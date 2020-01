Wissenschaft, inspiriert durch Science-Fiction

Schon der wohl ­erste Science-Fiction-Roman war hanebüchen: Da leben Aliens auf dem Mond, gegen die Atemnot im All hilft ein feuchter Schwamm vor der Nase. Manche Kritiker würden abwinken und ­rufen: «Alles unrealistisch!» Wüssten sie aber den Namen des Ur­hebers, würden sie womöglich verstummen. Denn es war der grosse ­Astronom und Naturphilosoph ­Johannes Kepler, der in seiner Erzählung «Somnium» (lateinisch für «der Traum») eine Traumreise zum Mond beschrieb – im Jahr 1608, einige Zeit bevor Galileo Galilei sein Teleskop auf die Sterne richtete und mehr als 350 Jahre bevor der US-Astronaut Neil Armstrong seinen Fuss auf den Mond setzte.

Die Mondlandung war also 1969 eigentlich schon ein alter Hut. Zumindest, wenn man von der Idee ausgeht. Kepler beschreibt in seinem Roman eine Space-Odyssee, spart nicht mit physikalischen Details über die Schwerelosigkeit im All und spekuliert darüber, welche Verhältnisse wohl herrschen mögen auf dem Erdtrabanten. Auch wenn vieles nicht besonders realistisch ist, so war Keplers Idee doch prophetisch.

Die Mondlandung ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr der Gang der Welt und auch die Entwicklung der Wissenschaft und Technologie sich in den Geschichten zeigen, die man liest oder in Filmen sieht – und wie sehr diese wieder zurückspiegeln in die Wissenschaft. Umso merkwürdiger ist die Arroganz, mit der viele Kulturschaffende und Literaturkritiker, aber auch Wissenschaftler auf Filme oder Bücher hinabsehen, die sich nicht mit der Vergangenheit oder der Gegenwart befassen, sondern mit der Zukunft. Science-Fiction sei etwas für Eskapisten, heisst es oft.

Gesichtserkennung, Steuerung von Gesten, Internet der Dinge

Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn natürlich ist es wichtig, sich mit den Gedankenentwürfen über die Zukunft zu befassen. Die Menschheit verändert ihre Lebenswelt in solchem Tempo, dass die Visionen von gestern schnell zur Realität von heute werden können.

Es gibt unzählige Anekdoten darüber, welche Technologien zuerst in fiktionalen Geschichten auftauchten und später Teil der Wirklichkeit wurden. Als Klassiker gilt Stanley Kubricks «2001: Space Odyssey» aus dem Jahr 1968, in dem ebenfalls eine Mondlandung, sprechende Computer, künstliche Intelligenz, iPad-ähnliche Computerflundern und viele andere ­visionäre Gadgets auftauchen. Nicht umsonst hiess das erste Klapphandy von Motorola StarTac in Anlehnung an «Star Trek», in dem bekanntermassen schon lange mit «Kommunikatoren» telefoniert wurde, die im Grunde wie ­heutige Handys aussehen.

Nanoroboter: Im Film «Die phantastische Reise» lassen sich Chirurgen samt U-Boot verkleinern, um im Gehirn zu operieren. Miniroboter sollen tatsächlich in den Körper eingeschleust werden. Foto: Alamy

Auch der Film «Minority Report» aus dem Jahr 2002 ist eine regelrechte Fundgrube: Hier finden sich bereits Gesichtserkennung, per­sonalisierte Werbung, Videotelefonie, Gestensteuerung und das Internet der Dinge. Angeblich sind rund hundert Patente aus dem Film heraus entstanden. Und das ist auch kein Zufall, wenn man die Professionalität betrachtet, mit der Steven Spielberg und sein Szenenbildner Alex McDowell im Film an die fiktive Zukunft ­herangingen.

So setzte sich McDowell mit einigen der damals einflussreichsten Computerforscher zusammen, mit Stadtplanern und Wissenschaftlern, unter anderem vom MIT in Boston. Von ihnen liess er sich im Detail erklären, wie die Transportsysteme, die Waffen der Zukunft und das Bildungssystem im Jahr 2054 wohl aussehen könnten. Aus den Ergebnissen erstellte er einen Zukunftskatalog, die er «2054-Bibel» nannte. Deshalb wirkt «Minority Report» wie eine ­Zukunftsvorhersage, die immer noch nicht veraltet ist.

Aber noch viel interessanter ist, wie die wissenschaftlich inspirierten Zukunftsentwürfe der Entertainment-Branche wiederum die reale Welt beeinflussen. Alex McDowell etwa leitet heute das World Building Institute an der University of Southern California in Los Angeles, das Nichtregierungsorganisationen, Architekten und Unternehmen berät – die, angeregt von seinen Ideen, Gebäude bauen und Städte planen. «Mich interessieren heute die Probleme der echten Welt mehr als die Probleme der Filmindustrie», sagt McDowell. Wohlgemerkt, McDowell war ursprünglich «nur» ein Szenenbildner in Hollywood.

Überhaupt ist der Einfluss fiktionaler Geschichten viel grösser, als ein paar visionäre Gadgets in Filmszenerien glauben machen. «In den USA gibt es eine enge Verflechtung zwischen Hollywood und der Raumfahrtforschung», sagt Alexandra Ganser, ­Professorin für Amerikanistik an der Universität Wien. Sie untersucht in einem Forschungsprojekt die Zukunftsvisionen Hollywoods und wie sich ­diese in der US-Politik und der Wissenschaftslandschaft niederschlagen. Spätestens seit Beginn des Wettlaufs ins All mit der Zündung der sowjetischen Sputnik-Rakete am 4. Oktober 1957 beeinflussen sich der Hollywood-Weltraumfilm und die tatsächliche Astrotechnologie wechselseitig.

Kulturbüro der Nasa macht Werbung für Kinofilm

«Der Film ‹Der Marsianer› von Ridley Scott wäre nicht entstanden ohne das Expertenwissen der Nasa, sie war auch sehr an der Vermarktung des Films beteiligt», sagt Ganser. Die Nasa unterhalte ein eigenes Kulturbüro, das PR macht und Einfluss nimmt auf kulturelle Institutionen. «Im Gegenzug eröffnen solche Science-Fiction-­Filme Spielräume für das Denken, wecken Interesse und regen zu Ideen an, die dann später wiederum in der Wissenschaft aufgegriffen werden», sagt Ganser.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Konzept des «Terraforming», also der Erdumformung. Damit bezeichnen Forscher Technologien, die einen Planeten physikalisch und chemisch so verändern, dass er fruchtbar und für den Menschen bewohnbar wird. Im Zentrum der Forschung steht besonders häufig der Mars. Der Begriff Terraforming tauchte zum ersten Mal in der Kurzgeschichte «Collision Orbit» auf, die der Schriftsteller Jack Williamson im Jahre 1942 in einem Science-Fiction-Magazin veröffent­licht hatte. Ein aktuelleres Beispiel ist Ridley Scotts Film «Der Marsianer», in dem der Botaniker Mark Watney versucht, Kartoffeln auf dem Mars ­anzubauen. Das funktioniert auch.

Tatsächlich versuchen derzeit auch irdische Pflanzenkundler Kartoffeln unter ­Marsbedingungen anzubauen. Forscher des International Potato Center in der peruanischen Hauptstadt Lima haben gemeinsam mit der Nasa ein ­Minilabor entwickelt, in dem sie Temperaturen, Druck sowie Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt der Atmo­sphäre des Roten Planeten imitieren. Der Boden stammt aus der ­peruanischen La-Joya-Wüste.

Handys: Bereits in den 70er-Jahren telefonierte die Besatzung des Raumschiffs Enterprise mit einem «Kommunikator» – der den ersten Handys erstaunlich ähnlich sah. Foto: Alamy

Ein weiteres Beispiel für die Symbiose von Wissenschaft und Science-Fiction ist die Astrobiologie, die sich mit möglichem Leben im Weltraum jenseits der Erde beschäftigt. «Im Grunde hat nur der Einfluss von Science-Fiction dazu geführt, dass im 20. Jahrhundert sehr viele Forschungsgelder in die Suche nach ausserirdischem Leben gesteckt wurden», schreibt Mark Brake in seinem Buch «The Science of Science Fiction».

Womöglich suchen deshalb seit den 1960er-Jahren immer wieder Seti-Forschungsprojekte (Search for Extraterrestrial Intelligence) das All nach Signalen fremder Intelligenzen ab. «Bis heute haben wir ja keinen wissenschaftlich haltbaren Hinweis darauf, dass Zivilisationen ausserhalb der Erde existieren, die ähnliche Nachrichtentechnologien nutzen. Hier führt also pure Imagination zu wissenschaftlicher Forschung», schreibt Brake, emeritierter Professor für Wissenschaftskommunikation an der University of Glamorgan (UK).

Das Genre Science-Fiction verändert sich ausserdem: Es wird immer ernsthafter und wissenschaftlicher. «Der Anspruch Hollywoods ist es heute, harte Science-Fiction zu machen, die möglichst auf Fakten beruht, die also ernst genommen wird. Die Science-Fiction ist seriös geworden», sagt Alexandra Ganser. So veröffentlichen mittlerweile sogar sehr respektable wissenschaftliche Verlage Reiseführer für Weltalltouristen.

Ist die Expansion auf den Mars wirklich unvermeidlich?

Auch entsteht gerade ein ganz ­neues populärwissenschaftliches Genre: Das Magazin «National Geographic» etwa hat die Serie «Mars» produziert. Sie ist aufgebaut wie eine Qualitätsserie, wie sie etwa der Fernsehprogrammanbieter HBO produziert: Es geht um ein fiktives Astronautenteam, das im Jahr 2033 zum Mars aufbricht. Zugleich aber wird die Handlung immer wieder unterbrochen durch Sprünge ins Jetzt, mit Kommentarsequenzen etwa von Tesla-Chef Elon Musk. «Fiktion und Wissenschaft gehen hier Hand in Hand», kommentiert Ganser.

Doch genau darin liegt aus ihrer Sicht auch eine Gefahr: «Es vermischen sich Fiktionalität und Projektionen in die Zukunft mit der Realität. Es wird impliziert, dass es eine natürliche Entwicklung zum Leben auf dem Mars gibt, dass es im Wesen der Menschheit liegt, zu expandieren.» Darin sieht die Amerikanistin die Fortführung einer amerikanischen Eroberungsrhetorik. «Es wird mit diesen Filmen und Serien vermittelt, dass die Menschheit auf der Erde nicht überleben kann und eine Expansion ins Weltall unvermeidlich ist, der logische nächste Schritt. Dabei ist das wiederum wirklich reine Fiktion.»

Antidepressiva: So wie die heute regelmässig eingenommenen Antidepressiva sollte die Droge Soma aus Aldous Huxleys «Schöner neuer Welt» die Stimmung aufhellen, zugleich wirkte sie als Aphrodisiakum. Foto: iStock

Viel sinnvoller sei es, den Pioniergeist dafür aufzubringen, die Erde nicht zu zerstören, als die Vorstellung zu verbreiten, es sei leicht machbar, das Universum nachhaltig zu gestalten. Ganser hat einen Verdacht: «Die hohen Kosten für die Raumfahrt müssen legitimiert werden. Dafür ist die Traumfabrik Hollywood natürlich der richtige Ort – um Menschen glauben zu machen, diese Forschung sei für uns überlebenswichtig.» Es lohne sich also für die Nasa, Geld in Hollywood zu investieren, denn sei die Stimmung im Land passend, ­bekämen die Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte eher ­finanziert.

Auch Wissenschaftler sind nur Menschen – und viele von ihnen waren als Kinder begeisterte Science-Fiction-Fans. Der amerikanische Raketenforscher Robert Goddard interessierte sich für das Weltall, weil er als Kind «Krieg der ­Welten» von Herbert George Wells gelesen hatte. Wells gilt heute neben Autoren wie George Orwell, Stanislaw Lem oder Aldous Huxley als einer der Urväter der modernen Science-Fiction-Literatur. Goddard hatte später als erfolgreicher Raketenforscher Wells einen Brief geschrieben, in dem er ihm für die Inspiration dankte.

Auch Jürgen Schmidhuber, ein Pionier der sogenannten neuronalen Netze, die zentral für die künstliche Intelligenz sind, war schon als Kind ein Science-Fiction-Liebhaber. Heute arbeitet er als wissenschaftlicher Direktor bei der Idsia, einem renommierten Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz im Tessin. Schmidhuber nennt als Lieblingsromane seiner Kindheit Daniel F. Galouyes «Simulacron-3». Der Roman beschrieb schon 1964 das Hochladen eines menschlichen Verstandes in eine Computersimulation.

Jürgen Schmidhuber: «Ich muss radikaler denken»

«Visionär war ausserdem William Gibsons «Neuromancer»-Trilogie aus den 80ern, die von einer superklugen künstlichen Intelligenz (KI) erzählt, die im Cyberspace Menschen manipuliert», sagt Schmidhuber. Er kennt unglaublich viel Science-Fiction, ist aber ein äusserst kri­tischer Konsument: «99 Prozent der Science-Fiction ist Schrott. Aber 0,1 Prozent sind Perlen. Die mag ich.»

Als Kind las Schmidhuber viel. «Was mir an den Büchern meistens sehr unrealistisch erschien, war die Menschenzentriertheit. Denn wahrhaft kluge KI interessiert sich wohl kaum für Menschen, sondern vor allem für andere wahrhaft ­kluge KI. Damals schon schien mir: Ich muss radikaler denken als ­diese immer noch eher zögerliche Science-Fiction.» Dieser Impuls mündete darin, dass der 15-­jährige Schmidhuber die Idee verfolgte, eine sich selbst verbessernde künstliche Intelligenz zu bauen, die klüger ist als er selbst.

Was daraus wurde, ist bekannt: Einige Jahrzehnte später nutzt Google seine Deep-Learning-Netzwerke für die Mustererkennung. Wohl deshalb hat die «New York Times» geschrieben: «Wenn künstliche ­Intelligenz einmal heranwächst, dann wird sie Jürgen Schmid­huber Papa rufen.»

Selbstverständlich sind Informatiker nicht unbedingt überlegene Ratgeber in Sachen Unterhaltung und Kunst. Aber es könnte möglicherweise doch eine Rolle spielen, welche Bücher und welche Filme diejenigen gut finden, die gerade die Zukunft der Menschheit gestalten.

Wenn unsere Gesellschaft darüber nachdenken soll, wohin all die technologischen Entwicklungen führen werden, dann ist es von Vorteil, einen Blick in die Zukunft zu wagen und Science-Fiction ernst zu nehmen – egal ob es um künstliche Intelligenz, Robotik, Gentechnik oder die Folgen des Klimawandels geht.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App