Wie das Virus ­die Schweizer Wirtschaft schwächt

Chinas Wirtschaft hat enorm an Bedeutung gewonnen

Seit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO im Jahr 2001 hat sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) mehr als vervierfacht. Lag der Anteil Chinas am weltweiten BIP damals noch unter 8 Prozent, beträgt er heute knapp 20 Prozent.

Das Land wurde 2009 zum weltweit grössten Exporteur von Waren. Chinas Anteil am Welt­warenexport hat sich seit 2001 von 5 auf über 16 Prozent gesteigert, der Importanteil von 4,4 auf knapp 13 Prozent.

Gemäss einer Analyse von McKinsey ist China für 33 Länder das grösste Exportziel und für 65 Länder die wichtigste Importquelle. Damit ist China der grösste Exporteur und der zweitgrösste Importeur der Welt.

Auch Chinas Bedeutung für die Schweiz hat sich stark verstärkt. Vor 20 Jahren kamen 1,7 Prozent aller Importe in die Schweiz aus China, 2019 waren es 7,3 Prozent. Damals gingen 1,1 Prozent der Schweizer Exporte nach China, heute 5,5 Prozent.

Wenn Chinas Wirtschaft teilweise ausfällt, sind damit erheb­liche Probleme sowohl auf der Produktions- als auch auf der Nachfrageseite unausweichlich. Dies gilt nicht nur für China selbst – die ­gemäss Kaufkraft­parität grösste Volkswirtschaft der Welt –, sondern für viele Unternehmen und Konsumenten weltweit. Zu verzahnt ist die globalisierte Wirtschaft.

Die Prognosen sind derzeit noch nicht alarmierend

Der Ökonomen-Konsens rechnet damit, dass das Coronavirus die Weltwirtschaft deutlich stärker belasten wird als die Sars-Epidemie von 2002/2003. Weil China heute viel grösser und stark in Lieferketten eingebunden ist als damals. Angesichts der weltweiten Vernetzung ist eine konjunkturelle Ansteckung unvermeidlich.

China ist zum Klumpenrisiko für die Weltwirtschaft geworden. Ohne chinesische Zwischenprodukte kommt kaum mehr eine wichtige Industrie aus. Ohne Exporte nach China gibt es für viele Firmen kein Wachstum und weniger Gewinn. Wenn Chinas Wirtschaftsmotor stottert, gerät auch die Industrie im Westen aus dem Takt.

Noch werden die Folgen aber als vorübergehend und nicht gravierend angesehen. Die Konjunkturforschungsstelle KOF erwartet, dass sich das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandprodukts in diesem Jahr um 0,5 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent verlangsamen wird – vorausgesetzt, die Epidemie wird innerhalb weniger Monate unter Kontrolle gebracht. Damit dürften die Effekte für die Weltkonjunktur «spürbar, aber nicht verheerend sein». Die Jahreswachstumsrate des schweizerischen Bruttoinlandprodukts dürfte «um deutlich weniger als 0,1 Prozentpunkte gedämpft werden».

Ungewöhnlich starker Einbruch der Exporte

Die am Donnerstag publizierte Aussenhandelsstatistik der Schweiz gibt einen ersten Hinweis auf mögliche Folgen. Die Schweizer Exporte nach China gingen im Januar gegenüber Dezember um ein Drittel zurück. Das ist aussergewöhnlich viel, selbst wenn man berücksichtigt, dass Anfang Jahr immer mit grösseren Schwankungen zu rechnen ist und das chinesische Neujahrsfest hier eine Rolle spielt. Denn der Rückgang ist auch gegenüber dem Januar 2019 mit einem Fünftel sehr hoch.

Der Einbruch ist wahrscheinlich auf unterbrochene Distributionsketten zurückzuführen, vermutet Adriel Jost, China-Experte bei Wellershoff & Partners. So hat zum Beispiel die dänische Reederei Møller-Mærsk kürzlich die Ausfahrt von 20 Containerschiffen abgesagt.

Es sei fraglich, ob die Welt­wirtschaft die entstehenden Probleme einfach wegstecken könne. «Das Coronavirus könnte der Auslöser einer weltweit spürbaren ­Rezession werden», fürchtet Adriel Jost.

Auch in der Schweiz sorgen sich die Firmen wegen der ungewissen Zukunft. In einer aktuellen Umfrage der Swiss Centers China (SCC) in Kooperation mit der Schweizer Botschaft gaben 71 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen an, dass das Coronavirus ihr Geschäft negativ beeinflusst. 21 Prozent erwägen eine Budgetkürzung von mehr als 15 Prozent.

Da die Glaubwürdigkeit der Zentralregierung auf dem Spiel stehe, sei man bei der SCC jedoch «zuversichtlich, dass die wirtschaftlichen Massnahmen und die Anstrengungen zur Eingrenzung der Epidemie effektiv sein werden».

Es gibt jedoch auch gravierendere Szenarien

Die Entwicklung ist aber noch sehr ungewiss, und es werden auch weitaus ungünstigere Szenarien als möglich erachtet. Ein solches hat schon im letzten Herbst die US-Zentralbank Fed unter dem Titel «Globale Auswirkungen einer harten Landung in China» entwickelt. Was passiert, wenn das Wirtschaftswachstum in China einbricht?, fragten sich die Ökonomen der Fed.

An ein Virus dachte man da noch gar nicht: Als potenzielle Krisenauslöser im Land der Mittesahen die Forscher bei ihren Überlegungen beispielsweise eine Reihe von Ausfällen von Kommunalverwaltungen und Unternehmensanleihen, eine grosse Pleite im Immobiliensektor oder eine weitere Eskalation des Handelsstreits mit den USA.

Aber auch das Coronavirus hat das Potenzial, einen solchen Schock auszulösen, wie er von den Ökonomen der Fed untersucht wurde. Sie kommen zum Schluss, dass ein schwerer finanzieller Stress in China sowohl über reale Handelsverbindungen als auch über Finanzkanäle auf die Vereinigten Staaten und schliesslich auch auf die Weltwirtschaft übergreifen würde.

Schwellenländer, insbesondere Rohstoff-Exporteure, wären davon am härtesten betroffen. Insbesondere würde es sowohl in den Schwellenländern als auch in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu erheblichen Produktionseinbrüchen kommen. In den Rohstoff-exportierenden Ländern würden diese etwa drei Viertel des Ausmasses der Produktionsverluste in China selbst betragen, in den anderen Schwellenländern etwa die Hälfte und in den Industrieländern etwa ein Drittel davon.

Die USA wären wegen ihres grossen Binnenmarktes weniger stark von einem solchen Schock betroffen als andere Länder, spüren würde man es dort aber dennoch: Der Dollar würde aufgewertet, die langfristigen US-Renditen würden sinken, und der Welthandel würde zurückgehen.

Darüber hinaus würde es zu einem erheblichen Rückgang der weltweiten Öl- und Metallpreise kommen, weil die Nachfrage stark zurückgeht. «Alles in allem wäre eine harte Landung Chinas ein grosses globales Ereignis und würde zu ernsthaften negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in der ganzen Welt führen», lautet denn auch der Schluss der Ökonomen.

Wo die Abhängigkeit von China am grössten ist

Auf der ganzen Welt sind ­zahlreiche Industrien inzwischen ohne China kaum noch funktionsfähig. Ein grosser Teil der Vorleistungen für Medikamente kommt etwa aus China, viele ältere Wirkstoffe werden aus Kostengründen nur noch in chinesischen Fabriken ­hergestellt.

Die Mode-­ und Luxusbranche ist stark von China abhängig. Gemäss der Beratungsfirma Kearney enthalten etwa 40 Prozent aller Kleidungsstücke Produktionsschritte in China. In der Luxusbranche kommt ein wesentlicher Anteil der Nachfrage aus dem Land.

Heute produziert China fast die Hälfte des weltweiten Stahls.

China produziert mehr als die Hälfte der Flüssigkristallanzeigen (LCD) und Leuchtdioden (Oled) für Fernseh- und Laptop-Monitore der Welt. Die teilweise Absperrung von Wuhan habe bereits die Produktion von Fernsehbildschirmen beeinträchtigt und die Preise ­steigen lassen, berichtet die Forschungsgruppe IHS Markit, weil dort fünf Fabriken wegen des Coronavirus geschlossen worden seien.

Gegen 70 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Metallen kommen heute aus China. Gemäss der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung (Unctad) werden rund 60 Prozent des weltweit gehandelten Eisenerzes nach China exportiert. Es wird zur Herstellung von Stahl verwendet. Heute produziert China fast die Hälfte des weltweiten Stahls. China ist gleichzeitig der grösste Produzent und Konsument von Aluminium. China ist auch der grösste Importeur von Kohle.

Schon länger ein Problem ist die Abhängigkeit der Welt von den sogenannten seltenen Erden. Bis vor kurzem stammten mehr als 95Prozent der Weltproduktion aus China. Die Metalle sind unverzichtbar für viele moderne Industrien, wie IT, Smartphones, Elektroautos und Militärtechnologie. Nachdem China die Preise 2010/2011 explodieren liess, stiegen auch andere Länder ins Geschäft ein. Das US-Verteidigungsdepartement Pentagon investiert stark in alternative Lieferanten und Lager, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Die Epidemie könnte das Ende der «Werkbank der Welt» einläuten.

China hält auch bei anderen wichtigen Metallen und Mineralien sehr hohe Marktanteile: rund 70 Prozent bei Graphit, 85 Prozent bei Tungsten, 86 Prozent bei Magnesium.

China produziert etwa 85 Prozent des weltweiten Taurins, eine organische Säure, die in Energy Drinks und als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt wird.

China hält über 80 Prozent der weltweiten Produktion bei Heizdecken, automatischen Regenschirmen, Plastikblumen und anderen künstlichen Deko-Blumen oder Toastern, über 70 Prozent bei Thermosflaschen und Gartenschirmen, über 60 Prozent bei Warmhalteplatten aus Metall und bei tragbaren Radios, Kinderwagen und Kassettengeräten.

Mögliche Folgen für China

Unternehmen versuchen nun, ihre Abhängigkeit von China zu senken, indem sie Lieferanten aus ­anderen Ländern suchen. Viele Firmen überlegten sich, wie sie ihre Zulieferketten geografisch ­diversifizieren könnten, sagte auch Magdalena Martullo-Blocher an der Bilanzpressekonferenz der Ems-Chemie.

Solche Bestrebungen wurden bereits durch den Handelsstreit befördert, den US-Präsident Donald Trump gegen China losgetreten hatte. Die Coronavirus-Epidemie könnte deshalb langfristige Auswirkungen auf Chinas Rolle in der Weltwirtschaft haben, selbst wenn der Krankheitserreger bald unter Kontrolle gebracht werden kann.

Die Epidemie könnte zusammen mit dem von Trump angezettelten Handelskrieg das Ende der «Werkbank der Welt» einläuten. Das hört sich drastisch an, ist aber global gesehen nicht zwingend schlecht. Denn durch eine geringere Abhängigkeit von China würde auch das Klumpenrisiko gesenkt. Und: Andere Länder wie zum Beispiel Vietnam hätten die Chance, als Exportnation an Relevanz zu gewinnen.



