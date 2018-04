Im Keller der Naturkosmetikfirma Weleda lagern sieben Millionen Franken. Deshalb nennen sie ihn Schatzkammer, auch wenn er mit seinen Betonböden und den Stellwänden aus Pressspan so gar nicht danach aussieht.

Man riecht sofort, in welcher Form hier die Millionen liegen: in ätherischen Ölen. In riesigen Fässern stehen sie in Metallregalen. Rosenöl, Blutorangenöl, Tonkabohne, Fenchel, Lavendel, Krauseminze. Viele sind mehrere Tausend Franken pro Liter wert, wie das schwere, süssliche Moschuskernöl, das mehr als 12'000 Franken kostet.

«Der ganze Markt ist spekulativ wie ein Aktienmarkt», sagt Peter Feldnick, ein hemdsärmeliger Typ in Latzhose, der hier im deutschen Schwäbisch Gmünd, wo Weleda seine Hauptproduktionsstätte hat, nach Geheimrezepten Düfte mischt. Ausgetüftelt werden diese Rezepte in Arlesheim BL, dort ist auch der Sitz der Firma. 760 der insgesamt 2400 Angestellten arbeiten in Deutschland, 330 in der Schweiz.

Natürlichkeit gehört zum Prinzip

5000 Kilogramm Rosenblätter braucht man für einen Liter ätherisches Öl. «Als in Ägypten die Ernte ausfiel, hat sich der Preis für Jasminöl verdoppelt», sagt Feldnick. «Auch der für Vanilleöl ist stark gestiegen, als chinesische Händler den Markt nahezu leer gekauft hatten, um damit zu spekulieren.»Neben Feldnick steht Aldo Ammendola, weisser Kittel über dem Anzug. Er ist einer der drei Geschäftsführer der Weleda AG, zuständig für Forschung, Entwicklung und Herstellung. «Mit synthetischen Duftstoffen hätte man solche Probleme nicht», sagt er. «Aber die verwenden wir nicht.»

Natürlichkeit gehört zum Prinzip von Weleda, seit fast hundert Jahren. Es ist eines der ungewöhnlichsten Unternehmen der Pharma- und Kosmetikbranche: Statt eines Chefs gibt es drei, und die Umwelt steht über dem Profit. Die Produkte mit den wasserfarbenbunten Verpackungen standen schon in den Regalen der Bioläden, als Jutetaschen und Birkenstock-Sandalen noch den Ökopuristen vorbehalten waren.

Heute ist Naturkosmetik längst keine Nischenware mehr. 2017 machte sie laut der Beratungsfirma Naturkosmetik Konzepte rund fünf Prozent des Umsatzes mit Kosmetik in der Schweiz aus. Und der Anteil wächst: Während der gesamte Schweizer Kosmetikmarkt letztes Jahr um zwei Prozent schrumpfte, gewann die Naturkosmetik drei Prozent dazu. Das Angebot werde laufend ausgebaut, sagt Elfriede Dambacher, Inhaberin von Naturkosmetik Konzepte. «Vor allem grosse Detailhändler wie Coop, Migros oder Müller stocken ihr Sortiment auf.» Man spreche schon vom postmineralischen Zeitalter: «Gewöhnliche Kosmetika enthalten oft Mineralöle. Das ist bei vielen in Verruf geraten.»

Herstellungsprozess auf Nachhaltigkeit ausgerichtet

Bei der reinen Naturkosmetik entfällt dem Marktforschungsinstitut GFK zufolge fast ein Viertel des Marktes auf Weleda. Doch die Konkurrenz wächst. Weleda gehe noch einen Schritt weiter, sagt Geschäftsführer Ammendola. Indem das Unternehmen nicht nur auf natürliche Inhaltsstoffe setze, sondern vom Anbau der Rohstoffe über die Produktion bis zur Verpackung auf Nachhaltigkeit achte, Lieferanten streng kontrolliere und fair bezahle.

In einem Gebäude gegenüber der «Schatzkammer» wird jeder Rohstoff genau geprüft. Laboranten sitzen hinter Mikroskopen, in einem Kolben köcheln Kamillenblüten in Wasser. Egal ob es sich um Sesamöl aus Mexiko oder Calendulablüten aus dem Heilpflanzengarten handelt, den Weleda auf einer Fläche von 23 Hektaren am Rande der Schwäbischen Alb betreibt – alles wird untersucht. Getrocknete Pflanzenteile werden verbrannt und die Asche gewogen, ätherische Öle werden destilliert, auf Dichte, Säure, Inhaltsstoffe und Geruch getestet. 83 Prozent der Rohstoffe stammen aus biologischem Anbau, auf künstliche Farb-, Duft- und Konservierungs­stoffe verzichtet die Firma.

Als sich der Erfinder der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, und die holländische Ärztin Ita Wegman vor rund 100 Jahren zusammentaten, hatten sie vor allem ein medizinisches Konzept im Sinn: Arznei sollte die körpereigenen Heilkräfte aktivieren, statt nur Krankheitssymptome zu bekämpfen. Das war damals radikal. 1921 ging aus zwei von Steiner und Wegman gegründeten Firmen Weleda hervor, benannt nach einer germanischen Heilpriesterin. Noch heute basieren die meisten Produkte auf Rezepturen der Gründer.

Von Anfang an stellte die Firma nicht nur Naturkosmetik, sondern auch anthroposophische Arzneimittel her. Wirtschaftlich ist die Arzneimittelsparte jedoch schon lange nicht mehr. Fast drei Viertel der 480 Millionen Franken Umsatz kamen 2017 durch die Naturkosmetik rein. Die Arzneimittel werden querfinanziert. Warum stösst die Firma diese seit Jahrzehnten defizitäre Sparte nicht ab? «Das ist überhaupt keine Option, damit würden wir das Herz der Weleda herausreissen», sagt Ammendola.

Globuli und Salben sollen ­profitabel werden

Dass Weleda eine eigene Firmenphilosophie hat, ist nicht zu übersehen. Vor dem Gebäude in Schwäbisch Gmünd plätschert ein Brunnen neben einem Bienenstock, im Eingangsbereich liegen Edelsteine in einer Vitrine, den Geschäftsbericht schmückt eine Bildercollage, die Kinder des betriebseigenen Waldorfkindergartens gemalt haben. «Man muss keinen anthroposophischen Hintergrund haben, um hier zu arbeiten», sagt Ammendola in seinem Büro, das erstaunlich klein ist für ein Chefbüro. Aber man sollte in die «Wertekultur» passen. «Die Menschen kommen oft gezielt zu uns, weil wir eine besondere, achtsame Art haben, miteinander und mit der Natur umzugehen», sagt er. «Bei uns steht der Sinn des Tuns im Vordergrund, und nicht nur schnödes Geldverdienen.» Gewinnmaximierung sei nicht das oberste Ziel.

Dass man trotz allen sinnvollen Tuns die Umsätze nicht aus den Augen verlieren sollte, zeigte sich im Jahr 2011. Weleda erwirtschaftete auch mit Naturkosmetik keinen Gewinn mehr und stand kurz vor der Insolvenz. Wegen einer Software-Umstellung konnten Rechnungen für bereits versendete Waren nicht gestellt werden, Umsatzziele wurden verfehlt. «Das waren wirklich hausgemachte Probleme, Managementfehler», sagt Ammendola, der erst danach in die Firma kam.

Bis Ende dieses Jahres will Weleda alle Schulden aus der Krise getilgt haben. Die Umsätze steigen, wenn auch langsam, im vergangenen Jahr um knapp drei Prozent. Ammendola und seine Kollegen haben ein weiteres ehrgeiziges Ziel: die Globuli und Salben endlich profitabel zu machen. Langfristig sollen die Arzneimittel die Naturkosmetik sogar überholen. Immerhin ist da die Konkurrenz nicht so gross.

(SonntagsZeitung)