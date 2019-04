Wenn der Rücken ruckzuck heilen soll

43 Bandscheibenvorfälle pro Tag operierten Wirbelsäulenchirurgen 2017 an hiesigen Spitälern, 15'621 waren es im ganzen Jahr. Zwölf Jahre früher, im Jahr 2005, betrug die Anzahl dieser Operationen erst rund 8000, also etwa die Hälfte. Noch krasser sind die Zahlen bei den Wirbelversteifungen: Schraubten Chirurgen im Jahr 2005 rund 3700-mal zwei oder mehr Wirbel zusammen, schnellte diese Zahl bis 2017 auf fast 10'000 hoch, also fast dreimal so viel wie 12 Jahre zuvor.

Warum die Zahl der Rückenoperationen derart stark zugenommen hat – weit stärker als das Bevölkerungswachstum im gleichen Zeitraum –, kann niemand sagen. «Das sind sehr spannende Zahlen, verursacht durch verschiedene Faktoren», sagt der Wirbelsäulenchirurg Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich und Direktor des Universitären Wirbelsäulenzentrums Zürich.

Welches diese Faktoren sind, darüber gibt es nur Vermutungen. So könnte das veränderte Freizeitverhalten mit einem Trend zu Risikosportarten dazu führen, dass es mehr Wirbelsäulenverletzungen gebe bei Jugendlichen, sagt Lukas Wildi, Chefarzt Rheumatologie am Kantonsspital Winterthur (KSW). «Das ist die schöne Erklärung.» Seine «nicht so schöne Erklärung» lautet anders: «Es gibt ein offensichtliches Problem: falsche Anreize.» Solche Operationen seien sehr gut bezahlt, sagt Wildi. Damit bestehe die Gefahr einer vorzeitigen Indikationsstellung für eine Operation ohne vorgängiges Ausschöpfen der nicht operativen Therapie.

Ein anderer angefragter Facharzt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sieht das ähnlich: «Aus meinem Praxisalltag vermute ich schon lange, dass die Zahl der Rückenoperationen rasch ansteigt.» Die Spitäler ­seien gewinnorientiert, und mit einer Operation würden sie deutlich mehr verdienen als mit einer Physiotherapie-Verordnung.

Für allgemein versicherte Patienten betragen die gesamten Behandlungskosten bei einer Bandscheiben-Operation rund 10'000 Franken. Eine Versteifung ist wesentlich teurer, sie schlägt je nach Schweregrad mit 24'000 bis 33'000 Franken zu Buche. Allein die 6000 zusätzlichen Versteifungen seit 2005 kosten das Gesundheitswesen schweizweit rund 180 Millionen Franken – jedes Jahr.

Beim Versteifen wird oft auch gleich eine Bandscheibe entfernt

Bei den Bandscheiben-Operationen ist die Rechnung schwieriger. Denn die Zahl von 15 621 Eingriffen im Jahr 2017 beinhaltet sowohl Hauptbehandlungen – wenn die Patienten gezielt deswegen operiert werden – als auch Nebenbehandlungen. Darunter versteht man Eingriffe, die im Rahmen einer anderen Operation, etwa einer Versteifung vorgenommen werden. Vor allem letztere Kategorie hat in den zwölf Jahren stark zugenommen – möglicherweise wegen der stark steigenden Zahl an Versteifungs-Operationen. Die Zahl der Hauptbehandlungen hingegen entwickelte sich nur leicht, in etwa parallel zum Bevölkerungswachstum. Und: Der Trend zu immer mehr Rückenoperationen hat sich seit 2014 abgeflacht, die Zahlen haben sich zuletzt gar stabilisiert.

Bandscheibenvorfälle, auch Diskushernien genannt, sind sehr häufig. Offizielle Zahlen gibt es keine, doch kann man, konservativ gerechnet, von mindestens 50 000 bis 100 000 Fällen schweizweit pro Jahr ausgehen. Bei einer Diskushernie quellt die gallert­atige Masse, die wie ein Stossdämpfer zwischen den Wirbelkörpern funktioniert, hervor. Drückt diese Masse auf einen Nerv, kann das stark schmerzen und bis hin zu Lähmungserscheinungen führen.

«Bei stärkeren Lähmungen wie auch Blasenentleerungsstörungen muss man sofort operieren», sagt Mazda Farshad vom Balgrist. Da gebe es keine andere Option. Weniger klar sei es bei sogenannt halb harten Kriterien, zum Beispiel wenn die Muskeln, etwa jene des Fusses, nur wenig gelähmt sind oder aufgrund von Schmerzen.

«Nur 5 bis 10 Prozent der Bandscheibenvorfälle müssen operiert werden», sagt KSW-Rheumatologe ­Lukas Wildi. Andere Experten schätzen diese Zahl auf maximal 20 Prozent. Fest steht: Den meisten Bandscheibenvorfall-Patienten hilft eine Behandlung mit konservativen Methoden. Also mit Medikamenten gegen die Schmerzen, allenfalls mit einer Kortisonspritze gegen Schwellungen und mit Physiotherapie. In der Regel bilden sich die meisten Diskushernien wieder zurück, die herausquellende Masse wird vom Körper abgebaut.

Ratgeber ist häufig die Ungeduld

«Eine konservative Therapie braucht einige Wochen», sagt Claudio Dora, Leitender Arzt Hüftchirurgie an der Schulthess Klinik in Zürich und Präsident von Swiss Orthopaedics, der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumotologie. «Wenn man operiert, ist die Reha-Zeit kürzer.» Viele Leute hätten heute nicht die Zeit, sich sechs Wochen aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Diese «Ungeduld aller Beteiligten» sieht auch Lukas Wildi, der darin eine weitere Erklärung sieht für den starken Anstieg der Eingriffe an der Wirbelsäule.

Claudio Dora verteidigt die Praxis der schnelleren Operation. «Wenn man nicht nur die Behandlungskosten berücksichtigt, sondern auch die Arbeitsunfähigkeit und den Produktionsverlust mit einrechnet, dann resultiert unter dem Strich vielleicht ein Plus für die Gesellschaft.» Bei Hüftarthrosen haben Untersuchungen in Schweden das jedenfalls zeigen können.

Über den rasanten Anstieg der Versteifungen kann allerdings auch Dora nur spekulieren. Eine Versteifungs-Operation (Spondylodese) ist bei starken Abnutzungen der Wirbelkörper oder Bandscheiben, bei Arthrose oder sehr starken Schmerzen angezeigt. Ein möglicher Grund sei die demografische Entwicklung, dass es also mehr ältere Menschen mit solchen Abnutzungen gibt, ein anderer sei, dass man den Eingriff heute technisch besser machen und so den Patienten leichter empfehlen könne.

Ab 2020 will die Fachgesellschaft Swiss Orthopaedics daher schweizweit Wirbelsäulenoperationen in einem Register zusammentragen. Dabei sollen in einem ersten Schritt die Versteifungen erfasst werden. «Wir wollen herausfinden, ob es gerechtfertigt ist, dass wir so viel versteifen», sagt Dora. Bis heute weiss man offenbar nur bedingt, welche Patienten von diesen Eingriffen profitieren.



