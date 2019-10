Wenn Antonio Banderas nachspielt, was wir recherchiert haben

Die Situation hat etwas Bizarres. Man setzt sich nach dem Abendessen aufs Sofa. Schaltet Netflix ein und schaut gemütlich zu, wie Meryl Streep, Antonio Banderas und Gary Oldman nachspielen, was man selber erlebt hat.

Ich bin einer von Hunderten Journalisten, denen es letzte Woche so ergangen ist. Mit Spannung klickten wir alle auf den Film «The Laundromat», der Waschsalon. Regisseur Steven Soderbergh erzählt darin mit Starbesetzung die Geschichte der Panama Papers nach.

Die Panama Papers?

«Das ist doch diese furchtbar komplizierte Geschichte», sagen meine Freunde. «Ging es nicht um Offshorefirmen und so? Und hast du da nicht auch was gemacht? Also ich hab es nicht kapiert.»

«Ja», seufze ich jeweils. «Wir ­haben da mitgemacht. Über 370 Journalisten waren weltweit dabei. In der Schweiz allein waren wir ­sieben. Und ja, es war nicht leicht zu verstehen. Aber immerhin mussten zwei Regierungschefs zurücktreten (in Island und in ­Pakistan). 1,2 Milliarden Dollar aus hinterzogenen Steuern haben die Behörden dank der Recherchen zurückgeholt. Aber du hast schon recht, es waren schrecklich komplizierte Geschichten.»

Versteckte Gelder enthüllt: Was hats gebracht? Die Panama-Papers-Bombe platzte vor drei Jahren: Nun zeigt sich, wie viel Geld dadurch in die Staatskassen floss. (Abo+)

Umso gespannter war ich, wie nun die Hollywoodsuperstars ­diesen Knäuel von geheimen Finanzdeals entwirren, die wir ­damals vor uns hatten. Haben die Profis es ­geschafft, daraus eine ­Story zu machen, die einen packt? Begreifen jetzt endlich auch meine Freunde, um was es geht? Wird es eine Tragödie, die das ganze Drama der Story zeigt?

Die Antwort auf die letzte ­Frage kennt man schon nach wenigen ­Sekunden: Es ist alles andere als eine Tragödie. Im Gegenteil, ­Soderbergh hat eine Komödie gedreht. Oldman und Banderas spielen die beiden zentralen ­Anwälte aus Panama, über die all diese schmutzigen Deals liefen. Es waren die Daten aus ihrer Kanzlei, die zu uns Journalisten gelangten. Wir nannten sie deshalb die Panama Papers.

Es geht um einen reichen Amerikaner. Gegen ihn wurde wegen Kinderprostitution ermittelt und wegen des Betriebs eines Kinderbordells in Russland.

Soderbergh lässt die beiden Herren gleich zu Beginn im Smoking auftreten. Sie erklären mit einem Martini in der Hand den Unterschied zwischen Tausch­handel und Geld. Dafür geben sie ein paar grunzenden Höhlenmenschen, die in Fellen neben ihnen kauern, Geldscheine. Die Neander­taler essen diese prompt auf.

Es ist schwer zu beschreiben, wie diese Einstiegsszene auf jemandem wirkt, der während Monaten seines Lebens die Mails der beiden Anwälte auf dem Bildschirm hatte, um minutiös zu rekonstruieren, was sie in Wirklichkeit taten. Zu meiner eigenen Überraschung hat mich diese Szene wie auch die folgende Komödie vor allem traurig gemacht. Es hat mich wirklich mitgenommen. Schon nach wenigen Sekunden kam das Gefühl auf, dass hier eine grosse Chance verpasst wurde.

Den meisten Zuschauern wird es vermutlich anders gehen. Sie sehen in 95 Minuten drei durchaus unterhaltsame Episoden aus der Recherche. Sie zeigen auf der Leinwand mehr oder weniger lustig, was wir tatsächlich in den Daten fanden. Immer wieder unterbrochen von den Panama-Anwälten Banderas und Oldman, die dem Publikum alles erklären.

Eine der Schlüsselfiguren im Fall Panama Papers: Jürgen Mossack. Foto: PD

Wieso wirkt das auf mich so niederschmetternd? Um das zu erklären, hier eine Szene aus den echten Panama Papers, wie ich sie erlebte.

Es geht um einen reichen Amerikaner. Gegen ihn wurde wegen Kinderprostitution ermittelt und wegen des Betriebs eines Kinderbordells in Russland. Er hat drei Mädchen vergewaltigt. Zwei 13- und eine 14-Jährige. Letztere hat er an ihrem Geburtstag missbraucht. Alle waren Waisen. Er hat die Tat zugegeben und wurde in den USA zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Bei den Ermittlungen um den Kinderprostitutionsring durchleuchteten die US-Staatsanwälte die Finanzen des Mannes mit grossem Aufwand. Sie fanden keine verborgenen Kassen. Doch dann kamen die ­Panama Papers. Wir fanden bei der Durchsicht der Daten eine geheime Briefkastenfirma, die der Amerikaner bei den Panama-Anwälten gekauft hatte – bei Banderas und Oldman sozusagen. Wir wandten uns damit an die zuständigen US-Ermittler. Die Szene, die sich mir eingeprägte, ist die Reaktion der leitenden US-Staatsanwältin auf unsere Recherche: Sie hatte ­absolut keine Ahnung von der Briefkastenfirma.

«Die Verbrechen der Kunden dieser Kanzlei hätten ­sicher einen guten Film gegeben»

Selbst das US Department of Justice also, die mächtigste Ermittlungsbehörde der Welt, hatte offenbar keine Chance, die Geheimnisse der Panama-An­wälte zu lüften.

Das macht für mich die Panama Papers aus. Die Ahnungslosigkeit der Ermittler, die Zeugenaussagen der missbrauchten Kinder, die wir lesen konnten. Und immer wieder neue Kriminelle, die wir unter den ­Kunden fanden, etwa den Chemiewaffenhändler des syrischen Regimes. Es war die Erfahrung, dass man gegen Geld die totale Diskretion erhält. Und dass es mitunter die schlimmsten Verbrecher der Welt sind, die diese Diskretion von Anwälten in Panama kaufen.

Genau hier liegt das Problem. Die Sanktions­brecher, Drogendealer und Kinderschänder, auf die wir stiessen, waren alles nur die Kunden der Kanzlei in Panama. Ihre Verbrechen hätten sicher einen guten Film ergeben, und tatsächlich kommen auch zwei dieser Mord-und-Totschlag-Fälle am Rande vor in «The Laundromat». Aber diese Verbrechen waren alle schon bekannt. Auch im Falle des US-Amerikaners, der ja bereits verurteilt war.

Ramón Fonseca wird im Film von Antonio Banderas dargestellt. Foto: PD

Neu war, dass wir erstmals sehen konnten, wie diese Leute dank der Kanzlei in Panama ihre Konten, Jachten und Villen verstecken konnten. Übrigens in vielen Fällen tatkräftig unterstützt von Schweizer ­Anwälten. Im geschilderten US-Fall haben wir endlose E-Mail-Verläufe gelesen, in denen die Anwälte in Panama zynisch abhandeln, was der Mann mit den Kindern getan hatte. Nur um dann zum Schluss zu kommen, dass dies nicht reiche dazu, den Ermittlern ­seine geheime Firma zu verraten. Auch wenn ihnen bekannt war, dass er ins Gefängnis musste.

Aber ist das eine gute Filmstory? Ein paar Schlipsträger, die angesichts der schrecklichen Verbrechen ihrer Kunden immerfort mit den Achseln zucken und weiter das Geld der Täter verstecken? Und die noch dazu Tricks dafür verwenden, die so kompliziert sind, dass kein normaler Mensch sie versteht?

Wir hatten jedenfalls grosse Probleme, diese ­Machenschaften vernünftig zu erzählen. Klar, das Ganze hatte massive Auswirkungen. Nicht zuletzt deshalb gibt es überhaupt einen Film. Aber es war für die Leser wie jetzt für die Zuschauer schwere Kost. Und damit sind wir wieder bei Banderas, Oldman und Meryl Streep, die eines der Opfer der Anwälte spielt.

Ich hatte gehofft, dass diese Starcrew es schafft, die ganze Abgründigkeit der Panama Papers auf die Leinwand zu bannen. Dass alle davon gepackt und er­schüttert werden, so wie wir damals.

Doch mit einer Komödie geht das nicht. Soderbergh setzt auf die Lächerlichkeit und die Absurdität der beiden Geldverstecker. Sozusagen auf die Banalität des Bösen. Man kann das machen. Die beiden sind wirklich seltsame Figuren. Man kann über sie lachen. Aber das Resultat ist, dass die meisten am Schluss wohl einfach etwas hilflos mit den Achseln zucken und murmeln: «Sind doch eh alles Gauner.» Und dann «Stranger Things» weiterschauen.

«The Laundromat»: jetzt auf Netflix



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App