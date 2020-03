Survival Guide für das Homeoffice

Viele wollen es, aber längst nicht alle durften es bis jetzt: zu Hause arbeiten. Ein knappes Viertel der Erwerbstätigen arbeitet gemäss Schweizerischer Arbeitskräfteerhebung gelegentlich von zu Hause. Sehr häufig tun es laut einer anderen Erhebung zehn Prozent.

Nun ist Arbeiten in den eigenen vier Wänden nicht mehr länger das Privileg dieser Minderheit. Da der Bundesrat beschlossen hat, alle Schulen bis mindestens 4. April zu schliessen, wird die Übung zum sozialen Experiment für die Familie. Arbeiten mit Kindern im Nacken – wie soll das gehen? Der Winterthurer Familientherapeut Henri Guttmann hatte in den vergangenen Tagen schon Anrufe von besorgten Eltern: «Der nahende Dichtestress in der Familie ist eine grosse Belastung», sagt Guttmann. Wie also überlebt man die neue ­Situation schadlos? Ein Leitfaden.

Wie sage ich es meinen Kindern?

Eltern, die bereits im Homeoffice arbeiten, wissen, wie erleichtert man jeweils die Haustür hinter den Kindern schliesst, wenn sie morgens um acht Uhr in die Schule gehen. Endlich Ruhe, PC hochfahren und loslegen. Nun wird der Nachwuchs für die nächsten drei Wochen zu Hause sein – und anschliessend sind auch gleich noch die Schulferien. Bei Eltern, vor allem Alleinerziehenden, dürfte diese Aussicht ungute Gefühle auslösen. Wie soll man den Kindern beibringen, dass man eigentlich ganz normal arbeitet? «Physisch präsent zu sein, aber geistig abwesend, wird von Kindern als unfair empfunden», sagt Henri Guttmann.Für Kinder im Vorschulalter gilt: Knirpse zu betreuen und gleichzeitig zu arbeiten, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Hier muss eine Betreuungsperson ran, oder die Eltern müssen sich abwechseln. Bei älteren Kindern lautet Guttmanns Tipp: einen klaren Tagesablauf mit Aufträgen für die Kinder festlegen – vom Lernen bis zum Einkaufen. Und: gemeinsam Pausen machen. Die grösste Gefahr für die arbeitenden Eltern sind in dieser Situation die dauernden Unterbrechungen, die ihnen Teenies den lieben langen Tag zumuten. Hier kann ein separates Büro mit geschlossener Tür helfen oder – falls das Pult im Wohnzimmer steht – ein Schild: «Bitte nicht stören!» Ausserhalb der Arbeitsphase sollten Eltern dann bewusst und ohne Ablenkung Zeit mit den Kindern verbringen.

Wie führe ich mich selber?

Der Mensch braucht Strukturen. Der Arbeitsort gibt sie ihm. Im ­Homeoffice bricht all das weg. Neulinge in dieser Art des Arbeitens sollten deshalb nicht sofort in den «Verluderungsmodus» wechseln und morgens im Pyjama an den Schreibtisch sitzen. «Wer ­wenig Erfahrung hat mit dieser Arbeitsform und befürchtet, sich nicht gut genug disziplinieren zu können, sollte erst einmal die ­gewohnten Strukturen des alten Büroalltags aufrechterhalten», sagt Organisationspsychologe Johann Weichbrodt von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Konkret heisst das: Homeoffice-Novizen sollten sich vorerst normal anziehen und ihren üblichen Arbeitsrhythmus inklusive Pausen beibehalten. Wer schon länger zu Hause arbeitet, kann es etwas weniger formell ­angehen. Schwierig wird es in einer engen Wohnung, denn der Arbeitsort sollte klar abgetrennt sein. Der Laptop auf dem Küchentisch ist also keine Option. Wenn Kinder mit im Homeoffice sind, geht das Selbstmanagement noch weiter. «Arbeiten geht nur, wenn man die Mutter- oder Vaterrolle temporär ignoriert und weniger streng mit seinen pädagogischen Ansprüchen ist», sagt Familientherapeut Guttmann. Im Klartext: die Polizistenrolle ablegen und den Nachwuchs auch mal etwas länger als sonst ­gamen lassen.

Wie gehe ich mit dem Erwartungsdruck um?

Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, fühlen sich unter Generalverdacht, dass sie auf dem Sofa lümmeln, statt ihre Projekte voranzutreiben. Dieses Vorurteil ist ein Grund, warum Homeoffice in vielen Firmen kulturell noch nicht akzeptiert ist. Dabei belegt die Forschung das Gegenteil: Personen, die daheim arbeiten, sind effizienter. Eine Studie der Universität Stanford belegt einen Produktivitätsanstieg von 13 Prozent aufgrund von Homeoffice, unter anderem wegen kürzerer Pausen und weniger Krankheitstagen. In einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz sagen 67 Prozent der mobil Arbeitenden, dass sie im ­Homeoffice produktiver seien. Wer zu Hause arbeitet, sollte also nicht das Gefühl haben, er müsse aus schlechtem Gewissen dauernd erreichbar sein. Im Gegenteil. «Es ist wichtig, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer klare, teils schrift­liche Abmachungen über die ­Zusammenarbeit und die Erwartungen betreffend Erreichbarkeit haben. Dies geschieht auf Stufe Team», sagt Organisationspsychologe Johann Weichbrodt.

Wie ertrage ich den Partner oder die Partnerin?

Für den Paarberater Henri Guttmann ist die notstandsbedingte Homeoffice-Anordnung vergleichbar mit der Situation eines frisch pensionierten Ehepaares: «Plötzlich fühlt man sich vom anderen den ganzen Tag verfolgt. Es fehlt der Raum für einen selbst.» Auch mit Blick auf den Partner oder die Partnerin gilt deshalb: Abgrenzung. Und ganz wichtig: Man soll im Homeoffice nicht in alte Rollenmuster verfallen. Die Betreuung der Kinder etwa ist Sache von beiden Elternteilen.

Wie führe ich mit dem Team eine Fernbeziehung?

«Viele Menschen ziehen den Sinn nicht aus der Arbeit, sondern aus den sozialen Kontakten im Job», sagt der Organisationspsychologe Johann Weichbrodt. Nach zweieinhalb ­Tagen zu Hause fangen gemäss seiner Forschung die meisten an, ihre Kollegen und Kolleginnen zu vermissen. Institutio­nalisierte Kontakte über Skype, Slack oder Whatsapp sind deshalb extrem wichtig für die Motivation. Dabei sollte auch das Leichte und Private, das man normalerweise im Büro beim Kaffeeautomaten bespricht, Platz haben. Weichbrodt rät dafür zu einem extra Gruppenchat namens «Kaffeeküche». Der Stolperstein in der aktuellen Lage: Da viele Mitarbeitende nun auch noch ihre ­Kinder zu Hause haben und nicht gleich intensiv arbeiten können wie Kinderlose, wird die Team­solidarität auf die Probe gestellt.



