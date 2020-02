Was unser Bundesrat von Boris Johnson lernen sollte

In der Europapolitik herrscht in Bern schon fast gespenstische Ruhe. Vor der Abstimmung über die SVP-Initiative will niemand die heisse Kartoffel des Rahmenabkommens anfassen. Zu diesem Thema gab es letztmals News am WEF in Davos. Dort traf sich der halbe ­Bundesrat mit Ursula von der Leyen, der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission. ­Danach hiess es, die EU lasse die Schweiz bis zur Abstimmung in Ruhe, allerdings gebe es ­danach nur noch ein Zeitfenster von neun Tagen, um die letzten drei offenen Fragen des Rahmenabkommens auszudiskutieren. Als da wären: der Lohnschutz, die Unionsbürgerrichtlinie und die kantonalen Beihilfen.

Die «Weltwoche» hat das damals nicht mit­bekommen und für sich das Thema vor zehn Tagen entdeckt. Danach warf sie Bundes­präsidentin Simonetta Sommaruga quasi Landesverrat vor, diese ­Woche gleich noch ­einmal. Warum genau, ist nicht ganz klar. Wenn schon, müsste man eigentlich dem Bundesrat vorwerfen, er habe vor knapp einem Jahr einen verheerenden Fehler begangen, als er der EU signalisierte, wenn dann die drei monierten Punkte korrigiert seien, würde der Vertrag unterzeichnet. Doch das wäre verheerend, auch aus der Sicht von vielen, die eigentlich pro-europäisch eingestellt sind.

Denn selbst wenn der Bundesrat bei allen drei offenen Fragen einen Verhandlungssieg verbuchen könnte, wäre der Vertrag noch immer unbrauchbar. Das Hauptproblem, dass in Streitfragen letztlich der Europäische Gerichtshof das Sagen hätte, wäre nicht gelöst. Weiter würde die erweiterte Guillotineklausel bestehen bleiben, die bedeutet, dass die EU de facto jederzeit einseitig alle bilateralen Verträge kündigen könnte. Bei jeder Volks­abstimmung, die europäisches Recht betrifft, wären somit sämtliche bilateralen Verträge bedroht. Damit würde die direkte ­Demokratie quasi ausgehebelt.

Gegenüber England will die EU nach dem ­Brexit nun Ähnliches durchsetzen wie im Fall der Schweiz. Auch von den Briten fordert sie, dass es in Streitfällen zwar ein Schiedsgericht gibt, letztlich aber die Beurteilung des Euro­päischen Gerichtshofs ausschlaggebend ist. Englands Regierungschef Boris Johnson hat das ­sofort abgelehnt. Denn was für einen Sinn ergibt es, dass sein Land aus der EU austritt, wenn es sich weiterhin dem europäischen Gericht unterstellt? Dasselbe gilt auch für die Schweiz: Ergibt es Sinn, wenn wir zwar nicht bei der EU dabei sind, aber deren Gerichtsurteile als bindend für unser Land ansehen? Darum sollte der ­Bundesrat den Mut haben, zu sagen, man habe sich geirrt, dann den Vertrag zurückweisen und in Brüssel echte Neuverhandlungen verlangen.



