckerwatte. Oder hätten Sie lieber etwas Einhorn auf dem Teller? Auch das lässt sich organisieren. «Einhorn-Fleisch» in der Dose gibts schon ab 10 Dollar im Internet. Natürlich gilt: nur solange Vorrat. Bei Galaxus zum Beispiel ist die Delikatesse derzeit nicht mehr lieferbar.

Es gibt alles, wirklich alles zu kaufen, was man nie für möglich gehalten hätte. Auf Facebook-Seiten wie «Unnützes Zeug» oder «Dinge, die die Welt nicht braucht», wo sich die Community regelmässig über die neusten Gadgets amüsiert, findet der Laie allerlei Wunderliches: Kiwi-to-go-Boxen, Regenschirme für Hunde, Gurkenfinger, Scheibenwischer-Nachschneider, und, und, und. Offensichtlich findet jeder erdenkliche Quatsch einen Käufer – und man fragt sich: Sind wir denn alle bescheuert?

Claude Messner muss bei dieser Frage schmunzeln. Der 43-Jährige ist Professor für Consumer Behaviour an der Uni Bern, die Psyche von Konsumenten ist für ihn ein offenes Buch. «Im Grunde brauchen wir die meisten Produkte nicht. Das fällt bei einem Einhorn-Pups nur mehr auf als bei Panini-Bildli oder einer Markenjeans für 300 Franken», hält Messner fest. «Viele Verhaltensweisen von Konsumenten lassen sich nicht mit der Nützlichkeit, sondern nur mit der psychologischen Funktion eines Produkts verstehen.»

Zeig mir, was du kaufst, und ich sage dir, wer du bist

Messner selbst outet sich als grosser Fan von Nonsense-Artikeln. «Einem Freund aus Deutschland habe ich einmal einen runden Teppich in Wurstoptik geschenkt. Er fand das Geschenk recht witzig.» Die Wurst sei für die Deutschen was Käse für die Schweizer, und deshalb habe sich der Freund mit dem Teppich durchaus identifizieren können, findet Messner – halb im Witz, halb im Ernst. Wer einen Wurstteppich besitzt, erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit, und das ist laut Messner bei vielen Produkten ein wichtiges Kriterium, gerade im Zeitalter von Social Media.

Die Gründe, weshalb Nutzer auf Facebook Posts teilten, seien den Kaufmotiven sehr ähnlich, erklärt der Wissenschaftler. «Man möchte zum Beispiel einen bestimmten Eindruck von sich vermitteln.» Wenn also jemand einen Tanga fürs iPhone kauft und dies öffentlich zur Schau trägt, will die Person nicht nur Humor beweisen, sondern auch signalisieren, dass sie durchaus freizügig ist. Ein weiterer wichtiger Faktor: Anhand von Produkten kann man seine Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe ausdrücken. Wer sich für sportlich und männlich hält, kauft sich vielleicht nicht nur einen Sprint-Fallschirm (obwohl dieser beim Schau-Joggen auf der Seepromenade total unpraktisch ist), sondern auch einen zählenden Bieröffner, um am Grillabend zu punkten.

Die Eldorados für unnützes Zeug

Bei Scherzartikeln spielt auch die Emotionsregulierung eine relevante Rolle. Sprich: Man will sich oder andere aufheitern. Darum verschenkt man zum Beispiel einen Babymopp. «Mütter von Kleinkindern haben viel Stress, und wenn ihnen jemand einen Strampler schenkt, mit dem ihr krabbelnder Sprössling auch noch den Boden aufwischt, macht das für einen Moment gute Laune», so Messner. Entsprechend beliebt sind Scherzartikel als Geschenke, wenn man selbst keine originelle Idee hat.

Ausserdem, gibt der Experte zu bedenken, werden heutzutage viele Produkte auf sozialen Medien beworben, und da haben es unkonventionelle, lustige oder interessante Artikel leichter als jene, die bloss nützlich sind. «Eine Zahnpasta mit Speckgeschmack wird im Gegensatz zu einer normalen angeklickt und geteilt. Schon deshalb kann es sich lohnen, einen solchen Artikel herzustellen.» Manche Produkte seien aber auch nur PR- oder Internet-Gags. «Man kann sie nicht kaufen, sie existieren nur virtuell, zum Beispiel das Burkdl, ein Mix aus Burka und Dirndl.»

Doch auch der originellste Blödsinn hat eine Halbwertszeit. Will man im Gespräch bleiben, muss man sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Das gilt für die Erfinder genauso wie für die Konsumenten. Dass dennoch Tausende von Produkten existieren, auf die niemand gewartet hat, hängt nicht zuletzt mit Online-Marktplätzen wie Geschenkidee.ch oder Amazon zusammen. Hier können Hersteller und Händler beliebige Produkte einem Massenpublikum anbieten, sofern sie die Bestimmungen der Plattformen erfüllen. Ob ihre Gadgets tatsächlich gekauft werden, ist jedoch eine andere Frage. Denn: Was sich auf dem Markt durchsetzt, ist nur ein Bruchteil dessen, was für den Markt erfunden wurde.

(SonntagsZeitung)