Wie Babys Schmerz empfinden

Sie schreien nicht, wenn sie Schmerzen spüren, sie verziehen nicht einmal das Gesicht. Merkwürdig still liegen Frühgeborene da, nur manche von ihnen kneifen die Augen zu, spreizen ihre Finger oder Zehen, wenn ihnen auf der Intensivstation Unangenehmes widerfährt. «Ihre Reaktionen auf Schmerzreize sind noch sehr subtil», sagt Christoph Hünseler, Leitender Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln. Daher müssen Ärzte und Pflegepersonal frühgeborene Kinder genau beobachten. Sie müssen in der Lage sein, die subtilen Zeichen wahrzunehmen und richtig zu deuten; so forderten es deutsche und österreichische Mediziner kürzlich im Fachblatt «Jama Pediatrics».

Besonders schwach reagieren jene Frühchen auf Schmerzen, die vor der 28. Schwangerschafts­woche zur Welt gekommen sind. Und ausgerechnet diese Babys müssen in der Klinik besonders viele unangenehme Prozeduren über sich ergehen lassen. Blutabnahmen, Punktionen, Absaugen von Sekret aus Nase, Mund und Rachen. Bis zu ihrer Entlassung erleben sie im Mittel 1400 solcher Eingriffe, ergab eine Analyse französischer Neugeborenenmediziner. «Das können wir uns als gesunde Menschen gar nicht vorstellen», sagt Hünseler. Damit Schmerzen künftig verlässlicher erkannt und bekämpft werden können, haben die Autoren der aktuellen Studie gängige Schmerztests geprüft und miteinander verglichen.

Auf einen Blick erfassen, welche Tests geeignet sind

Unzählige Messskalen für den Schmerz sind in den vergangenen Jahren entwickelt worden, manche für Reifgeborene, manche für Frühchen, manche für ältere Säuglinge oder Babys, die gerade eine Operation hinter sich haben. 65 von ihnen haben sich die Kinderärzte angesehen und geprüft, welche Skala den Schmerz bei welchen Säuglingen am besten misst – ob die jeweilige Skala den Schmerz klar von anderen Zuständen wie Hunger oder Kälte unterscheidet, ob verschiede­ne Beobachter beim gleichen Kind zu ähnlichen Ergebnissen kommen.

Aus den Erkenntnissen haben sie ein Schema entworfen, mit dem Kinderärzte auf einen Blick erfassen können, für welches Kind und welche Situation welche Tests am besten geeignet sind. «Das wird den Kollegen im Alltag helfen, sich rasch für eine Skala zu entscheiden, ohne sich erst in die Fachliteratur einlesen zu müssen», sagt Philipp Deindl, Oberarzt in der Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und Co-Autor der Studie.

Noch gar nicht lange ist es her, dass Mediziner Neugeborenen gar kein Schmerzempfinden zugestanden. Bis in die 1980er-Jahre operierten Ärzte kleine Kinder ohne Narkose, sie glaubten, dass die Nervenbahnen noch nicht mit den nötigen Markscheiden umhüllt seien, um die Schmerzimpulse rasch an das Gehirn weiterzuleiten.

Viele Faktoren beeinflussen das Schmerzempfinden der Neugeborenen. Etwa, in welcher Schwangerschaftswoche das Kind zur Welt gekommen ist.

Diese Sicht änderte sich nach dem Tod eines Frühchens in den USA im Jahr 1985. Jeffrey Lawson, 760 Gramm leicht, starb fünf Wochen nach einer Herzoperation. Seine Mutter erfuhr, dass ihr Sohn während des Eingriffs nur ein Mittel erhalten hatte, das die Muskeln des Kindes lähmte. Schmerzmittel hatte er keine erhalten.

«Das gab damals einen Riesenaufschrei», sagt Eva Cignacco, Pflegewissenschaftlerin und ­Hebamme an der Berner Fachhochschule. Zwei Jahre später zeigten zwei Studien unter anderem, dass Neugeborene in einer Operation ohne Schmerzmedikamente mehr Kreislaufprobleme hatten und ihr Körper mit Stresshormonen überflutet wurde.

Auch wenn sich der Blick auf die Neugeborenen enorm gewandelt hat, kommen die Messskalen bis heute zu selten zum Einsatz. Nur bei 58 Prozent der maschinell beatmeten Neugeborenen werden Schmerzen dokumentiert, bei den mit einer Atemmaske versorgten Kindern sind es nur 45 Prozent, bei den ohne Unterstützung atmenden Babys sogar weniger als ein Drittel, berichtete ein europäisches Forscherteam unter der Leitung französischer Neugeborenenmediziner vor vier Jahren im Fachblatt «Lancet». «Da gibt es noch viel zu verbessern», sagt Deindl. Auch hier soll das jüngst veröffentlichte Schema zu den unterschiedlichen Messskalen helfen.

Gleichzeitig arbeiten andere Forscher daran, die Testbögen weiter zu verbessern. Die Schweizer Pflegewissenschaftlerin Cignacco etwa sah sich gemeinsam mit ihrer Doktorandin Karin Schenk in einer noch unveröffentlichten Studie an, welche indivi­duellen Faktoren eines Kindes sie in diesen Messskalen noch berücksichtigen sollten. Ob das Baby wach oder schläfrig ist, sollten Mediziner und das Pflegepersonal beispielsweise beachten. Ob es maschinell beatmet wird und ob ihm Koffein gegeben wurde, um seinen Kreislauf zu stabilisieren. Und natürlich auch, in welcher Schwangerschaftswoche das Kind zur Welt gekommen ist, um die Entwicklung des Kindes in die Bewertung miteinzubeziehen. «So können wir mithilfe der Bewertungsbögen auch Schmerz­reaktionen bei Frühchen entdecken», sagt Cignacco.

Es hilft, wenn die Mutter bei der Prozedur das Kind stillt

Was aber macht es mit Kindern, wenn sie in den ersten Lebens­wochen häufig schmerzhafte Eingriffe erleben? Das haben Mediziner bereits in ersten Studien untersucht. Forscher der University of British Columbia in Vancouver berichteten, dass die geistige und motorische Entwicklung der Kinder umso mehr leidet, je mehr schmerzhafte Eingriffe sie nach der Geburt erfahren haben. Womöglich leiden sie später auch öfter an chronischen Schmerzen als andere. «Viele dieser Studienergebnisse sind aber noch widersprüchlich», sagt Phi­lipp Deindl.

Dennoch versuchen Mediziner, die Schmerzen bei Neugeborenen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Wenn Babys zum Beispiel vor einer Blutabnahme eine Zuckerlösung erhalten, reagieren sie schwächer auf den Schmerzreiz der Nadel, wie Untersuchungen mehrfach ergeben haben. «Wir wissen allerdings noch nicht genau, warum das hilft», sagt Deindl.

Vermutlich schüttet das Gehirn nach dem Zuckerkonsum Glückshormone aus (Endorphine), die das Schmerzempfinden dämpfen. Auch hilft es, wenn die Mutter das Kind während der schmerzhaften Prozedur stillt, ebenso beruhigt es die Babys, wenn sie fest in ein Tuch eingewickelt sind. Zusätzlich versucht der Hamburger Kinderarzt Deindl, schmerzhafte Massnahmen nach Möglichkeit zu bündeln, damit die Neugeborenen zwischen den Eingriffen lange Erholungsphasen haben.

Manchmal jedoch sehen die Kinderärzte keinen anderen Weg, als den Neugeborenen auch Schmerzmedikamente zu geben, beispielsweise wenn sie offene Wunden versorgen müssen. Opio­ide wie Morphin kommen dann zum Einsatz. «Wir müssen in unserem Alltag ständig abwägen», sagt Deindl, wie viele Medikamente die Ärzte den Neugeborenen zumuten könnten – und wie viele Schmerzen.



