«Wir wissen nicht, was noch alles kommt»

Von welchem Pandemie-­­Szenario gehen Sie aus? Wann wird sich die Situation in der Produktion und im Konsum wieder normalisieren?

Die Situation ist ernst. Und sie wird noch ernster werden. Die Epidemie wird zulegen. Die Zahl der Erkrankungen wird in der ganzen Schweiz noch massiv ansteigen. Wann sich die Situation wieder normalisieren wird, ist noch nicht absehbar. Für den Bundesrat und auch für mich persönlich ist zentral, dass sowohl die Gesundheit als auch die Löhne zu unseren Lebensgrundlagen gehören. Beides müssen wir in unseren Entscheidungen berücksichtigen. Deshalb hoffe ich natürlich, dass wir die getroffenen Massnahmen möglichst rasch aufheben können.

Mit den Massnahmen wollen Sie 30 Prozent der Wirtschaft mit Lohnzahlungen und Liquidität am Leben erhalten. Wie lange kann der Bund das finanziell durchhalten ?

Um einen bleibenden schweren volkswirtschaftlichen Schaden zu vermeiden, hat der Bundesrat rund 42 Milliarden Franken bereitgestellt. Mit diesem Betrag wollen wir erreichen, dass den Unternehmen das Geld nicht ausgeht, dass Angestellte und Lehrlinge ihre Stelle nicht verlieren, dass Selbstständige nicht pleitegehen und dass das Kultur- und Sportleben nicht stirbt. Die Situation ist ernst, aber die Schweiz hat die Mittel, um diese Lage finanziell zu meistern.

Wie viel zusätzliches Geld könnte der Bund über die 40?Milliarden hinaus bereitstellen? Ist ein Mehrfaches davon möglich?

Nochmals: Die Schweiz kann diese Lage meistern, medizinisch und finanziell. Wir veröffentlichen nur die Zahlen, die wir nach aktueller Beurteilung brauchen. Der Bundesrat wird auch in Zukunft alles tun, damit die Gesundheit und die Löhne der Menschen in der Schweiz gesichert sind. Wir müssen genau beobachten, wie sich die Lage weiterentwickelt.

Ist die Versorgung mit den jetzt besonders notwendigen medizinischen Gütern inzwischen gesichert?

Wir arbeiten hart, dass wir die Versorgung sichern können. Ich erlebe gerade in diesem Bereich sehr viel Innovation: Firmen, die sich bei uns melden, die von einem Tag auf den anderen Schutzanzüge herstellen können. Oder Firmen, die plötzlich Masken produzieren können.

Braucht es staatliche Massnahmen, um in gewissen Bereichen eine inländische Produktion aufzubauen?

Wir analysieren laufend die Situation, was es wie, wo braucht. Es ist sehr wichtig, dass wir dort sofort handeln, wo es notwendig ist. Nehmen wir das Beispiel mit den blockierten Schutzmasken im Ausland. Da war es sehr wichtig, dass ich sofort zuerst mit meinem deutschen Amtskollegen Peter Altmeier gesprochen habe, um das Problem zu beheben. Diese Woche habe ich dann EU-Kommissar Phil ­Hogan kontaktiert, um die Blockierungen auf Stufe EU zu lösen. Das ist uns in der Nacht auf Freitag gelungen. Ohne staatliche Intervention wären wir nicht weitergekommen.

Kann oder sollte der Bund Kleinunternehmen, die jetzt nicht mehr tätig sein können, zum Beispiel beim Aufbau neuer Absatzkanäle helfen, damit sie auch während der Pandemie tätig sein können?

Ich zähle auf die vielen innovativen Menschen und Unternehmen in der Schweiz. Viele haben gute Ideen und können sich selber helfen.

Wird nach der Krise ein Konjunkturprogramm kommen, wie das Politiker jetzt schon fordern?

Wir konzentrieren uns jetzt auf die Lösung der akuten Probleme. Aber: Wir wissen nicht, was noch alles kommt. Wenn Sie mich Anfang Jahr gefragt hätten, ob ich bereit sei, Mitte März ein 42-Milliarden-Paket für die Wirtschaft zu schnüren, hätte ich Sie ungläubig angeschaut und den Kopf geschüttelt. Heute muss ich Ihnen sagen, dass ich bereit bin, noch mehr Gelder zu sprechen, wenn das wirklich nötig ist. Wir wollen allen Menschen helfen.

Die Krise offenbart Versorgungsprobleme bei medizinischen Gütern. Was halten Sie von der Forderung nach einer Relokalisierung strategischer Bereiche der Produktion?

Diese Krise wird ihre Spuren hinterlassen. Denken Sie nur schon an Homeoffice. Noch vor wenigen Jahren war das wenig verbreitet. Heute machen ganz viele Leute dank der Digitalisierung Home­office. So braucht es auch eine Analyse in anderen Bereichen. Gerade in der Krise zeigen sich auch Abhängigkeiten und Klumpenrisiken, die wir hinterfragen müssen.



