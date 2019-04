Wenn in Waren nicht drin ist, was draufsteht

Gefälschte Ersatzteile im Auto, minderwertige Komponenten im Computer oder gefährliches Kinderspielzeug: Unternehmen, die ihre Lieferanten nicht im Griff haben, setzen sich und ihre Kunden hohen Risiken aus. Eine strikte Kontrolle der Zulieferer scheint deshalb selbstverständlich. Doch vielen Schweizer Unternehmen fehlt der Durchblick.

Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte schneiden Schweizer Firmen dabei gar tendenziell schlechter ab als ausländische. Das zeigt eine Befragung von Einkäufern grosser Unternehmen. Weltweit sagten 65 Prozent der 504 befragten Firmen, dass sie keinen oder einen eingeschränkten Überblick über ihre Lieferkette haben. Bei den Schweizer Unternehmen fehlte bei über 80 Prozent der tiefere Einblick, woher sämtliche Komponenten der Produkte kommen und unter welchen Bedingungen diese hergestellt werden.

Häufig kennen die Firmen nur ihre direkten Lieferanten. Über deren Zulieferer wissen sie wenig bis nichts. Angesichts von Tausenden von Betrieben, die weltweit in die Produktion involviert sind, ist das auch eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Doch die intransparente Produktion hat laut Markus Koch, Partner bei Deloitte, auch andere Gründe: Statt auf Transparenz schauen viele Firmen auf die Kosten. «Es heisst überall, Lieferanten seien strategische Partner. Oft sind das Worthülsen. Was meistens zählt, sind tiefe Einkaufspreise.»

Die Zahl der Rückrufe nimmt weiter zu

Auch Jörg Bertogg, Leiter Firmenkundengeschäft der Zürich Versicherung Schweiz, sieht blinde Flecken bei den Unternehmen: «Viele Markenproduzenten haben keinen vollständigen Überblick über die Risiken ihrer Lieferkette.» Der Kostendruck in der globalisierten Wirtschaft verschärfe das Problem. «Probleme in der Lieferkette können auch dazu führen, dass minderwertige Rohstoffe oder Halbfabrikate in den Produktionsprozess gelangen», sagt Bertogg. Wer bei den Lieferanten spart, denkt aber nicht langfristig, denn minderwertige Ware in den eigenen Produkten kann ins Geld gehen. «Es drohen teure Klagen oder teure Rückrufaktionen», sagt Bertogg.

In der Schweiz ist die Zahl von solchen Rückrufen zuletzt deutlich gewachsen. 2018 waren es insgesamt 93 Fälle und damit 37 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Tendenz zeigt weiter nach oben. ­Allein im April veröffentlichte das Eid­genössische Büro für Konsumentenfragen bislang 14 Rückrufe: Die Migros fand in ihren angeblich ­gluten- und weizenfreien Chicken Nuggets Gluten und Weizen, was für Allergiker gefährlich werden kann. Das Hanfnussöl des Herstellers Harmonius hat einen viel zu hohen THC-Gehalt, beim Lauf­gitter von Bisal droht Erstickungsgefahr für Kleinkinder.

Dass Schweizer Firmen ihre Lieferketten nicht im Griff haben, hat noch einen weiteren Grund: Der gesetzliche Druck ist im internationalen Vergleich gering. «Schweizer Firmen haben bezüglich der Kontrolle der Lieferkette teilweise weniger regulatorische Auflagen als Unternehmen in anderen europäischen Ländern», sagt Markus Koch von Deloitte.

Die Zurich bietet Firmenkunden ein Programm zur Überwachung ihrer Zulieferer an.

Das könnte sich bald ändern. Schon allein die Diskussionen um die Konzernverantwortungsinitiative erhöhen derzeit den öffentlichen Druck auf Schweizer Firmen. Die Initiative will Unternehmen mit Sitz in der Schweiz verpflichten, Menschenrechte und Umweltschutz auch bei ihren Geschäften im Ausland einzuhalten. Die Sorgfaltspflicht soll auch für Tochterfirmen und alle Lieferanten gelten.

Frankreich hat 2017 ein Gesetz eingeführt, wonach Grossunternehmen Menschenrechts- und Umweltrisiken minimieren müssen. Bei Verletzung der Sorgfaltspflicht drohen Bussen. Auslöser für das Gesetz war der Einsturz einer baufälligen Nähfabrik in Bangladesh, bei dem mehr als 1000 Menschen starben. Viele europäische Modehändler zählten zu den Kunden des Produzenten. Auch in den Niederlanden und Deutschland gibt es Bestrebungen, schärfere Vorschriften zur Kontrolle der Lieferketten einzuführen.

Digitale Technologien können laut Deloitte den Einkäufern von Unternehmen eine Hilfe zur besseren Kontrolle sein. Erste Angebote gibt es. Die Zurich bietet Firmenkunden seit kurzem ein Programm zur Überwachung ihrer Zulieferer an. Es wertet Medienberichte und Aktivitäten in Social Media aus und warnt vor Lieferanten, die negativ auffallen.



