Ein neuer Verhaltenskodex ruft die chirurgisch tätigen Ärzte zu korrektem Verhalten auf. Ein Branchenportal spottete, dass er vor allem zeige, wie haarsträubend sich einzelne Ärzte verhielten. Verfasst hat den Kodex die FMCH, der Schweizer Dachverband aller 20 chirurgisch und invasiv tätigen Fachgesellschaften. Der Orthopäde Josef Brandenberg ist noch bis 2020 dessen Präsident. Der FMCH fordert seine Mitglieder unter anderem dazu auf, wahrheitsgetreue Operationsberichte zu verfassen, sich gegenüber Patienten nicht abwertend über Kollegen zu äussern und auch kein Geld für Zuweisungen zu zahlen oder entgegenzunehmen. Die Ärzte sollen zudem keine Fantasie­titel verwenden und Operationen unterlassen, «die sich ausschliesslich auf schriftlich, telefonisch oder elektronisch übermittelte Schilderungen von Beschwerden stützen».

Es ist nicht gerade vertrauenerweckend, wenn Ärzte daran erinnert werden müssen, dass sie nicht ohne Untersuchung operieren und keine Berichte fälschen sollen. Finden Sie nicht, dass der neue Kodex ein schlechtes Licht auf Ihre Berufsgattung wirft?

Nein, gar nicht. Das Strafrecht regelt ja auch Dinge, die eigentlich klar sein sollten. Zum Beispiel, dass ich Sie nicht ausrauben soll.

Trotzdem will der Kodex nicht so recht ins Bild passen, das man von Ärzten hat.

Wir haben den «Code of Beha­viour» verfasst, weil verschiedene Fachgesellschaften in unserem Verband wünschten, dass wir etwas gegen schwarze Schafe tun, die unser Image als operierendeÄrzte verderben. Die aufgeführten Punkte basieren alle auf tatsäch­lichen Gegebenheiten. Alles sind aber seltene Einzelfälle.

Waren Ihre Kollegen nicht beleidigt?

Nein, im Gegenteil. Unser Problem ist, dass Fachgesellschaften privatrechtliche Vereine sind und deshalb kaum Sanktionsmöglichkeiten haben. Wir können fehlbaren Ärzten nicht verbieten zu operieren. Wir können sie einzig verwarnen oder ausschliessen.

So ein Ausschluss ist sehr aufwendig. Da lässt man am liebsten die Finger davon.

Da kann ich aus eigener Erfahrung reden. Als ich vor rund zehn Jahren Präsident der Schweizer Orthopädengesellschaft war, haben uns Versicherungen auf Unstimmigkeiten bei einem Kollegen aufmerksam gemacht. Wir kontrollierten daraufhin seine Operationsberichte und Rechnungen und stellten fest, dass er Leistungen abrechnete, die er gar nicht erbracht hatte. Eine Verwarnung nützte allerdings nichts. Schliesslich konnten wir ihm nachweisen, dass er einer Frau missbräuchlich eine Knieprothese eingesetzt hatte.

Josef Brandenberg, Präsident der chirurgischen Fachgesellschaften. Foto: Urs Jaudas

Das war dann endgültig zu viel.

Wir schlossen ihn aus der Fachgesellschaft aus. Doch der Arzt wehrte sich. Ich musste in der Folge anderthalb Jahre als Vertreter der Orthopädengesellschaft regelmässig vor Gericht. Das Ganze füllte fünf Bundesordner.

Ein Ausschluss verhindert nicht, dass ein Arzt weitermacht.

Bei diesem Fall war das tatsächlich so. Auch bei einer Hausärztin, die aus einer kantonalen Fachgesellschaft ausgeschlossen wurde. Sie war spielsüchtig und knüpfte Patienten Geld mit falschen Angaben ab. In beiden Fällen führte der Ausschluss immerhin dazu, dass die Behörden aktiv wurden.

Sollten die Fachverbände nicht direkt bei den Behörden intervenieren?

Das ist nicht so einfach. Ich musste einmal einen Fall beurteilen, bei dem ein Arzt das falsche Medikament verrechnet hatte. Er hatte einer jungen Frau ein Präparat ins Knie gespritzt, das von der Krankenkasse nicht übernommen wurde. Er änderte daraufhin auf der Rechnung einfach den Namen des Medikaments. Weil die Dosis dann nicht mehr stimmte, flog er auf. Die Patientin ging mit dieser Information zur Kasse. Diese winkte aber ab, weil sie keinen Ärger wollte. Und bei den kantonalen Gesundheitsbehörden hiess es, dass man aufgrund eines Einzelfalls nicht aktiv werden könne.

Heute sind wir Spezial­ärzte die ‹Böli­männer›. Dagegen ­müssen wir uns wehren.Josef Brandenberg

Der neue Verhaltenskodex dürfte demnach wenig ändern.

Wir versuchen unsere Möglich­keiten als Vereine auszuschöpfen. Mehr können wir nicht tun. Zuständig sind letztlich die kantonalen Behörden.

Vielleicht hilft es ja, das Image zu verbessern. Das ist eines Ihrer Ziele als FMCH-Präsident.

Als ich in Luzern in den 1980er-Jahren als Orthopäde anfing, war die Bevölkerung gegenüber uns Spezialärzten sehr positiv eingestellt. Heute sind wir die Bölimänner, welche die Hauptschuld an den steigenden Gesundheitskosten tragen sollen. Dagegen müssen wir uns wehren.

Aber es ist ja nicht bloss eine Imagefrage. Gerade in Ihrem Fachgebiet ist Überbehandlung ein grosses Thema. Hüft- und Knieprothesen werden in manchen Kantonen doppelt so oft eingesetzt wie in anderen. Meniskusoperationen und Arthroskopie werden zu häufig gemacht.

Beim FMCH sind sich Vorstand und Delegierte einig, dass jegliche Form von Überbehandlung abzulehnen ist.

Trotzdem sind beispielsweise beim Kreuzband die Operationszahlen immer noch deutlich höher, als sie gemäss Leitlinien sein sollten.

Klar gibt es auch systematische Überbehandlungen. Muss man zum Beispiel jemandem einen Blutdrucksenker geben, der übergewichtig ist, raucht und sich zu wenig bewegt? Der müsste doch zuerst abnehmen, aufhören zu rauchen und Sport treiben.

Und beim Kreuzband?

Hier hat man mit der Zeit tatsächlich herausgefunden, dass die Ergebnisse oft nicht optimal sind. Zusätzlich stellte man fest, dass manche Operationen so schlecht gemacht werden, dass es zu Arth­rose kommt. Ich bin deshalb durchaus der Meinung, dass ein Kreuzbandriss nicht akut operiert werden muss. Man sollte zuerst den Muskel aufbauen und dann schauen, wie gut die Stabilität ist. Wenn nötig, kann man sich immer noch für einen Eingriff entscheiden. Wir hatten übrigens eine ähnliche Entwicklung schon beim oberen Sprunggelenk. 1987 zeigte dort eine Studie, dass die Aussenbänder nach einem Riss auch ohne Operation gut heilen, wenn die Patienten einen Künzli-Schuh tragen.

Die ungleichen Chancen sind ein grosses Problem und betreffen bekanntermassen vor allem die Frauen.Josef Brandenberg

Operieren Sie selber noch?

Ich habe mit 62 aufgehört. Mir war es wichtig, Schluss zu machen, solange ich noch gut war. Ich arbeite jedoch immer noch als Ortho­päde, erstelle Gutachten. Vor allem aber verbringe ich Zeit mit meinen beiden Enkeln – ein neues Erlebnis. Ich kann das nachholen, was ich als Vater verpasst habe, weil ich so viel gearbeitet habe.

Dann begrüssen Sie die Entwicklung zu kürzeren Arbeitszeiten bei den Ärzten?

Das muss man differenziert anschauen. Ich bin der Letzte, der zurück zu 100 Stunden pro Woche möchte. An vielen Orten ist es aber zunehmend schwieriger geworden, bei den vielen Abwesenheiten und den Arbeitszeitbeschränkungen Einsatzpläne zu erstellen. Man sollte das Ganze flexibilisieren.

Wer will, darf länger arbeiten?

Nicht unbedingt länger, aber flexibler. Manche sind vielleicht ganz gerne länger im Einsatz, wenn sie dafür mehr Ferien bekommen.

Wer keine Kinder hat und rund um die Uhr verfügbar ist, wird eher Karriere machen.

Die ungleichen Chancen sind ein grosses Problem und betreffen bekanntermassen vor allem die Frauen. In der Chirurgie ist das besonders deutlich, wo Frauen stark untervertreten sind. Wir müssen die Feminisierung der Medizin unbedingt angehen und Strukturen schaffen, die es Frauen ermög­lichen, Karriere zu machen. Zum Beispiel sollte das Medizinstudium weniger lang sein. Das würde helfen, dass das biologische Fenster des Kinderkriegens und die berufliche Laufbahn einander nicht in die Quere kommen.



