Wo bei der Migros der Umsatz wegbricht

Die in der Westschweiz beliebte Gänsestopfleber bleibt in der Region im Sortiment der Migros. Kritik von Tierschützern hin oder her. Und auch die Migros-Zentrale in Zürich, die das aus Image-Gründen nicht gerne sieht, kann nichts daran ändern. Denn die Genossenschaften haben schlussendlich das Sagen beim Grossverteiler. Sie können nicht nur weitgehend darüber entscheiden, was ins Sortiment kommt, sondern auch, ob sie eine neues Gastronomie­konzept einführen oder ob sie vom Hauptsitz vorgeschlagene Sparmassnahmen umsetzen wollen.

Mit seiner personalintensiven Struktur mit zehn Genossenschaften soll der Konzern auf die regionalen Bedürfnisse der Kundschaft eingehen können, so die Idee hinter dem Konstrukt. Doch das funktioniert nicht mehr. Die kleineren Genossenschaften haben Mühe, mit dem sich schnell verändernden Geschäft im Detailhandel Schritt zu halten.

Das zeigen die Zahlen des Konzerns. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Detailhandel der Migros-Genossenschaften um rund zwei Prozent auf 14,6 Milliarden Franken. Doch während grosse Genossenschaften wie die Aare, Zürich und Ostschweiz ein Plus von über zwei Prozent schafften, lahmt das Geschäft andernorts. Die Genossenschaften Tessin und Genf mussten einen Rückgang hinnehmen. Im Wallis sowie in der Genossenschaft Neuenburg/Freiburg stagnierte der Umsatz. Der Blick auf die langfristige Umsatzentwicklung zeigt ein noch drastischeres Bild: Im Vergleich zu 2010 sank der Umsatz im Tessin um 17 Prozent. In Genf lag das Minus bei fast 14 Prozent. Die grösste Genossenschaft, Aare, konnte den Umsatz dagegen im gleichen Zeitraum steigern.

Auch bei der Profitabilität haperts je nach Region. Die Genossenschaft Genf rutschte im Jahr 2017 in die roten Zahlen. Das Betriebsergebnis lag mit 6,2 Millionen Franken im Minus. Den Gewinn für 2018 haben die Genfer noch nicht veröffentlicht, doch das Umfeld blieb laut einer Medienmitteilung zum Umsatz hart. Der Einkaufstourismus und die Konkurrenz durch Onlinekanäle sorgten weiterhin für Druck. In Genf gebe es auch deutlich restriktivere Einschränkungen der Ladenöffnungszeiten als in Frankreich, sagt eine Sprecherin. Im Tessin, wo die Migros mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpft, rutschte der Reingewinn im vergangenen Jahr unter zwei Millionen Franken.

Migros verliert – Aldi Suisse expandiert

Doch nicht nur der Einkaufstourismus bedrängt die Migros. Die inländische Konkurrenz baut beispielsweise in Genf aus. Aldi Suisse plant laut einem Sprecher, zwei weitere Filialen im Kanton zu eröffnen. Fünf stehen dort schon. Im Tessin hat Aldi bereits 13 Standorte.

Kritische Stimmen innerhalb der Migros nennen die trägen Strukturen mit zehn Genossenschaften als Grund für die Misere. Im Umfeld sinkender Preise und jederzeit per Smartphone zugänglicher Online-Shops seien die Strukturen nicht mehr finanzierbar. Ein Beispiel für Leerläufe: Es komme vor, dass verschiedene Genossenschaften mit dem gleichen Lieferanten verhandeln und dadurch zu viel bezahlten, sagen Insider. Eine Fusion der Genossenschaften wäre dringend nötig, fünf würden reichen, so die Kritiker.

Doch von einem solchen Schritt ist der Grossverteiler weit entfernt. Das von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen angestossene Programm Puma, das die Effizienz innerhalb der Gruppe steigern soll, kommt schon wegen weniger weitreichender, angedachter Veränderungen ins Stocken. So sträuben sich die Genossenschaften gegen eine engere Zusammenarbeit bei der Verteilung von Frischeprodukten. Der Bereich gilt als Kernkompetenz, und dort wollen sich die Genossenschaften nicht dreinreden lassen.

Die jüngsten Personalien sprechen ebenfalls gegen einen tiefgreifenden Umbau. Die externe Kandidatin Jeannine Pilloud hatte bei der Wahl für das Präsidium der Verwaltung keine Chance. Stattdessen übernimmt Ursula Nold, das Ruder, die bereits seit 1996 bei der Migros ist. Nold fand vor allem bei den Vertretern der kleinen Genossenschaften Unterstützung. Ein Reformkurs durch eine Präsidentin von ausserhalb der Migros war ihnen nicht geheuer. Für Veränderungen im Konzern stand auch Vizepräsidentin Doris Aebi. Sie hat diese Woche ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Chancen, dass jemand versucht, an den verkrusteten Strukturen der Migros zu rütteln, sind damit weiter gesunken.

