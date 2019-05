Wenn das Spitzenpferd plötzlich lahmt

Nicht nur Kunstwerke oder Luxusautos führen bei der Eidgenössischen Zollverwaltung immer mal wieder zu Ermittlungen, weil die Besitzer bei der Einfuhr hohe Steuern zahlen müssten – dies aber manchmal unterlassen.

Auch wertvolle Pferde kosten eine Stange Geld, wenn sie importiert werden. Die Eidgenössische Zollverwaltung führt derzeit ein Strafverfahren gegen Peter Schildknecht, einen der bekanntesten Besitzer von Springpferden. Er soll laut Zollbehörde zwischen 2012 und 2015 bei der Einfuhr von vier Edelpferden falsche Angaben zu ihrem Wert gemacht haben, um Einfuhrsteuern zu sparen. Das geht aus einem nicht rechtskräftigen Urteil des Bundesverwaltungs­gerichts hervor. Schildknecht bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Schildknecht gehört in der Ostschweiz zur Lokalprominenz. Er besitzt das Gastro-Unternehmen PSG – ein Kürzel für Peter Schildknecht Gastronomie. Auch seine Pferde tragen oft diese Abkürzung. So etwa der heute 13-jährige dunkelbraune Wallach PSG Future. Ein Spitzenpferd. 2016 gewann Pius Schwizer mit ihm in Zürich das Weltcupspringen.

Die Springpferde waren nur vorübergehend krank

Schildknecht kaufte das junge Pferd im April 2010 in Deutschland für 180'000 Franken. Dort blieb es eine Weile und wurde trainiert. Handschriftlich notierte er in einem Kassabuch, welches die Zollfahnder bei ihm sicherstellten, dass das Tier einen Anlagewert von einer Viertelmillion Franken habe.

Doch als er den Holsteiner-Wallach eineinhalb Jahre später über die Grenze bringen liess, wurde das Tier in den Formularen für die Einfuhr lediglich mit 115'290 Franken bewertet. Dasselbe bei zwei weiteren Pferden. Eines kaufte er für 120'000 Franken, deklarierte aber nur 18'250 Franken. Für das andere bezahlte er 310'000 Franken, gab aber nur 21'600 Franken an. Die Geschichte wiederholt sich mit dem Spitzenpferd Opus PSG. Schildknecht verkaufte es 2010 für über eine Million Franken an die Prinzessin Haya bint al-Hussein von Jordanien. Damals hiess es, es sei das teuerste je aus der Schweiz exportierte Springpferd. 2014 kaufte es Schildknecht wieder zurück – und deklarierte es beim Zoll mit nur 80'000 Franken. Ein Pferd meldete er erst gar nicht an.

Vier Pferden ist eines gemeinsam. Die starke Wertverminderung habe damit zu tun, erklärte Schildknecht den Zollfahndern, dass alle vier Tiere zum Zeitpunkt der Einfuhr gesundheitlich stark angeschlagen und deshalb lahm gewesen seien. Sie hätten orthopädische Probleme gezeigt, eines habe sogar einen Nervenschnitt gehabt, welcher «zur völligen Sportuntauglichkeit» geführt habe. Ein Zeuge erzählte den Ermittlern indes, der Nervenschnitt sei erst nach der Einfuhr passiert.

Für den späteren Weltmeister PSG Future reichte der Gastronom ein Zeugnis eines Tierarztes ein, datiert vom 16. Mai 2016. Darin will sich dieser erinnern, dass er das Tier im Herbst 2011 nach der Einfuhr untersucht und «verschiedene gesundheitliche Probleme» festgestellt habe, die zu einer «Lahmheit» geführt hätten. Als er das Tier vier Monate später erneut angeschaut habe, sei es «klinisch ohne Lahmheit gewesen».

Derselbe Tierarzt stellte auch für weitere Pferde erst Jahre später verfasste Zeugnisse aus. Für die Zollfahnder haben diese Angaben deshalb «einen stark reduzierten Beweiswert», wie im Urteil steht.

Das Spitzenpferd war vor und nach der Einfuhr an Turnieren

Die Ermittler bestellten bei einem Professor der Veterinärmedizin ein Gutachten. Dieser führt aus, dass Röntgenbilder bei PSG Future Veränderungen zeigten, die bei Sportpferden als Abnutzungserscheinungen bekannt seien. Wie auch menschliche Spitzensportler seien diese Pferde wegen jahrelanger Überlastung anfälliger. Dann brauche es eine Pause. In der Regel könne der Sport nachher weiter ausgeübt werden. Anders könne man sich in diesem Fall nicht erklären, dass «PSG Future gut vier Monate nach der Einfuhr solche Erfolge» habe erzielen können, meint der Gutachter. Das Spitzenpferd war zehn Tage vor der Einfuhr im September 2011 an einem Turnier in Deutschland. Einige Monate danach holte es 2012 den zweiten Platz am Goldcup in München.

Im Streit zwischen der Zollbehörde und Schildknecht steht es zurzeit 3:2. Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass Schildknecht bei drei Pferden mit seinen Argumenten falsch liege, bei zweien habe der Zoll aber den Wert nicht korrekt berechnet. Statt einer Nachsteuer und Zoll von 74'454 Franken, wie es die Behörde verlangte, soll er nun 40'000 Franken nachzahlen. Der Fall geht ans Bundesgericht in Lausanne.



