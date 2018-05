Zehn Jahre auf ­Schulden sitzen

Krank: Schon in der Falle

Trotz Versicherung geriet M. wegen eines Barkredits in Schwierigkeiten.

«Zwillinge?!? Der Privatkredit, wenn man alles doppelt braucht» steht auf einem Plakat, mit dem die Migros-Bank derzeit für ihre Barkredite wirbt. «Freundin weg?!? Der Privatkredit, wenn man neue Möbel braucht» auf einem anderen. Dazu Menschen, die sich die Haare raufen.

Wenn Rico M. (Name geändert) solche Plakate sieht, dreht sich ihm der Magen um. Er nahm vor Jahren selber einen Barkredit auf. Und geriet in die Schuldenfalle.



2013 lässt sich der heute 44-Jährige scheiden. Der Anwalt kostet Geld, gleichzeitig hat er einen Leasingvertrag für sein Auto abgeschlossen. «Ich wollte die Fixkosten senken und mich aus dem Leasingvertrag rauskaufen», erzählt M. Deswegen nahm er einen Barkredit über mehr als 20 000 Franken auf. «Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen und verdiente etwas mehr. Darum ging ich davon aus, dass ich den Kredit schnell abbezahlen könnte.» Die Beraterin weist ihn darauf hin, dass es Versicherungen gibt für den Fall, dass er die Stelle verliert oder krank wird. «Das kann sicher nicht schaden, dachte ich mir. Und schloss eine solche Versicherung ab.»



Die Schuldenberatung verhandelt mit M.s Gläubigern, erreicht Erlasse



Wenige Monate später erkrankt M. schwer. Er kann nicht mehr weiterarbeiten, muss sich einer Therapie unterziehen. Da erst realisiert er, dass es eine viermonatige Wartefrist gibt, bis die Versicherung die Kosten für den Kredit übernimmt. Nach Ablauf dieser Frist muss er jeden Monat ein Arztzeugnis einreichen, das ihm eine hundertprozentige Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, damit die Versicherung zahlt. Nochmals einige Monate später bekommt er eine ­Umschulung und fängt mit einem kleinen Pensum wieder an zu arbeiten. Darum übernimmt die Versicherung die Kreditkosten nicht mehr. «Ich war aber immer noch krank und musste ausserdem Alimente für meine zwei Kinder und Miete bezahlen. Die Ausgaben summierten sich, mir wuchs alles über den Kopf.»



Zur gleichen Zeit stösst M. im deutschen TV zufällig auf die Sendung «Raus aus den Schulden». Ein Berater hilft dort verschuldeten Menschen, aus der Misere herauszukommen. «Ich dachte mir: So etwas muss es doch auch in der Schweiz geben.» M. findet eine Schuldenberatung in seiner Region und meldet sich an. Die Experten der Fachstelle für Schuldenfragen Luzern stellen mit ihm ein Budget und einen Rückzahlungsplan auf und verhandeln mit seinen Gläubigern. Die Hälfte des Barkredits und von Steuerausständen wird ihm erlassen, es wird eine befristete Rückzahlungsdauer festgelegt.



Heute, fünf Jahre nachdem er den Kredit aufgenommen hat, bezahlt M. immer noch die Restschulden ab. Mitte 2019 wird er die letzten Raten begleichen. Dann ist er schuldenfrei. Es gehe ihm heute gut: «Ich habe einen neuen Job, habe meine Finanzen im Griff und lebe viel bewusster.» Einen Barkredit aber werde er nie wieder aufnehmen.

Franziska Kohler