Züritüütsch verdrängt die anderen Dialekte

Wenn ein Zürcher eine Berner Kollegin trifft, kann es zu Verständigungsproblemen kommen: Wenn er wieder mal stresst, sagt sie: «nume nid gsprängt». Will sie «schlööflä» ist Schlittschuhlaufen gemeint, und zur Verabschiedung wünscht sie einen «hiube Hinech».

Die Schweizer lieben ihre Mundart – und verteidigen sie, wenn immer nötig. Ob in Kindergärten auf Hoch- oder Schweizerdeutsch gesprochen werden soll, ist ein Politikum. Umfragen, wer im Land den schönsten Dialekt spricht, führen zu wütenden Onlinekommentaren. Neue Kreationen («I bims») sorgen für Begeisterung – und Ärger.

Für diese Zeitung haben die Sprachwissenschaftler Adrian Leemann und Claudia Bucheli Berger eine Prognose darüber gemacht, wie die Menschen in der Deutschschweiz im Jahr 2060 möglicherweise sprechen werden. Sie rechnen damit, dass die regionale Vielfalt des Schweizerdeutschen abnehmen wird. Gesamtschweizerisch finden sich zwei Trends, die eine besondere Brisanz haben könnten: Zürichdeutsch wird sich ausbreiten – weit über den Kanton Zürich hinaus. Und der Einfluss des Hochdeutschen wird zunehmen.

Für ihre Prognosen haben die Wissenschaftler den bisherigen Wandel der Mundart analysiert. Die aktuelleren Daten stammen aus mehreren Online- und App-Umfragen der Universität Zürich. Diejenigen von früher aus Karten des «Sprachatlas der Deutschen Schweiz». Für diesen Atlas sind Korrespondenten von 1939 bis 1958 durch die Schweiz gezogen und haben Wörter, Aussprache und Eigenheiten der Grammatik zusammengetragen.

Leemann und Bucheli Berger zeigen auf, dass die wirtschaftliche Stärke einer Stadt oder Region auch die Sprache beeinflusst. Die grossen Stadtdialekte haben die auf dem Land gebräuchlichen Worte verdrängt. Bereits hat sich das Stadtberner Wort «Glungge» (Pfütze) gegen die im Berner Oberland vorherrschende Variante «Glunte» weitgehend durchgesetzt. Der Einfluss der Grossregion Zürich hat teilweise dazu geführt, dass sich in Zürich geläufige Begriffe über die Kantonsgrenzen hinaus verbreitet haben. So hat das Zürcher «Hitzgi» für Schluckauf Ostschweizer Begriffe wie «Höschi» oder «Höscher» marginalisiert.

Hochdeutsch ersetzt schweizerdeutsche Wörter

Leemann und Bucheli Berger rechnen damit, dass die beobachtete Entwicklung weitergehen wird – sie dürfte manchen nicht gefallen: Die teilweise nicht sonderlich beliebte «Zürischnurre» wird sich weiter ausbreiten.

Das Zürcher «Bütschgi» (Apfelüberrest) wird sich sehr wahrscheinlich weiterausbreiten und Wörter wie «Güürbsi» (Berner Aargau), «Bätzgi» (Luzern), «Butze» (Basel-Stadt) und «Güegi» (Basel-Land) zurückdrängen. Die Thurgauer werden unter sich zwar weiterhin «Wa isch da?» fragen, wenn sie etwas nicht erkennen. Mit den Zugezogenen wird aber die Form: «Was isch das?» geläufig werden. Auch werden sich die zürcherischen ü-Vokale, etwa bei «tüüf» oder «Chnüü» stark in Richtung Luzern, Zug, Schwyz und Glarus ausdehnen.

Damit aber nicht genug. Für die Zukunft rechnen Leemann und Bucheli damit, dass auch der Einfluss des Hochdeutschen in mehrfacher Hinsicht zunehmen wird: bei der Betonung, beim Vokabular und sogar bei der Grammatik. Neuerungen wird es zum Beispiel in der Aussprache geben. Viele werden den H-Laut in Wörtern wie «täglich» oder «Thun» auch hierzulande Deutsch aussprechen: «tHäglich», «THun». Auch werden schweizerdeutsche Wörter durch ihre hochdeutschen ­Pendants verdrängt. Noch mehr Menschen als jetzt werden «Pfütze» (statt «Glungge»), «gern/gärn» (statt «bitte, gern geschehen»), «Kartoffle» (statt «Härdöpfel»), «Karotte» (statt «Rüebli») oder «Wohnzimmer» (statt «Stube») sagen.

Was heute für die Jugend normal ist, wird sich gemäss Prognose auch bei älteren Menschen durchsetzen: «Hallo» wird noch mehr die normale Grussform werden, unabhängig davon, ob man mit einer Person per Du oder per Sie ist. «Tschüss» wird zur Standardform fürs Verabschieden. «Grüezi», «hoi», «sälü», «tschou» würden vermutlich weniger verwendet werden als heute. Im Fluss ist auch die Grammatik. Mehr Menschen werden die Abfolge der Verben im Nebensatz der deutschen Standardsprache anpassen. An die Stelle von: «woni ha welle gaa» tritt: «woni ha gaa wele».

Schon Friedrich Staub, Gründer des Schweizer Wörterbuchs «Idiotikon», befürchtete im 19. Jahrhundert den Niedergang der Mundart: Durch die Einführung der Eisenbahn würden die Dialekte verwässert oder sogar gänzlich vom Hochdeutschen verdrängt. Im Nachhinein sollte er recht behalten, auch wenn die Eisenbahn nicht der einzige Grund für die zunehmende Mobilität und die dadurch verursachte Sprachvermengung war.

Heute leitet Hans Bickel das «Idiotikon». Er sagt: «Ich verstehe, dass Menschen den Abbau der traditionellen Dialektmerkmale bedauern. Aber diesen Wandel kann man nicht aufhalten.» Gemäss ­Bickel ist dieser im Schweizerdeutschen stärker als im Hochdeutschen, weil es keine verbindliche Grammatik oder Sprachnormen gebe. Dialekte sind deshalb weniger starr und können sich weiterentwickeln.

Der Wortschatz hat sich stark verändert

Bereits sind zahlreiche Wörter verschwunden. Laut Bickel am stärksten davon betroffen ist der Wortschatz der traditionellen bäuerlichen und handwerklichen Kultur, die sich in den letzten 100 Jahren stark verändert hat. Vermutlich weiss nur noch eine Minderheit, was eine «Tschifere» (ein Rückentragkorb) ist oder was «tängele» (eine Sense mit dem Hammer scharfklopfen) bedeutet.

Er selber habe als Jugendlicher oft das Wort «tschent» (toll) gehört, das inzwischen verschwunden sei. Dafür seien andere Lehnwörter aus dem Englischen dazugekommen, wie «google» oder «downloade». Bickel: «Nur eine Sprache, die sich verändert, ist ­lebendig.»



